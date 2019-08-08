جريمة

«متعلقون في الهوا» إنقاذ 3 موظفين تعطل بهم الأسانسير

تحرير:تهامى البندارى ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
أسانسير- صورة أرشيفية
أسانسير- صورة أرشيفية
نجحت قوة من رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية بالقاهرة، في استخراج 3 موظفين عالقين داخل مصعد عقار بمنطقة النزهة، قبل تعريض حياتهم للخطر، وذلك في ضوء البلاغ الذي تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة بتعطل المصعد الكهربائي الخاص بأحد العقارات، واحتجاز ثلاثة مواطنين بداخله، وقدم الأهالي الشكر لأجهزة الأمن على حسن وسرعة استجابتهم لبلاغهم على وجه السرعة، وإنقاذ أرواحهم، عقب قضاء وقت كبير داخل المصعد لم يخلُ من نوبات الهلع والذعر، إذ لم يكن بمقدورهم معرفة سبب تعطل المصعد.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي، يفيد تعطل مصعد كهربائي بعقار سكني، وبداخله ثلاثة موظفين، بمنطقة النزهة، قبل أن يتم إخطار قسم شرطة النزهة، الذي بدوره أخطر إدارة الحماية المدنية بالقاهرة. دفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من رجال الإنقاذ البري، وتبين من الفحص الأولي تعطّل
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أحداث-شغب-وعنف-من الثورة (3)

«هتاف وتنحي الرشيدي» محطات مهمة بقضية «مسجد الفتح»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما، سبق الحكم عليهم «غيابيا» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الفتح»، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، وهي الأحداث التي وقعت في غضون شهر أغسطس من عام 2013، بمنطقة رمسيس ومحيط مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلا، وأصيب خلالها 59 آخرون، بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
اللواء-عبد-الحميد-الهجان-محافظ-قنا‎

«الكبوت» قتل وأصاب 7 بقنا.. خرجوا لشراء أغراض العيد

شهد طريق مصر- أسوان الشرقي بمحافظة قنا حادثا مروريا مروعا، تحولت خلاله بهجة 7 مواطنين بالعيد إلى مأساة توفى خلالها 3 منهم وتعرض الباقون لإصابات خطيرة، جراء حادث مروري على الطريق، حيث انقلبت سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها إلى مركز دشنا، بقصد شراء مستلزمات العيد، واستغاث الأهالي والمارة ممّن شهدوا الحادث بشرطة النجدة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى أقرب مستشفى، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادث لتسيير الحركة على الطريق.
جثة-فتاة

جثتان لشاب ومسن بالسلام في 48 ساعة.. من الجاني؟

جثتان في أقل من 48 ساعة، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور عليهما في منطقة السلام بالقاهرة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعتين، للتصرف في الجثتين اللتين وُجدتا في الشارع، غير أن العامل المشترك في الواقعتين هو تكييفهما على أنهما توفيا نتيجة تناولهما جرعة زائدة من مخدر الأستروكس، في الوقت الذي يعكف فيه رجال المباحث على القيام بأعمال البحث والتحري عن تفاصيل وخيوط كل واقعة على حدة، وصولا إلى أى نتيجة تقود فريق البحث الجنائي المشكّل لكشف ملابسات وظروف العثور عليهما كاملةً وعلى وجه الدقة.
محكمة-ارشفية

«خلية طنطا» وطلاب بيلا أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتتنوع بين قضايا وجرائم الإرهاب، وكذلك وقائع الفساد المالي، بجانب القضايا الإدارية، ومن المنتظر اليوم أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على 7 متهمين فى إعادة محاكمتهم فى اتهامهم وآخرين بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، في القضية المعروفة بـ"خلية طنطا الإرهابية"، بعدما كانت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.
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انفجار المنيل2

حريق هائل في معهد الأورام بالمنيل (صور)

سمع سكان وسط القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، دوي انفجار وبالاستعلام تبين أن نيران هائلة اندلعت في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، وأن سبب الحادث انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى. أكد شهود عيان، أن البعض اتصل بغرفة النجدة بعد وقوع انفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، ما تسبب في اشتعال النيران.
سرقة

حرية لم تدم طويلا.. ضبط مسجل خطر تزعم عصابة للسرقة

لم يكتف مسجل خطر بسجله الإجرامي الذي يضم قضيتي سرقة متنوعة، أقدم على زيادة رصيده من الأفعال غير المشروعة التي يُعاقب عليها القانون، قاده تفكيره الشيطاني إلى استغلال مهارته في السرقة لتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المحلات التجارية والشركات، مستعينا بأربعة أشخاص آخرين، وراحوا ينفذون الواقعة تلو الأخرى بنجاح دون كشف أمرهم، حتى إن زعيم التشكيل استبعد احتمالية سقوطه معتبرا الأمر دربا من الخيال إلا أن مباحث قسم شرطة النزهة زجت به وأعوانه خلف القضبان.
انهيار-عقار-فى-الاسكندرية (5)

النيابة تستعلم عن رخصة بناء «عقار الحدائق» المنهار

تباشر نيابة حدائق القبة، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار مكون من أربعة طوابق، نتج عنه إصابة 3 مواطنين، وانتقلت النيابة إلى مستشفى الزهراء الجامعي تمهيدا لسماع أقوال المصابين، وأجرت معاينة لموقع الحادث، للوقوف على ملابساته كاملة، وطلبت ترخيص المنزل من حى حدائق القبة ومسؤولي محافظة القاهرة، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة هندسية فنية لإعداد تقرير بشأن المنزل المنهار، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
حريق-الهرم‎ (1)

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
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