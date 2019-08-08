«غياب ميسي والمشاركة الأولى لفيربو».. فالفيردي يتحدث

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

فالفيردي

أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه أمام نابولي، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين فجر الخميس، في ولاية ميامي، ضمن جولة الفريق الكتالوني الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت بفوز البارسا بهدفين مقابل هدف. وأكد فالفيردي أنه يسعى للاعتماد على كل اللاعبين خلال الفترة الحالية من أجل الاستقرار على أفضل تشكيلة يخوض بها فريقه مباريات الموسم الجديد، مضيفا: «أحاول الاعتماد على جميع اللاعبين، من أجل تجربة الجميع قبل انطلاق الموسم الجديد رسميا».

وعن مشاركة الوافد الجديد جونيور فيربو، قال فالفيردي: «لقد وضعناه في موقف صعب أمام فريق قوي بحجم نابولي، ولكنه يجب أن ينسجم سريعا معنا، ويدرك أهمية التحديات التي تنتظره مع بطل الدوري الإسباني». وحول غياب نجم الفريق الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال فالفيردي: «كنا نتمنى أن يكون معنا

وعن مشاركة الوافد الجديد جونيور فيربو، قال فالفيردي: «لقد وضعناه في موقف صعب أمام فريق قوي بحجم نابولي، ولكنه يجب أن ينسجم سريعا معنا، ويدرك أهمية التحديات التي تنتظره مع بطل الدوري الإسباني».



وحول غياب نجم الفريق الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال فالفيردي: «كنا نتمنى أن يكون معنا في هذه الجولة المهمة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الإصابة حرمته من ذلك».



وأضاف فالفيردي أن الفريق سيحاول الظهور بشكل أفضل في مباراته المقبلة أمام نابولي أيضا، والمقررة يوم السبت المقبل في ميشيجان، موضحا: «هدفنا الأهم هو دخول مباراة أتلتيك بلباو في افتتاح بطولة الدوري الإسباني، الدرجة الأولى، ونحن في أفضل وضع فنيا وبدنيا».

