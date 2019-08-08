جريمة

«هتاف وتنحي الرشيدي» محطات مهمة بقضية «مسجد الفتح»

مرت قضية أحداث مسجد الفتح بعدة محطات مهمة منذ إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، من أهمها تنحي المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي مبارك، عن الدعوى لاستشعاره الحرج
تحرير:تهامى البندارى ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
أحداث عنف مسجد الفتح- أرشيفية
أحداث عنف مسجد الفتح- أرشيفية
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما، سبق الحكم عليهم «غيابيا» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الفتح»، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، وهي الأحداث التي وقعت في غضون شهر أغسطس من عام 2013، بمنطقة رمسيس ومحيط مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلا، وأصيب خلالها 59 آخرون، بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
مرت القضية بعدة مراحل ومحطات مهمة منذ تاريخ القبض على المتهمين وحتى مباشرة جلسات القضية، ومن أبرز المتهمين فيها، قيادات الإخوان، أحمد المغير وعبد الرحمن البر، مفتي الجماعة (هاربان)، بجانب سعد عمارة وصلاح سلطان وعبد الرحمن عز وإمام مسجد الفتح. بتاريخ 12 أغسطس من عام 2014، قال رئيس المحكمة المستشار
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سقوط-أسانسير

«متعلقون في الهوا» إنقاذ 3 موظفين تعطل بهم الأسانسير

نجحت قوة من رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية بالقاهرة، في استخراج 3 موظفين عالقين داخل مصعد عقار بمنطقة النزهة، قبل تعريض حياتهم للخطر، وذلك في ضوء البلاغ الذي تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة بتعطل المصعد الكهربائي الخاص بأحد العقارات، واحتجاز ثلاثة مواطنين بداخله، وقدم الأهالي الشكر لأجهزة الأمن على حسن وسرعة استجابتهم لبلاغهم على وجه السرعة، وإنقاذ أرواحهم، عقب قضاء وقت كبير داخل المصعد لم يخلُ من نوبات الهلع والذعر، إذ لم يكن بمقدورهم معرفة سبب تعطل المصعد.
اللواء-عبد-الحميد-الهجان-محافظ-قنا‎

«الكبوت» قتل وأصاب 7 بقنا.. خرجوا لشراء أغراض العيد

شهد طريق مصر- أسوان الشرقي بمحافظة قنا حادثا مروريا مروعا، تحولت خلاله بهجة 7 مواطنين بالعيد إلى مأساة توفى خلالها 3 منهم وتعرض الباقون لإصابات خطيرة، جراء حادث مروري على الطريق، حيث انقلبت سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها إلى مركز دشنا، بقصد شراء مستلزمات العيد، واستغاث الأهالي والمارة ممّن شهدوا الحادث بشرطة النجدة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى أقرب مستشفى، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادث لتسيير الحركة على الطريق.
جثة-فتاة

جثتان لشاب ومسن بالسلام في 48 ساعة.. من الجاني؟

جثتان في أقل من 48 ساعة، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور عليهما في منطقة السلام بالقاهرة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعتين، للتصرف في الجثتين اللتين وُجدتا في الشارع، غير أن العامل المشترك في الواقعتين هو تكييفهما على أنهما توفيا نتيجة تناولهما جرعة زائدة من مخدر الأستروكس، في الوقت الذي يعكف فيه رجال المباحث على القيام بأعمال البحث والتحري عن تفاصيل وخيوط كل واقعة على حدة، وصولا إلى أى نتيجة تقود فريق البحث الجنائي المشكّل لكشف ملابسات وظروف العثور عليهما كاملةً وعلى وجه الدقة.
محكمة-ارشفية

«خلية طنطا» وطلاب بيلا أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتتنوع بين قضايا وجرائم الإرهاب، وكذلك وقائع الفساد المالي، بجانب القضايا الإدارية، ومن المنتظر اليوم أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على 7 متهمين فى إعادة محاكمتهم فى اتهامهم وآخرين بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، في القضية المعروفة بـ"خلية طنطا الإرهابية"، بعدما كانت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.
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المستشار-حسن-فريد

لاستكمال المرافعات.. تأجيل «بيت المقدس» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، على رأسهم هشام عشماوي، إلى جلسة الغد، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، في القضية المتهمين فيها بارتكاب 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، والتخطيط لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.
الناشط-السياسي-شريف-الروبى

إطلاق سراح «الروبي وأكسجين» تنفيذا لقرار الجنايات

أفرجت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، عن كل من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيليهما، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، واستأنفت نيابة أمن الدولة على قرار المحكمة، ونظرت غرفة المشورة استئناف النيابة، وتم رفضه، وأيدت محكمة الجنايات قرار إخلاء سبيليهما.
شادي محمد

زوجة شادي محمد للنيابة: اتهمني بالسرقة عشان طلبت نفقة

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الإثنين، بصرف زوجة شادى محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، من سراى النيابة، عقب الاستماع لأقوالها في الاتهام الموجه من زوجها إليها بسرقة محتويات شقته، خلال غيابه في شرم الشيخ، وأكدت زوجة اللاعب أن الاتهام كيدي نتيجة رفعها قضية نفقة ضد شادى محمد، بسبب خلافات زوجية فيما بينهما، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، كما أمرت النيابة باستدعاء حارس العقار الذي تقع به شقة لاعب الأهلي لسؤاله حول تفاصيل الحادث.
طعن-بالسكين

طعنتان وبركة دماء.. قصة «أبو مالك» والزوجة اللعوب

لم يدر بخلد «أبو مالك»، موظف بشركة قطاع خاص، أن غضب زوجته وذهابها للإقامة بمنزل عمها سيكون سببا في قتله، حيث تحول المشهد داخل شقة عم زوجته إلى بركة من الدماء، تعالت بعدها أصوات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: «أبو مالك اتقتل»، لتُنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، على أثر خلافات زوجية في ما بينهما، كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
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