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من النفط إلى المعادن.. واشنطن تعدل خطة معاقبة طهران

وزارة الخزانة قامت بتغيير عنوان لائحة "عقوبات انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية" إلى لائحة "قسم إيران وانتهاكات حقوق الإنسان" بعد أن شملت العقوبات قطاع النفط
تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
طهران وواشنطن
طهران وواشنطن
لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تواصل فرض عقوباتها على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي خلال العام الماضي، في محاولة للضغط عليها للعدول عن الانتهاكات التي ترتكبها في قضايا عديدة، وفي مقدمتها دعم الأنشطة الإرهابية. إلا أن إيران تصر منذ الانسحاب الأمريكي، على رفض التفاوض على اتفاق جديد، رغم تأثير تلك العقوبات بشكل واضح على الحياة اليومية في إيران، إلا أن الأخيرة لا تعترف بذلك. وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران إثر انسحابه من الاتفاق النووي بغرض إعادة الإيرانيين إلى طاولة التفاوض من جديد.
ووصفت الإدارة الأمريكية هذه العقوبات بالأشد التي فرضت على طهران، وقالت إنها تستهدف الحكومة الإيرانية فقط وليس المواطنين الإيرانيين. وبعد أن انسحب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، جدد ترامب في بيان التأكيد أنه يأمل في أن يلتقي "يوما ما مع القادة الإيرانيين للتفاوض على اتفاق" جديد. وأطلقت الولايات
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الهند-وباكستان

الهند لباكستان: أنتم مغرضون.. وحكم كشمير شأن داخلي

تطور كبير وسريع يشهده النزاع الدائر بين الهند وباكستان على خلفية أزمة كشمير، وإلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في الإقليم المتنازع عليه، وقيام باكستان بطرد السفير الهندي في باكستان، ما دفع وزارة الخارجية الهندية للرد على التصعيد الباكستاني ضدها قائلة: «الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 من الدستور شأن داخلي هندي بالكامل»، وأضافت في بيان رسمي: «لقد رأينا تقارير تفيد بأن باكستان قررت اتخاذ خطوات أحادية محددة فيما يتعلق بعلاقاتها الثنائية مع الهند، وتتضمن هذه الخطوات خفض مستوى علاقاتنا الدبلوماسية».
بوتين (3)

إجراءات اقتصادية جديدة.. هل يغامر بوتين بشعبيته؟

يفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إبطاء وتيرة الاقتصاد في بلاده عن إحداث أي خلل في التوازن السياسي لسلطته قد ينتج عن محاولة تسريع النمو الاقتصادي في روسيا خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يصحبه بعض الخلل السياسي أحيانًا. وعلى الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال يحكم بقبضة أمنية واضحة داخل روسيا، فقد أنقذت الإدارة الاقتصادية المختصة بلاده من الانهيار، وهو الأمر الذي لا يزال مفيدًا، إلا أنه قد يحمل بعض القلق في المستقبل للنظام السياسي لبوتين.
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باكستان تُعلق حركة القطارات مع الهند

أعلن شيخ راشد أحمد وزير السكك الحديدية الباكستاني، تعليق الحكومة الباكستانية حركة القطارات مع الهند، بعد إلغاء «نيودلهي» الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، ويأتى هذا القرار استمرارا للتصعيد بين البلدين بعدما قررت باكستان، أمس، سحب دبلوماسيها من نيودلهي، وطرد دبلوماسي الهند من أراضيها، وذلك ردا على قرار الهند حول كشمير، بحسب الخارجية الباكستانية. وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية، أن اجتماعًا للجنة الأمن القومي بالحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.
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مخاوف من نقص الأغذية لشهور في بريطانيا

حذر اتحاد الأغذية والمشروبات في بريطانيا من احتمال أن تواجه بريطانيا نقصا في بعض الأغذية الطازجة على مدى أسابيع أو شهور، إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، حذرت سلاسل متاجر للتجزئة مثل تيسكو من أن الخروج من الاتحاد، المقرر في 31 أكتوبر، بدون اتفاق، سيمثل مشكلة، إذ أن كثيرًا من المنتجات الطازجة يتم استيرادها، كما يجري ملء المستودعات قبل موسم عطلات عيد الميلاد. ونقلت وكالة «رويترز» عن تيم ريكروفت، رئيس العمليات في اتحاد الأغذية والمشروبات قوله: «لن نجوع لكن سيحدث نقص في الأغذية الطازجة وبعض المكونات».
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مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

القصة الكاملة لاحتجاز إيران للناقلة البريطانية

قدمت إيران فصلًا جديدًا من التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، بعد أن احتجزت ناقلة بريطانية كانت تمر في المياه الدولية، وهو ما أعاد أي احتمال للمفاوضات إلى نقطة الصفر مجددًا بين طهران ولندن، بعد توقيف الأخيرة لناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق. وبعث هذا التصرف برسالة واضحة إلى دول العالم بأن التوترات في مضيق هرمز أبعد ما تكون عن أن تُحل بالشكل السياسي الاعتيادي، والذي لا تزال تراهن عليه العديد من الأطراف في الأزمة، وعلى رأسهم دول الاتحاد الأوروبي.
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الانقسام يشل خطوات ترامب نحو المحادثات مع إيران

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرق كل الأبواب الدبلوماسية والسياسية مع إيران، قبل اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى صدام عسكري في الخليج العربي، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب احتجاز إيران عددا من الناقلات. التعامل السياسي والدبلوماسي كان أيضًا أزمة كبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي، لا سيما أنه لم يكن هناك موقف ثابت أو موحد من جانب إدارة ترامب بشأن كيفية التعامل السياسي والدبلوماسي مع طهران، خاصة في ظل التصعيد الذي لا يتوقف بمضيق هرمز.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تصعد باحتجاز سفينة بريطانية

لا تزال الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت آخر تطورات الأوضاع في كل من الجزائر واليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن إقدام إيران على احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، في حين نقلت شبكة "سي. إن. إن" عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه، أن إيران سيطرت بالفعل على ناقلة نفطية ثانية ترفع علم ليبيريا. وقالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن الناقلة وأنها تقيم الوضع، وعقدت لجنة الطوارئ ببريطانيا اجتماعا لبحث ذلك.
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بومبيو: ترامب مستعد لعقد اجتماعات مع إيران دون شروط

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لعقد اجتماعات مع إيران من دون شروط مسبقة. وفي 23 يونيو الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبته في إجراء حوار مع مسؤولين إيرانيين دون فرض شروط مسبقة. وقال الرئيس الأمريكي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إنني لا أسعى لشن حربا وإن حدث ذلك سيكون دمارا لم يحدث من قبل ولكنني لا أسعى أن يحدث ذلك ولكن لا يمكنك أيضا أن تملك سلاحا نوويا.
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