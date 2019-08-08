رياضة

هل يرحل كوتينيو عن برشلونة؟.. فالفيردي يجيب

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
فيليبي كوتينيو
فيليبي كوتينيو
كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن مصير الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو مع البارسا، وذلك حسبما أفاد عقب الفوز على نابولي بهدفين مقابل هدف. وقال فالفيردي ملمحًا لبقاء اللاعب الموهوب مع البارسا: «نحن نعول على كوتينيو، فسوق الانتقالات الصيفية ما زالت مفتوحة، لكنني أتوقع بقاءه معنا هذا الموسم. كوتينيو معنا حتى الآن، وعدم مشاركته في مباراة نابولي تعود إلى أنه تدرب مرتين منذ انضمامه للفريق مثل مواطنه آرثر والتشيلي أرتورو فيدال، وسنرى إذا كان بمقدور هؤلاء الثلاثة اللعب يوم السبت لبعض الدقائق أمام نابولي، أم لا».
كوتينيو انضم لبعثة برشلونة خلال جولته الأمريكية بعد إجازة للراحة حصل عليها عقب مشاركته مع منتخب البرازيل في بطولة «كوبا أمريكا 2019» لكنه لم يشارك في مباراة نابولي، ولكن فالفيردي أشار إلى أنه قد يشارك في المباراة الثانية يوم السبت المقبل. وفي سياق آخر، أشاد إرنستو فالفيردي بالثنائي أنطوان
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فالفيردي‎

«غياب ميسي والمشاركة الأولى لفيربو».. فالفيردي يتحدث

أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه أمام نابولي، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين فجر الخميس، في ولاية ميامي، ضمن جولة الفريق الكتالوني الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت بفوز البارسا بهدفين مقابل هدف. وأكد فالفيردي أنه يسعى للاعتماد على كل اللاعبين خلال الفترة الحالية من أجل الاستقرار على أفضل تشكيلة يخوض بها فريقه مباريات الموسم الجديد، مضيفا: «أحاول الاعتماد على جميع اللاعبين، من أجل تجربة الجميع قبل انطلاق الموسم الجديد رسميا».
محمد صلاح

بيانات جديدة بسبب العنصرية ضد محمد صلاح

أصدرت شرطة مقاطعة ميرسيسايد الإنجليزية بيانا بشأن واقعة العنصرية ضد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن تعرض صلاح لهجوم عنصري من قبَل أحد مشجعي إيفرتون عبر تويتر. وقال بيان شرطة مقاطعة ميرسيسايد: "نحن على دراية بتغريدة عنصرية نُشرت في ما يتعلق بلاعب كرة قدم في ليفربول، وشاركها الآخرون، وسنحقق في الأمر، ولن يتم التسامح مع جريمة الكراهية بأي شكل من الأشكال ومع الذين يستخدمون الإنترنت لاستهداف الآخرين، والذين يرتكبون جريمة جنائية مثل جريمة الكراهية عند القيام بذلك، يحتاجون إلى فهم أنهم ليسوا خارج نطاق القانون".
فرج-عامر (2)

رئيس سموحة يكشف قيمة انتقال حمدي زكي للإسماعيلي

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، قيمة صفقة انتقال محمد حمدي زكي، مهاجم الفريق السكندري، إلى الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وكتب عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «شكرًا محمد حمدي زكى لاعب سموحة الكبير في كرة القدم الذي انتقل أمس إلى الإسماعيلي بعد أن قدم كل ما لديه من مجهود بإخلاص وأمانة لخدمة نادي سموحة ونتمنى له التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة»، متابعًا: «للعلم سموحة اشتراه من الأهلي منذ 3 سنوات نظير مليون جنيه، وما تحصلنا علية 2.1 مليون جنيه».
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فالفيردي‎

«غياب ميسي والمشاركة الأولى لفيربو».. فالفيردي يتحدث

أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه أمام نابولي، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين فجر الخميس، في ولاية ميامي، ضمن جولة الفريق الكتالوني الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت بفوز البارسا بهدفين مقابل هدف. وأكد فالفيردي أنه يسعى للاعتماد على كل اللاعبين خلال الفترة الحالية من أجل الاستقرار على أفضل تشكيلة يخوض بها فريقه مباريات الموسم الجديد، مضيفا: «أحاول الاعتماد على جميع اللاعبين، من أجل تجربة الجميع قبل انطلاق الموسم الجديد رسميا».
رونالدو

أنشيلوتي: رونالدو رفع مستوى الدوري الإيطالي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي، عن مواجهة برشلونة الإسباني، قبل المباراة الودية التي ستجمعهما، في تمام الساعة الواحدة، فجر غد الخميس. وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أعتقد كما هو معتاد دائمًا، برشلونة مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، في ظل تواجد ليونيل ميسي والنجوم الآخرين". وأضاف مدرب نابولي: "برشلونة سينافس للفوز بالحد الأقصى من البطولات هذا العام، بعد التعاقدات التي أبرمها، حيث ستجعل منه منافسًا قويًا للغاية".
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برشلونة يهزم أرسنال ويتوج ببطولة خوان جامبر

توج فريق برشلونة الإسبانى اليوم الأحد، ببطولة خوان جامبر (الودية) بنسختها الـ54 وذلك بعد الفوز على فريق أرسنال الإنجليزي بهدفين لهدف، وسجل لصالح البلوجرانا لويس سواريز فى الدقيقة 90 ولاعب الجانرز إينسلي مايتلاند نيلس (هدفا فى مرماه) فى الدقيقة 69، وعلى الجانب الآخر سجل لصالح أبناء إيميري أوباميانج مهاجم أرسنال فى الدقيقة 36 من عمر المباراة. وتعد مشاركة أرسنال فى البطولة لنسختها الحالية هو ثانى مشاركة لفريق إنجليزى فى البطولة منذ بطولة مانشستر سيتى نسخة 2009.
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يورجن كلوب يغلق الباب في وجه كوتينيو

استبعد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عودة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني لصفوف الريدز مرة أخرى. كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة، مطلع عام 2018، مقابل ما يقرب من 180 مليون يورو، وفشل في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للبلوجرانا، بشكل مستمر، ومؤخرا كان مثار انتقادات كبيرة، ويعد من المرشحين للرحيل عن البرسا. وقال كلوب لشبكة أي إس بي إن، عقب تعادل ليفربول أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي: "هذا غير ممكن فقط، كما قلت أي فريق سيكون أفضل له -بما فيه فريقنا- لكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة".
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