المركزي يطلق مؤشر CONIA لمتوسط سعر الفائدة بالبنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري، إطلاق الحد المعياري لسعر الفائدة الخالي من المخاطر، CONIA، وقال البنك إنه حقق خطوة مهمة في مسار سعيه لتطوير أسواق النقد والمال والمشتقات، بإطلاق هذا المعيار. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي بالتوافق مع الاتجاه العالمي نحو تطوير حدود معيارية لأسعار فائدة خالية من المخاطر، مع الاستغناء بشكل تدريجي عن الحدود المعيارية "الأيبور- IBOR" في عدد من الأسواق. وتم تطوير الحد المعياري الجديد CONIA، وهو مؤشر لمتوسط سعر الفائدة في ليلة واحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة من قبل مجموعة العمل بسوق المال المصرية (MMCG).

وتأسست مجموعة العمل بسوق المال المصرية في مارس 2018 بهدف تعزيز ورفع كفاءة وشفافية أسواق النقد المحلية، وتضم كلا من البنك المركزي وعدة بنوك تجارية، بالإضافة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). ويعكس مؤشر «كونيا» أسعار الفائدة الفعلية على المعاملات بين البنوك، والتي تكون -عمليا-