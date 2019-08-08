سجلت أعلى مستوى.. لماذا ارتفعت أسعار الذهب في مصر؟

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، وأرجع تجار الذهب أسباب صعود المعدن الأصفر إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الجاري بنسبة غير مسبوقة، ليزداد سعر الجرام بمتوسط بلغ نحو 29 جنيها، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وعالميا، قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% على مدار اليومين الماضيين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 سنوات، وذلك في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن. وبلغت مكاسب الذهب نحو 20% منذ أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 1265.85 دولار في مايو الماضي.

شعبة الذهب: الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي السبب قال فاروق بطرس رئيس شعبة الذهب بغرفة تجارة القاهرة، إن أسعار الذهب غير مستقرة بالمرة، لافتا إلى أن السبب يرجع في هذا التذبذب إلى الحرب التجارية بين أمريكا والصين، إلى جانب خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة. وأضاف بطرس أن أسعار الذهب

شعبة الذهب: الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي السبب

قال فاروق بطرس رئيس شعبة الذهب بغرفة تجارة القاهرة، إن أسعار الذهب غير مستقرة بالمرة، لافتا إلى أن السبب يرجع في هذا التذبذب إلى الحرب التجارية بين أمريكا والصين، إلى جانب خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وأضاف بطرس أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بالسعر العالمي، موضحا أن عدم استقرار الأسعار أدى إلى تضرر العديد من تجار الذهب، خاصة في ظل حالة الركود التي يمر بها السوق خلال الفترة الحالية.

من جانبه قال أمير رزق عضو الشعبة، إن السبب في زيادة أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتعريفة الجمركية مما أثر في العالم كله على أسعار الذهب، متوقعا وصول سعر جرام الذهب إلى نحو 1000 جنيه خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية أمس، الأربعاء، بنسبة 2.5% إلى 1509.80 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2013، كما صعدت العقود الأمريكية للذهب 2.3% إلى 1518.3 دولار للأوقية.

بينما استقر سعر الذهب خلال تعاملات اليوم، الخميس، ليحوم قرب مستوى 1500 دولار، بدعم من الضبابية المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة أقدمت عليها بنوك مركزية عالمية في ظل مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي.

وقرر الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" الأسبوع الماضي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، واتخذت بنوك مركزية حول العالم قرارًا مماثلًا.

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب العالمية في حال خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار، حيث يعتبر المستثمرون أن الأرباح من الذهب تكون أكبر، مقابل الفائدة من الاستثمار في الدولار.

توقعات بصعود سعر الأوقية إلى 1600 دولار

توقع بنك «جولدمان ساكس»، أن تقفز أسعار الذهب حتى تصل عند مستوى 1600 دولار للأوقية، بعدما كسرت مستوى 1500 دولار للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات.

وقال البنك في مذكرة بحثية له، إنه مع بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن فإن أسعار الذهب سترتفع إلى مستوى 1600 دولار للأوقية خلال فترة الـ6 أشهر المقبلة.

ويرى محللو البنك أنه في حالة استمرار مخاوف النمو والتي قد تكون بسبب تصعيد الحرب التجارية فإن الذهب قد يرتفع لأعلى مستوياته الراهنة، وذلك بقيادة زيادة التخصيص الكبيرة من الصناديق المتداولة في البورصة وذلك عبر مديري المحافظ المستمرين في امتلاك المعدن النفيس.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت وتراجع الطلب على الأصول الخطرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة جديدة من التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار.

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

سجل متوسط سعر الذهب خلال تعاملات اليوم، الخميس، في السوق المحلي، نحو 689 جنيها لعيار 21، وسجل سعر عيار 24 نحو 787 جنيها، وسجل سعر عيار 18 نحو 590 جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 5512 جنيها.

وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 238 مليون دولار.

ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.