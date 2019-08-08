بالعكاز.. السجن 7 سنوات لقاتل زوجته بسبب وجبة إفطار

تحرير:أحمد الزغبي ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة وبعضوية المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالسجن 7 سنوات للمدعو "ع. م . إ" صاحب مكتب مقاولات لاتهامه بقتل المجني عليها زوجته "س. ب. م"، ربة منزل. تعود الواقعة في القضية رقم 870 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، والمقيدة كلي برقم 38 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان ببلاغ يفيد بوفاة ربة منزل داخل شقة سكنها وبها إصابات ظاهرية بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة الرمل ثان، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ع.م.إ - 46 عامًا" صاحب مكتب مقاولات زوج المجني عليها "س.ب.م"، ربة منزل، وأن المتهم كان دائم الخلافات مع زوجته وتطورت يوم الواقعة بسبب مصروفات المنزل المادية، فرفضت القيام بتجهيز وجبة الإفطار، فتعدى عليها مستخدما (عصا عكاز) بعدة ضربات