«متعلقون في الهوا» إنقاذ 3 موظفين تعطل بهم الأسانسير

تحرير:تهامى البندارى ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

أسانسير- صورة أرشيفية

نجحت قوة من رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية بالقاهرة، في استخراج 3 موظفين عالقين داخل مصعد عقار بمنطقة النزهة، قبل تعريض حياتهم للخطر، وذلك في ضوء البلاغ الذي تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة بتعطل المصعد الكهربائي الخاص بأحد العقارات، واحتجاز ثلاثة مواطنين بداخله، وقدم الأهالي الشكر لأجهزة الأمن على حسن وسرعة استجابتهم لبلاغهم على وجه السرعة، وإنقاذ أرواحهم، عقب قضاء وقت كبير داخل المصعد لم يخلُ من نوبات الهلع والذعر، إذ لم يكن بمقدورهم معرفة سبب تعطل المصعد.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي، يفيد تعطل مصعد كهربائي بعقار سكني، وبداخله ثلاثة موظفين، بمنطقة النزهة، قبل أن يتم إخطار قسم شرطة النزهة، الذي بدوره أخطر إدارة الحماية المدنية بالقاهرة. دفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من رجال الإنقاذ البري، وتبين من الفحص الأولي تعطّل