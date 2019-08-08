عمرو يوسف دون زوجته في عرض «ولاد رزق2».. ما السبب؟

تحرير:التحرير ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

عمرو يوسف وزوجته كندة علوش

فى الوقت الذى حرصت فيه الفنانة أصالة على حضور العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، من أجل مساندة ودعم زوجها المخرج طارق العريان، وأيضا الفنانة علا رشدي التي جاءت بصحبة زوجها الفنان أحمد داوود، تغيبت الفنانة كندة علوش عن العرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس، الأربعاء، فى إحدى السينمات بأكتوبر، وظهر زوجها الفنان عمرو يوسف بمفرده، دون زوجته، التي أصبح ظهورها نادرا جدا منذ أن وضعت ابنتهما في نوفمبر 2018، ويبدو أنها حريصة على أن تمضى كل وقتها مع ابنتها.

وكان عمرو يوسف، قد وجه رسالة لجمهوره من خلال حسابه على موقع «إنستجرام»، قائلا: «النهارده العرض الخاص لـ(ولاد رزق2) وأول يوم عرض أتمنى المجهود الكبير اللي كلنا عملناه يطلع بشكل مشرف ويرضيكم.. دعواتكم»، بينما لم تبارك له زوجته على الفيلم، ولم تقُم بنشر الأفيش للترويج للعمل