إجراءات اقتصادية جديدة.. هل يغامر بوتين بشعبيته؟

على الرغم من التطور الاقتصادي الواقع في روسيا خلال الوقت الحالي فإن هناك مخاوف أيضًا من مدى تقبل الروس لبعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها بوتين
يفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إبطاء وتيرة الاقتصاد في بلاده عن إحداث أي خلل في التوازن السياسي لسلطته قد ينتج عن محاولة تسريع النمو الاقتصادي في روسيا خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يصحبه بعض الخلل السياسي أحيانًا.
وعلى الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال يحكم بقبضة أمنية واضحة داخل روسيا، فقد أنقذت الإدارة الاقتصادية المختصة بلاده من الانهيار، وهو الأمر الذي لا يزال مفيدًا، إلا أنه قد يحمل بعض القلق في المستقبل للنظام السياسي لبوتين.
وفقًا للتقييم الجديد لصندوق النقد الدولي، فمن المرجح أن تؤدي بعض التحركات الحكومية الأخيرة إلى تحسن النمو في روسيا، إلا أن هذه التقديرات قد تحمل بعض المشكلات السياسية لبوتين، والذي يسعى لتأمين الأوضاع في بلاده ضد أي خلل قد يصحب هذا النمو.
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وقالت
وفقًا للتقييم الجديد لصندوق النقد الدولي، فمن المرجح أن تؤدي بعض التحركات الحكومية الأخيرة إلى تحسن النمو في روسيا، إلا أن هذه التقديرات قد تحمل بعض المشكلات السياسية لبوتين، والذي يسعى لتأمين الأوضاع في بلاده ضد أي خلل قد يصحب هذا النمو.
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وقالت صحيفة "موسكو تايمز" المعنية بالشأن الروسي، إنه خلال الفترة من عام 2014 حتى 2018، نما الاقتصاد الروسي بمعدل 0.5% سنويًا؛ ومع ذلك، ووفقًا لحسابات صندوق النقد الدولي المعاكسة، فقد كان بالإمكان تسريع وتيرة النمو بنحو 1.1% لو لم يكن هناك عقوبات غربية على ضم شبه جزيرة القرم، أو تجنب سعر النفط انخفاضه في 2015، بالإضافة إلى التأثيرات المالية والاقتصادية الكلية لهذه الصدمات.
وتمثل العقوبات 0.2% من التأثير، حيث هبط سعر النفط 0.6% أخرى، وعلى الرغم من أن هذه المجموعة المؤسفة من العوامل جعلت روسيا تتخلف عن نظيراتها الكبيرة في الأسواق الناشئة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، فقد تم احتواء تأثير ذلك نسبيًا.
ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى اتخاذ إجراءات فعالة من جانب المديرين الاقتصاديين في البلاد، الذين أبقوا الميزانية ضيقة وخفضوا مستويات التضخم، فضلًا عن تزايد الاحتياطيات الدولية وخفض الديون المحلية.
وتواجه السلطات الاقتصادية الآن تحديًا أكثر تشددًا يتمثل في النمو المتسارع وطريقة التفاعل معه، خاصة أن الإستراتيجية الأساسية للاقتصاد الروسي في الوقت الحالي ترتكز إلى 13 مشروعًا وطنيًا، تضمن زيادة الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم بنحو 1.1% من الناتج الاقتصادي سنويًا من 2019 إلى 2024.
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ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة الروسية ضريبة القيمة المضافة ابتداء من هذا العام لتمويل هذه المشروعات، كما أعلنت عن بعض الإصلاحات في نظام التقاعد، الأمر الذي بدا غير مرحب به من قبل فئات مختلفة من الشعب الروسي، حسب الصحيفة، خاصة أنه يزيد تدريجيًا من سن التقاعد بمقدار خمس سنوات، ليصبح 65 للرجال و60 للنساء.
ولم تكن الحكومة قادرة على جعل غالبية الروس يؤمنون بالمشروعات الوطنية، ولم يتم تقدير الزيادة الضريبية والمعاشات التقاعدية على النحو الأمثل، الأمر الذي أسهم في انخفاض شعبية بوتين بشكل حاد، خاصة في ظل غضب نسبة كبيرة من الروس عن أدائه.
وباعتباره كارهًا للإنفاق الاجتماعي، يرى صندوق النقد الدولي إصلاح المعاشات التقاعدية أمرا "مرحبًا به"، ويشير أيضًا إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة كان لها تأثير أقل على التضخم مقارنة بما كان متوقعًا، وأن روسيا بحاجة إلى إنفاق المزيد على البنية التحتية لسد الفجوة الكبيرة مع أقرانها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بجودة الطرق والنقل وغيرها من المرافق.
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ويرى الصندوق أن الجمع بين السياسات يجب أن يؤدي إلى تسارع معدل النمو الاقتصادي بحلول عام 2024 إلى ما بين 1.6% و2%، مقارنة بنسبة 1.2% التي يتوقعها الصندوق هذا العام.