«هتاف وتنحي الرشيدي» محطات مهمة بقضية «مسجد الفتح»

مرت قضية أحداث مسجد الفتح بعدة محطات مهمة منذ إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، من أهمها تنحي المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي مبارك، عن الدعوى لاستشعاره الحرج
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما، سبق الحكم عليهم «غيابيا» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الفتح»، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، وهي الأحداث التي وقعت في غضون شهر أغسطس من عام 2013، بمنطقة رمسيس ومحيط مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلا، وأصيب خلالها 59 آخرون، بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
مرت القضية بعدة مراحل ومحطات مهمة منذ تاريخ القبض على المتهمين وحتى مباشرة جلسات القضية، ومن أبرز المتهمين فيها، قيادات الإخوان، أحمد المغير وعبد الرحمن البر، مفتي الجماعة (هاربان)، بجانب سعد عمارة وصلاح سلطان وعبد الرحمن عز وإمام مسجد الفتح.
بتاريخ 12 أغسطس من عام 2014، قال رئيس المحكمة المستشار
مرت القضية بعدة مراحل ومحطات مهمة منذ تاريخ القبض على المتهمين وحتى مباشرة جلسات القضية، ومن أبرز المتهمين فيها، قيادات الإخوان، أحمد المغير وعبد الرحمن البر، مفتي الجماعة (هاربان)، بجانب سعد عمارة وصلاح سلطان وعبد الرحمن عز وإمام مسجد الفتح.
بتاريخ 12 أغسطس من عام 2014، قال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي، وهو «قاضي مبارك»، لدفاع المتهمين إن هذه الجلسة تعد الأولى له بقاعة معهد أمناء الشرطة، وإنه ليس على دراية كاملة بحالة الصوت داخل القفص الزجاجي ومدى التواصل بين المتهمين ودفاعهم، مضيفا أن هذه الجلسة إجرائية، لحين التأكد من جودة وصلاحية الصوت خلال الجلسة المقبلة، وتذليل العقبات أمام الدفاع والمتهمين على حد سواء.
وبذات الجلسة، حضرت السفيرة الإيرلندية والقنصل بالقاهرة، جلسة المحاكمة مع أحد المتهمين الذى يحمل الجنسية الإيرلندية، ويدعى إبراهيم حلاوة، بينما لوّح المتهمون بإشارات «رابعة» من داخل قفص المحكمة، كما شوهدوا يحملون لافتة مكتوبا عليها «النصر لنا والله أكبر»، وبعد اعتلاء هيئة المحكمة المنصة، اعترض محامو المتهمين على وضع القفص الزجاجي، مشيرين إلى أنه يتسع لنحو 90 إلى 100 متهم على الأكثر، في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد المتهمين في القضية 400.
وكان لافتا القرار الذي اتخذته المحكمة خلال تلك الجلسة أيضا بحظر اصطحاب ممثلي وسائل الإعلام والصحافة أجهزة اللابتوب والهواتف المحمولة الخاصة بهم، إلى داخل القاعة.
وعقب رفع الجلسة للمداولة في ما أثاره الدفاع والمتهمون، قرر المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمة، التنحي عن نظر القضية.
وتم إسناد القضية إلى دائرة المستشار صلاح رشدي، وبتاريخ 8 فبراير من عام 2015، لم يحضر المتهمون في مقر محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ليتم تأجيل الدعوى إلى جلسة 29 مارس من ذات العام لاتخاذ إجراءات تحديد مكان انعقاد جديد للقضية بسجن وادى النطرون طبقا لقرار وزير العدل.
المستشار صلاح رشدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي كانت تنظر القضية وقتئذ، قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير» آنذاك، إنه تم نقل مكان انعقاد المحاكمة خلال الجلسات اللاحقة إلى قاعة سجن وادي النطرون، بناءً على قرار من وزير العدل، موضحا أن هذا القرار جاء بسبب كثرة عدد المتهمين في القضية، البالغ عددهم 494 متهما، وهو ما يصعب من إجراءات نقلهم إلى قاعة معهد أمناء الشرطة، مضيفا أنه تم إنشاء قاعة كبيرة بوادى النطرون، تسع كل المتهمين في القضية.
وبعد وقت طويل من مباشرة القضية، تم تغيير الدائرة التي تنظر القضية، خلال الحركة القضائية، ففي 18 سبتمبر من عام 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، المنعقدة بسجن وادي النطرون، بالسجن المؤبد لـ43 متهمًا، بينهم 21 (غيابيا)، والسجن المشدد 15 سنة لـ17 متهما، و10 سنوات لـ148 متهما آخرين.
وبتاريخ 10 يونيو من العام الجاري، رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين، وأيدت أحكام الإدانة الصادرة ضدهم «حضوريا» في القضية.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام التحقيقات ارتكاب جرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتهمين ممّن صدر ضدهم حكم غيابي بالإدانة في القضية، وقاموا بعمل إعادة إجراءات محاكمتهم، وتباشر الجنايات محاكمتهم.