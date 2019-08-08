«مكتبة إسرائيل» تستحوذ على حقوق ملكية مؤلفات كافكا

تحرير:كريم محجوب ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

غلاف كتاب القصر

أعلنت المكتبة القومية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حصولها على الجزء الأخير من أعمال الأديب اليهودي الراحل "فرانس كافكا"، التي لم تُنشر، وذلك بعد ادعائها أنها قد حصلت على حقوق ملكية جميع أعماله، بعد نزاع قضائي مع بنك سويسري في زيورخ على ملكية جزء من مؤلفاته، وتشمل الأعمال الجديدة ثلاث مسودات لرواية تحمل عنوان "تحضيرات لعرس في الريف" و"كتاب تمارين" كان يستذكر فيه اللغة العبرية، ويوميات كتبها في أثناء سفرياته، بجانب مئات الرسائل الشخصية إلى أصدقائه، ومنهم صديقه المقرب "برود" الذي لم ينفذ وصية "كافكا" بأن يحرق جميع أعماله التي لم تُنشر قبل وفاته.

ويشار إلى أن تلك الكتابات لفرانس كافكا كانت بحوزة الأختين "إيفا هوف وروث ويسلر" وهما ابنتا "إستر هوف"، مساعدة "برود" صديق "كافكا"، وانتقلت الأعمال من براد بشكل ما إلى مساعدته، ومنها إلى ابنتيها، حتى حصلت عليها المكتبة الإسرائيلية، بحكم قضائي استنادا إلى قرار مذكور في وصية "برود". اقرأ أيضا: توني