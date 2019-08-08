«نمشيها فضة»..ردود أفعال الشباب على ارتفاع سعر الذهب

أسعار الذهب تقفز لتسجل أرقاما قياسية، وتسجل سعرا لم تشهده مصر من قبل، وهو ما أثار حالة من السخرية بين المقبلين على الزواج من خلال الموقع الاجتماعي فيسبوك
شهدت مواقع التواصل الاجتماعى حالة من السخرية من جانب الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب وتسجيلها رقما قياسيا فى مصر لم يحدث من قبل، حيث يعد سعر الذهب اليوم هو أعلى سعر شهدته مصر خلال تاريخها، كما أن توقعات الخبراء تؤكد أن الزيادة مستمرة وأنه من المتوقع أن يصل سعر جرام الذهب خلال الفترة المقبلة إلى ألف جنيه، وهو الأمر الذي قد يدفع العديد من الشباب حسب تعليقاتهم إلى اتخاذ قرار بالتراجع عن فكر الزواج، أو تأجيلها لحين توفير الإمكانات المادية التى تسمح لهم بشراء الذهب وتقديمه للعروس وعائلتها.
سعر الذهب
قفزت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية لتسجل أرقاما قياسية لم تشهدها مصر من قبل، حيث سجل سعر الأوقية عالميا نحو 1509 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي
سعر الذهب
قفزت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية لتسجل أرقاما قياسية لم تشهدها مصر من قبل، حيث سجل سعر الأوقية عالميا نحو 1509 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى:
عيار 21: 689 جنيهًا.
عيار 24: 787 جنيهًا.
عيار 18: 590 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5512 جنيها.
سعر الأوقية: 1509 دولارات.
وتجدر الإشارة إلى ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 70 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.
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المقبلون على الزواج
تباينت ردود أفعال الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين ما بين ردود ساخرة، وردود غاضبة، على ارتفاع أسعار الذهب والتوقعات بزيادة سعر الجرام إلى ألف جنيه خلال الفترة المقبلة.
حيث كتب أحد نشطاء السوشيال ميديا تعليقا على ارتفاع سعر الذهب "سعر الذهب عيار 21 وصل 685 حافظي على خطيبك".
وعلق أحد الشباب موجها حديثه للفتيات قائلا: "إحنا مش بتوع خطوبة ولا جواز"، وردت فتاة قائلة: "مافيش جواز هنعنس".
"يلا نعيط فى صمت"، كان تعليق لإحدى الفتيات، وكتبت أخرى لخطيبها "شكرا خلينا أصحاب"، وعلق آخرون: "الشبكة والحاجات دى كلها مالهاش أى لازمة، أهم حاجة راحة البال، أهم حاجة اللى يتقدملك يصونك ويراعي ربنا فيكى ودا أهم من مليون شبكة".
واتفق عدد من الشباب على استبدال الفضة بالذهب فى شبكة العروس، وكانت تعليقاتهم: "نمشيها فضة أحسن ونراعي ظروف بعض وكله بما يرضي الله"، "كدا كدا عامل حسابي أجيب فضة دى أرق من الدهب واللى مش عاجبه يعنس"، وكتبت فتاة لخطيبها: "بص الدهب مالوش لازمة تعالى نجيب فضة أشيك".
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تراجع نسب الزواج
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، كان قد أصدر منذ ما يقرب من شهر البيان السنوى لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، حيث بلغ عدد عقود الزواج 887315 عقدا عام 2018 مقـابل 912606 عقود عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق 211554 شهادة عام 2018 مقابل 198269 شهادة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 6.7%، وبلغ عدد عقود الزواج في الحضر 364849 عقدًا عام 2018 تمثل 41.1% من جملة العقود مقابل 356634 عقدا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.3%.