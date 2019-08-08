سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إجراءات اقتصادية جديدة.. هل يغامر بوتين بشعبيته؟

على الرغم من التطور الاقتصادي الواقع في روسيا خلال الوقت الحالي فإن هناك مخاوف أيضًا من مدى تقبل الروس لبعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها بوتين
تحرير:محمود نبيل ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
بوتين
بوتين
يفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إبطاء وتيرة الاقتصاد في بلاده عن إحداث أي خلل في التوازن السياسي لسلطته قد ينتج عن محاولة تسريع النمو الاقتصادي في روسيا خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يصحبه بعض الخلل السياسي أحيانًا. وعلى الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال يحكم بقبضة أمنية واضحة داخل روسيا، فقد أنقذت الإدارة الاقتصادية المختصة بلاده من الانهيار، وهو الأمر الذي لا يزال مفيدًا، إلا أنه قد يحمل بعض القلق في المستقبل للنظام السياسي لبوتين.
وفقًا للتقييم الجديد لصندوق النقد الدولي، فمن المرجح أن تؤدي بعض التحركات الحكومية الأخيرة إلى تحسن النمو في روسيا، إلا أن هذه التقديرات قد تحمل بعض المشكلات السياسية لبوتين، والذي يسعى لتأمين الأوضاع في بلاده ضد أي خلل قد يصحب هذا النمو. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين وقالت
اقرأ المزيد
الهند-وباكستان

الهند لباكستان: أنتم مغرضون.. وحكم كشمير شأن داخلي

تطور كبير وسريع يشهده النزاع الدائر بين الهند وباكستان على خلفية أزمة كشمير، وإلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في الإقليم المتنازع عليه، وقيام باكستان بطرد السفير الهندي في باكستان، ما دفع وزارة الخارجية الهندية للرد على التصعيد الباكستاني ضدها قائلة: «الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 من الدستور شأن داخلي هندي بالكامل»، وأضافت في بيان رسمي: «لقد رأينا تقارير تفيد بأن باكستان قررت اتخاذ خطوات أحادية محددة فيما يتعلق بعلاقاتها الثنائية مع الهند، وتتضمن هذه الخطوات خفض مستوى علاقاتنا الدبلوماسية».
امريكا-وايران

من النفط إلى المعادن.. واشنطن تعدل خطة معاقبة طهران

لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تواصل فرض عقوباتها على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي خلال العام الماضي، في محاولة للضغط عليها للعدول عن الانتهاكات التي ترتكبها في قضايا عديدة، وفي مقدمتها دعم الأنشطة الإرهابية. إلا أن إيران تصر منذ الانسحاب الأمريكي، على رفض التفاوض على اتفاق جديد، رغم تأثير تلك العقوبات بشكل واضح على الحياة اليومية في إيران، إلا أن الأخيرة لا تعترف بذلك. وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران إثر انسحابه من الاتفاق النووي بغرض إعادة الإيرانيين إلى طاولة التفاوض من جديد.
االسكة-الحديد-بباكستان-صورة-ارشيفية

باكستان تُعلق حركة القطارات مع الهند

أعلن شيخ راشد أحمد وزير السكك الحديدية الباكستاني، تعليق الحكومة الباكستانية حركة القطارات مع الهند، بعد إلغاء «نيودلهي» الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، ويأتى هذا القرار استمرارا للتصعيد بين البلدين بعدما قررت باكستان، أمس، سحب دبلوماسيها من نيودلهي، وطرد دبلوماسي الهند من أراضيها، وذلك ردا على قرار الهند حول كشمير، بحسب الخارجية الباكستانية. وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية، أن اجتماعًا للجنة الأمن القومي بالحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.
بوريس-جونسون (2)

مخاوف من نقص الأغذية لشهور في بريطانيا

حذر اتحاد الأغذية والمشروبات في بريطانيا من احتمال أن تواجه بريطانيا نقصا في بعض الأغذية الطازجة على مدى أسابيع أو شهور، إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، حذرت سلاسل متاجر للتجزئة مثل تيسكو من أن الخروج من الاتحاد، المقرر في 31 أكتوبر، بدون اتفاق، سيمثل مشكلة، إذ أن كثيرًا من المنتجات الطازجة يتم استيرادها، كما يجري ملء المستودعات قبل موسم عطلات عيد الميلاد. ونقلت وكالة «رويترز» عن تيم ريكروفت، رئيس العمليات في اتحاد الأغذية والمشروبات قوله: «لن نجوع لكن سيحدث نقص في الأغذية الطازجة وبعض المكونات».
اقرأ المزيد من الأخبار
أنطونيو-جوتيريش-الأمين-العام-للأمم-المتحدة

الأمم المتحدة تدعو موسكو وواشنطن للحد من التسلح

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أسفه العميق لإنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ودعا الولايات المتحدة وروسيا إلى التوصل لاتفاق حول طريق جديد لمراقبة التسلح بشكل عاجل على المستوى الدولي. وجاء في بيان بثه مركز الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني أن "الأمين العام يعرب عن أسفه العميق لإنهاء العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وقد دعا مرارا الولايات المتحدة وروسيا إلى حل الخلافات من خلال آليات المشاورات المنصوص عليها في المعاهدة، ويأسف لعدم تمكنها من القيام بذلك".
انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

هل أخطأ ترامب بانسحابه من معاهدة الصواريخ النووية؟

بدا قرار الولايات المتحدة الأخير بشأن الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية، التي تم توقيعها في وقت الحرب الباردة مع روسيا، وكأنه علامة على إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تغيير القوالب التقليدية في السياسات الخاصة بالولايات المتحدة. وانسحبت الولايات المتحدة رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وهي اتفاقية لخفض قدرات الصواريخ، وقع عليها الرئيسان الأمريكي رونالد ريجان والروسي ميخائيل جورباتشوف في عام 1987، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة مع تهديدات الرئيس ترامب الأخيرة بشأن الانسحاب.
دان كوتس

لماذا ترك رئيس الاستخبارات الأمريكية منصبه؟

لم تعرف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترات طويلة من الاستقرار على مدى أكثر من عامين ونصف على الوجود في البيت الأبيض، حيث كانت الاستقالات موجودة بصفة دائمة على مكتب الرئيس الأمريكي خلال تلك الفترة التي قضاها على رأس قيادة البلاد سياسيًا. كان دان كوتس، وهو المسؤول الأول عن كل أجهزة الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة، صاحب أحدث طلب للاستقالة خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أنه أحد أكثر مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين دخلوا في صدامات سياسية عنيفة مع الرئيس الأمريكي.
بوتين (2)

هل تخفف روسيا آلام العقوبات الأمريكية على تركيا؟

وصلت التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا إلى ذروتها في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما بدأت الأخيرة فعليًا في تسلم شحنات نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور S-400، وهو الأمر الذي أعلنت واشنطن رفضها له في أكثر من مناسبة على مدى السنوات القليلة الماضية. واختارت الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة القرار التركي بسلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية القاسية، بدأتها بإقصاء أنقرة من برنامج تصنيع وصيانة طائرات F-35 الشبحية خلال وقت مبكر من الشهر الجاري، فضلًا عن عقوبات اقتصادية جديدة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org