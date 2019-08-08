هل يرحل كوتينيو عن برشلونة؟.. فالفيردي يجيب

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

فيليبي كوتينيو

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن مصير الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو مع البارسا، وذلك حسبما أفاد عقب الفوز على نابولي بهدفين مقابل هدف. وقال فالفيردي ملمحًا لبقاء اللاعب الموهوب مع البارسا: «نحن نعول على كوتينيو، فسوق الانتقالات الصيفية ما زالت مفتوحة، لكنني أتوقع بقاءه معنا هذا الموسم. كوتينيو معنا حتى الآن، وعدم مشاركته في مباراة نابولي تعود إلى أنه تدرب مرتين منذ انضمامه للفريق مثل مواطنه آرثر والتشيلي أرتورو فيدال، وسنرى إذا كان بمقدور هؤلاء الثلاثة اللعب يوم السبت لبعض الدقائق أمام نابولي، أم لا».

كوتينيو انضم لبعثة برشلونة خلال جولته الأمريكية بعد إجازة للراحة حصل عليها عقب مشاركته مع منتخب البرازيل في بطولة «كوبا أمريكا 2019» لكنه لم يشارك في مباراة نابولي، ولكن فالفيردي أشار إلى أنه قد يشارك في المباراة الثانية يوم السبت المقبل. وفي سياق آخر، أشاد إرنستو فالفيردي بالثنائي أنطوان

كوتينيو انضم لبعثة برشلونة خلال جولته الأمريكية بعد إجازة للراحة حصل عليها عقب مشاركته مع منتخب البرازيل في بطولة «كوبا أمريكا 2019» لكنه لم يشارك في مباراة نابولي، ولكن فالفيردي أشار إلى أنه قد يشارك في المباراة الثانية يوم السبت المقبل.



وفي سياق آخر، أشاد إرنستو فالفيردي بالثنائي أنطوان جريزمان وسيرجو بوسكيتس، وظهورهما الجيد خلال المباراة، كما أعرب عن سعادته بوجود حارسين كبيرين مثل تير شتيجن ونيتو في صفوف برشلونة.



وحول صفقة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، واقترابه من برشلونة من عدمه، قال فالفيردي: «لا أعرف ماذا سيحدث، دائما يتم سؤالي عن نيمار، وسننتظر لنرى ما سيحدث بشأنه»، كما رفض مدرب البلوجرانا التعليق على أنباء اقتراب الموهوب البرازيلي من الغريم التقليدي ريال مدريد.

