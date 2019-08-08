سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

سجلت أعلى مستوى.. لماذا ارتفعت أسعار الذهب في مصر؟

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، وأرجع تجار الذهب أسباب صعود المعدن الأصفر إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
الذهب
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الجاري بنسبة غير مسبوقة، ليزداد سعر الجرام بمتوسط بلغ نحو 29 جنيها، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وعالميا، قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% على مدار اليومين الماضيين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 سنوات، وذلك في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن. وبلغت مكاسب الذهب نحو 20% منذ أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 1265.85 دولار في مايو الماضي.
شعبة الذهب: الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي السبب قال فاروق بطرس رئيس شعبة الذهب بغرفة تجارة القاهرة، إن أسعار الذهب غير مستقرة بالمرة، لافتا إلى أن السبب يرجع في هذا التذبذب إلى الحرب التجارية بين أمريكا والصين، إلى جانب خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة. وأضاف بطرس أن أسعار الذهب
اقرأ المزيد
زيارة-وزير-الاتصالات-للصين ‎ (3)

«عمرو طلعت» يبحث توطين صناعة الإلكترونيات من الصين

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من اللقاءات مع مسؤولي مجموعة شركات صينية تعمل في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، تم خلالها بحث إنشاء مجمع صناعي في مصر عبر تحالف يضم عددا من الشركات الصينية بهدف إقامة منظومة تصنيع متكاملة في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، ومنها شاشات التليفزيون وهواتف المحمول والتابلت. وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي ترتكز على تصميم وتصنيع الإلكترونيات بهدف توطين هذه الصناعة، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المصنعة، والسعي نحو مضاعفة صادرات الإلكترونيات.
عادل-حامد -رئيس-المصرية للاتصالات

7 مؤشرات على قوة أداء «المصرية للاتصالات» في 2019

قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، تعليقا على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من عام 2019: "أظهر الأداء المالي والتشغيلي المتميز الذي حققته الشركة خلال هذا الربع قدرتنا على الاستمرار في تنفيذ إستراتيجيتنا بنجاح وتعظيم العائد على الاستثمار من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا، والذي انعكس بوضوح في زيادة إيرادات خدمات البيانات، كما ساهمت الإيرادات المحققة من اتفاقية الكابل (PEACE)، التي أعلن عنها في أبريل الماضي، في زيادة نمو الإيرادات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".
البنك-المركزي

المركزي يطلق مؤشر CONIA لمتوسط سعر الفائدة بالبنوك

أعلن البنك المركزي المصري، إطلاق الحد المعياري لسعر الفائدة الخالي من المخاطر، CONIA، وقال البنك إنه حقق خطوة مهمة في مسار سعيه لتطوير أسواق النقد والمال والمشتقات، بإطلاق هذا المعيار. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي بالتوافق مع الاتجاه العالمي نحو تطوير حدود معيارية لأسعار فائدة خالية من المخاطر، مع الاستغناء بشكل تدريجي عن الحدود المعيارية "الأيبور- IBOR" في عدد من الأسواق. وتم تطوير الحد المعياري الجديد CONIA، وهو مؤشر لمتوسط سعر الفائدة في ليلة واحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة من قبل مجموعة العمل بسوق المال المصرية (MMCG).
الثروة-الداجنة-فراخ-دجاج (2)

منها الدواجن.. 5 سلع قادت تراجع التضخم خلال يوليو

انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 312.5 نقطة. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما بين 6 و7% خلال العام المالي 2020- 2021، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
اقرأ المزيد من الأخبار
ذهب

قفزة مفاجئة في أسعار الذهب.. والجرام يرتفع 11 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 11 جنيها، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. والجرام يفقد 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا مع بداية تعاملات اليوم، الخميس، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1419 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب ترتفع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليزيد سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1442 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 27% خلال النصف الأول من 2019 لتسجل نحو 825 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1412 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org