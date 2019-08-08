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عمرو يوسف دون زوجته في عرض «ولاد رزق2».. ما السبب؟

تحرير:التحرير ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
عمرو يوسف وزوجته كندة علوش
عمرو يوسف وزوجته كندة علوش
فى الوقت الذى حرصت فيه الفنانة أصالة على حضور العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، من أجل مساندة ودعم زوجها المخرج طارق العريان، وأيضا الفنانة علا رشدي التي جاءت بصحبة زوجها الفنان أحمد داوود، تغيبت الفنانة كندة علوش عن العرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس، الأربعاء، فى إحدى السينمات بأكتوبر، وظهر زوجها الفنان عمرو يوسف بمفرده، دون زوجته، التي أصبح ظهورها نادرا جدا منذ أن وضعت ابنتهما في نوفمبر 2018، ويبدو أنها حريصة على أن تمضى كل وقتها مع ابنتها.
وكان عمرو يوسف، قد وجه رسالة لجمهوره من خلال حسابه على موقع  «إنستجرام»، قائلا: «النهارده العرض الخاص لـ(ولاد رزق2) وأول يوم عرض أتمنى المجهود الكبير اللي كلنا عملناه يطلع بشكل مشرف ويرضيكم.. دعواتكم»، بينما لم تبارك له زوجته على الفيلم، ولم تقُم بنشر الأفيش للترويج للعمل
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كريم قاسم: أراهن على «ولاد رزق 2».. وهذا سبب مشاركتي

عبر الفنان كريم قاسم عن سعادته بالمشاركة فى الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق 2» الذى ينطلق عرضه رسميا اليوم الخميس، وقال إن من الأسباب التي دفعته للمشاركة فى الفيلم، التطور الكبير الذي ستشهده شخصية (رمضان رزق)، مؤكدًا أن هذا هو ما حمسه للمشاركة، قائلًا: «دومًا ما تكشف الأجزاء الثانية من الأعمال عن تفاصيل وأبعاد مختلفة للشخصيات، وهذا ما نجح فيه المخرج طارق العريان، بجانب التعاون مع عدد كبير من النجوم الذين أضافوا ثقلًا للفيلم، ليخرج أكثر جرأة وإثارة عن جزئه الأول».
ولاد-رزق

العريان: واجهنا هذه الصعوبات خلال تصوير «ولاد رزق2»

عقد مؤتمر صحفي لصناع فيلم أولاد رزق الجزء الثاني، اليوم الأربعاء، حيث حرص على حضوره مخرج العمل، طارق العريان، الذي تحدث عن كواليس الفيلم، معبرًا في بداية حديثه، عن سعادته بطرح الجزء الجديد من "ولاد رزق"، والذي يحمل عنوان "عودة أسود الأرض"، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أنهم بذلوا فيه مجهودا كبيرا؛ لأن نجاح الجزء الأول كان مسئولية كبيرة على فريق العمل كله؛ ما جعلهم يحرصون على أن يخرج الجزء الثاني بنفس الصورة الجيدة، متمنيا أن يحقق نفس الجماهيرية التي حازها سابقه.
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هل يخرج تامر حسني من سباق أفلام عيد الأضحى؟

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي يعد الموسم الأصعب سينمائيا خلال عام 2019، خاصة أنه يضم أسماء كبيرة من النجوم، وأغلبهم نجوم شباك، حيث يشهد منافسة شرسة بين كل من: «كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى، مى كساب»، وحتى هذه اللحظة مصير مشاركة النجم تامر حسنى خلال الموسم المقبل مجهول، خاصة أنه حتى الآن لم يستقر بعد على اسم فيلمه، رغم انتهاء عملية التصوير والمكساج الخاصة بالفيلم؛ إلا أن صناعه فى مأزق فكيف يروجون لعمل لم يستقروا بعد على اسمه، لنجد أنه لم يتم طرح بوستر الترويج للفيلم أو حتى الإعلان الرسمي له.
ولاد رزق

لماذا اختفى محمد ممدوح من بوستر «ولاد رزق 2»؟

حرص نجوم فيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، على نشر الأفيش الرسمي للفيلم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج له، وظهر على البوستر الرسمي كل من "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم"، فى الوقت الذى اختفى فيه الفنان محمد ممدوح من الأفيش، وأثار ذلك الكثير من التساؤلات عن أسباب غيابه، خاصة أنه يلعب دورا أساسيا في الفيلم وليس ضيف شرف، ليقوم بعد ذلك "ممدوح" بنشر بوستر منفرد له على موقع «إنستجرام» معلقا عليه: «رؤوف حمزاوي، عودة أسود الأرض، (ولاد رزق 2) فيلم عيد الأضحى».
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