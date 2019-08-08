«نمشيها فضة»..ردود أفعال الشباب على ارتفاع سعر الذهب

أسعار الذهب تقفز لتسجل أرقاما قياسية، وتسجل سعرا لم تشهده مصر من قبل، وهو ما أثار حالة من السخرية بين المقبلين على الزواج من خلال الموقع الاجتماعي فيسبوك

تحرير:هالة صقر ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

الذهب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعى حالة من السخرية من جانب الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب وتسجيلها رقما قياسيا فى مصر لم يحدث من قبل، حيث يعد سعر الذهب اليوم هو أعلى سعر شهدته مصر خلال تاريخها، كما أن توقعات الخبراء تؤكد أن الزيادة مستمرة وأنه من المتوقع أن يصل سعر جرام الذهب خلال الفترة المقبلة إلى ألف جنيه، وهو الأمر الذي قد يدفع العديد من الشباب حسب تعليقاتهم إلى اتخاذ قرار بالتراجع عن فكر الزواج، أو تأجيلها لحين توفير الإمكانات المادية التى تسمح لهم بشراء الذهب وتقديمه للعروس وعائلتها.

سعر الذهب قفزت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية لتسجل أرقاما قياسية لم تشهدها مصر من قبل، حيث سجل سعر الأوقية عالميا نحو 1509 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي