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«نمشيها فضة»..ردود أفعال الشباب على ارتفاع سعر الذهب

أسعار الذهب تقفز لتسجل أرقاما قياسية، وتسجل سعرا لم تشهده مصر من قبل، وهو ما أثار حالة من السخرية بين المقبلين على الزواج من خلال الموقع الاجتماعي فيسبوك
تحرير:هالة صقر ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
الذهب
الذهب
شهدت مواقع التواصل الاجتماعى حالة من السخرية من جانب الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب وتسجيلها رقما قياسيا فى مصر لم يحدث من قبل، حيث يعد سعر الذهب اليوم هو أعلى سعر شهدته مصر خلال تاريخها، كما أن توقعات الخبراء تؤكد أن الزيادة مستمرة وأنه من المتوقع أن يصل سعر جرام الذهب خلال الفترة المقبلة إلى ألف جنيه، وهو الأمر الذي قد يدفع العديد من الشباب حسب تعليقاتهم إلى اتخاذ قرار بالتراجع عن فكر الزواج، أو تأجيلها لحين توفير الإمكانات المادية التى تسمح لهم بشراء الذهب وتقديمه للعروس وعائلتها.
سعر الذهب قفزت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية لتسجل أرقاما قياسية لم تشهدها مصر من قبل، حيث سجل سعر الأوقية عالميا نحو 1509 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

رئيس الوزراء: سنصبح دولة متقدمة رغما عن الإرهاب

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرهاب لن يوقف أعمالنا، ورغمًا عن قوى الشر سنصبح في مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن الحكومة تسارع الزمن لتعويض ما فُقد في الفترة الماضية. وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى مدينة العلمين الجديدة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، أن ما تشهده المدينة من إنجازات نُفّذ على مدار عامين، وإذا كنا فى ظروف أخرى كان سينفذ فى 10 سنوات. وفي رسالة إلى الشعب المصري، أكد مدبولي، أن العنف والتخريب لن يبني دولة أو مجتمعا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو التحرك للمستقبل.
رئاسة-مجلس-الوزراء

استيراد دواجن وتعويضات.. 10 قرارات مهمة للحكومة

مجموعة من القوانين والقرارات المهمة التى أسفر عنها اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، البداية كانت بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2000، الخاص بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات، ثم أعقبه الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء لمصلحة المحافظتين لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية.
الدابودية-والهلايل-يسقبلون-المفرج-عنهم-بزفة-نوبية (2)

بزفة نوبية.. الدابودية والهلايل يستقبلون المفرج عنهم

بالزغاريد والمزمار البلدى، استقبل، اليوم الخميس، أهالى قبيلتى الدابودية والهلايل بأسوان، 53 شخصا من المفرج عنهم والحاصلين على أحكام البراءة فى القضية الشهيرة، التى عرفت إعلاميا بأحداث "الهلايل والدابودية"، التي شهدتها أسوان فى شهر أبريل عام 2014، وراح ضحيتها 28 شخصا، وأصيب العشرات منهم فى أكبر فتنة قبلية شهدتها أسوان على مدار السنوات الأخيرة، وقد وصل المفرج عنهم إلى أسوان عبر إحدى الحافلات التى أقلتهم فى طريق عودتهم من أسيوط، عقب صدور الحكم القضائى الخاص من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الأقصر، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، ببراءتهم.
حزب-الوفد

الحرب تشتعل بين أبو شقة والبدوي داخل حزب الوفد

اشتعلت الأوضاع داخل أروقة حزب الوفد، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد القرار الصادر من المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب الحالي بإسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب السابق من الحزب نهائيا. واستند "أبو شقة" في نص القرار إلى مقررات اجتماع الهيئة العليا بجلسة 19 يونيو 2019، حيث أمهلت رئيس الحزب السابق شهراً لتسديد المديونيات الشخصية الخاصة به، والتي صدر بسببها عدد من الأحكام الجنائية الحضورية بحقه، إلا أنه لم يقم باتخاذ أي خطوات بالسداد لإسقاط الأحكام.
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المتحدث-العسكري

مصر تستضيف اجتماع اللجنة العسكرية المصرية السودانية

أصدر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بيانا، اليوم الأحد، أعلن فيه أن جمهورية مصر العربية سوف تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية - السودانية، يومي 14 و15 يوليو الجاري، برئاسة السادة رئيسي الأركان لمصر والسودان، ومن المنتظر أن يشمل جدول أعمال اللجنة العديد من المباحثات واللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والأمنى المشترك، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: الكويت تسلم الخلية الإخوانية لمصر

تصدر قرار الكويت تسليم عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان إلى السلطات المصرية، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما أطلعتنا الصحف على العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "البيان" أن مصادر كويتية مطلعة أعلنت أن عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان، الذين ألقت وزارة الداخلية القبض عليهم، أول من أمس، سيتم تسليمهم إلى السلطات المصرية، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة، وفقا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
الشرطة-الكويتية

وصلوا على دفعتين.. ترحيل خلية إخوانية من الكويت لمصر

كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية، تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها الشرطة للإطاحة بعناصر متهمين بالانضمام إلى خلية إخوانية صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر، نقلا عن "العربية.نت". وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن خلية الإخوان التي تتكون من 8 أشخاص، والتي ألقت السلطات الكويتية القبض عليها، الجمعة، عقدت اجتماعات في قطر وتركيا والكويت، قبل أن يتم القبض عليهم وتسليمهم إلى مصر على دفعتين بناء على طلب السلطات المصرية. وأكدت الداخلية الكويتية أنها تحقق لمعرفة "من مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم".
السيسى-فى-الكلية-الحربية (3)

السيسي: الشعب البطل الوحيد في الـ5 سنوات الماضية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة خلال زياته لطلبة الكلية الحربية، أن الأمور في مصر تسير بشكل جيد في كافة المجالات، والشعب المصري هو البطل الوحيد خلال الـ5 سنوات الماضية، موضحا أنه جاء للكلية ليطمأن على رجال مصر ويطمأنهم على سلامة بلادهم، وأنه يعرف حجم الجهد المبذول في الكلية لإعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين، قائلا: "هذا الجيل مسلح بالقدرة في مختلف المجالات سواء قدرة بدنية أو علمية أو مهارات اخرى مطلوبة، الدنيا بتتغير وإحنا كمان بنتغير ونتطور طبقا للتغير، لمواكبة العصر الذي نعيش فيه".
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