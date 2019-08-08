من النفط إلى المعادن.. واشنطن تعدل خطة معاقبة طهران

وزارة الخزانة قامت بتغيير عنوان لائحة "عقوبات انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية" إلى لائحة "قسم إيران وانتهاكات حقوق الإنسان" بعد أن شملت العقوبات قطاع النفط

تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

طهران وواشنطن

لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تواصل فرض عقوباتها على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي خلال العام الماضي، في محاولة للضغط عليها للعدول عن الانتهاكات التي ترتكبها في قضايا عديدة، وفي مقدمتها دعم الأنشطة الإرهابية. إلا أن إيران تصر منذ الانسحاب الأمريكي، على رفض التفاوض على اتفاق جديد، رغم تأثير تلك العقوبات بشكل واضح على الحياة اليومية في إيران، إلا أن الأخيرة لا تعترف بذلك. وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران إثر انسحابه من الاتفاق النووي بغرض إعادة الإيرانيين إلى طاولة التفاوض من جديد.

ووصفت الإدارة الأمريكية هذه العقوبات بالأشد التي فرضت على طهران، وقالت إنها تستهدف الحكومة الإيرانية فقط وليس المواطنين الإيرانيين. وبعد أن انسحب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، جدد ترامب في بيان التأكيد أنه يأمل في أن يلتقي "يوما ما مع القادة الإيرانيين للتفاوض على اتفاق" جديد. وأطلقت الولايات