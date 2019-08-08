من النفط إلى المعادن.. واشنطن تعدل خطة معاقبة طهران

وزارة الخزانة قامت بتغيير عنوان لائحة "عقوبات انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية" إلى لائحة "قسم إيران وانتهاكات حقوق الإنسان" بعد أن شملت العقوبات قطاع النفط
لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تواصل فرض عقوباتها على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي خلال العام الماضي، في محاولة للضغط عليها للعدول عن الانتهاكات التي ترتكبها في قضايا عديدة، وفي مقدمتها دعم الأنشطة الإرهابية.
إلا أن إيران تصر منذ الانسحاب الأمريكي، على رفض التفاوض على اتفاق جديد، رغم تأثير تلك العقوبات بشكل واضح على الحياة اليومية في إيران، إلا أن الأخيرة لا تعترف بذلك.
وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران إثر انسحابه من الاتفاق النووي بغرض إعادة الإيرانيين إلى طاولة التفاوض من جديد.
ووصفت الإدارة الأمريكية هذه العقوبات بالأشد التي فرضت على طهران، وقالت إنها تستهدف الحكومة الإيرانية فقط وليس المواطنين الإيرانيين.
وبعد أن انسحب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، جدد ترامب في بيان التأكيد أنه يأمل في أن يلتقي "يوما ما مع القادة الإيرانيين للتفاوض على اتفاق" جديد.
وأطلقت الولايات
ووصفت الإدارة الأمريكية هذه العقوبات بالأشد التي فرضت على طهران، وقالت إنها تستهدف الحكومة الإيرانية فقط وليس المواطنين الإيرانيين.
وبعد أن انسحب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، جدد ترامب في بيان التأكيد أنه يأمل في أن يلتقي "يوما ما مع القادة الإيرانيين للتفاوض على اتفاق" جديد.
وأطلقت الولايات المتحدة لقب "الدولة الراعية للإرهاب" على إيران وأضافتها إلى قائمة الإرهاب، ففرضت ضدها عقوبات كدولة راعية للإرهاب وكدولة ترفض التعاون مع جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية.
وفي بداية إعادة فرض العقوبات، كان قطاع النفط هو الهدف الأول لواشنطن، إلا أن خريطة العقوبات تم تغييرها، حيث عدلت الإدارة الأمريكية قائمة العقوبات على إيران لتشمل المعادن.
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وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تعديل لائحة العقوبات المالية ضد إيران، لتشمل قطاع المعادن، حيث تم وضعها تحت بند العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقامت وزارة الخزانة بتغيير عنوان لائحة "عقوبات انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية" إلى لائحة "قسم إيران وانتهاكات حقوق الإنسان"، وربطتها بالعقوبات المفروضة على بيع وشراء النحاس، والصلب والحديد، والألمنيوم مع إيران.
وجاء تعديل العقوبات وإدارج هذا القطاع إلى العقوبات، بعد إعلان طهران أنها باعت معادن بأكثر من مليار دولار خلال شهرين.
وكان رئيس دار المناجم الايرانية محمد رضا بهرامن أعلن خلال العام الماضي عن استخراج اكثر من 400 مليون طن من المواد المعدنية سنويا في إطار 68 نوعا. مشيرا إلى أن هناك ما يفوق 5500 منجم يستخرج منه المعادن في إيران حاليا، حسب وكالة "فارس".
وتشمل العقوبات التي تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات، ومواجهة تدخلات إيران في دول الشرق الأوسط، حرمان الحكومة الإيرانية من عائدات تصدير المنتجات غير النفطية، بما في ذلك إيرادات تصدير المنتجات من قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس.
وتقول واشنطن إن النظام الإيراني ينفق أموال صادرات المعادن في توفير التمويل والدعم لانتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ودعم الجماعات والشبكات الإرهابية والتدخلات الإقليمية والتوسع العسكري.
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يأتي تعديل لائحة العقوبات الأمريكية ضد إيران عقب تقارير من قبل وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن استمرار صادرات إيران من الصلب (الفولاذ) خلال الأشهر الأخيرة ورفع نسبة تصديرها مع بدء سريان حظر صادرات النفط الإيراني.
وتهدف العقوبات الجديدة إلى حرمان إيران من موارد صادرات المعادن، التي يمكن أن تمول برنامج الأسلحة النووية المثير للجدل.
وفي مايو الماضي قامت الحكومة الأمريكية بحظر شراء إيران للنحاس والصلب والحديد والألمنيوم لاستخدامها في برامج الصواريخ.
وأعلنت الخزانة الأمريكية حينها عن مهلة لمدة 90 يوما لعملاء قطاع التعدين الإيراني لسحب تعاملاتهم، تنفيذا للأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي، بتوسعة العقوبات المفروضة على إيران نتيجة برنامجها النووي.
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وأضاف ترامب أن الفترة المقبلة ستشهد فرض مزيد من العقوبات على إيران، ما لم تعلن عن تعديل سلوكها جذريا، مؤكدا أن العقوبات الجديدة تمثل رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.