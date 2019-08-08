تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها في دوري أبطال إفريقيا

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

الزمالك

حصل مسؤولو نادي الزمالك على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تأجيل لقاء ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا. وكان من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي على ملعب بتروسبورت مساء يوم الأحد المقبل قبل أن يتم تأجيلها، بسبب تزامنها مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ورفض مسؤولو الزمالك نقل اللقاء للسويس أو برج العرب. وخاطب الزمالك مسؤولي النادي الصومالي والاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل المباراة إلى 16 أغسطس، ولاقى طلبه ترحيبا، خاصة مع قرار ديكاداها خوض المباراتين في مصر.

ووصلت بعثة ديكاداها إلى مصر، أمس الأربعاء، من أجل خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر، وجاء ترحيب الفريق الصومالي بالتأجيل كونه موجودا بالفعل داخل مصر حتى مباراة الإياب أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من شهر أغسطس. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن أمس الأربعاء، تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك

ووصلت بعثة ديكاداها إلى مصر، أمس الأربعاء، من أجل خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر، وجاء ترحيب الفريق الصومالي بالتأجيل كونه موجودا بالفعل داخل مصر حتى مباراة الإياب أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من شهر أغسطس.



وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن أمس الأربعاء، تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي لأجل غير مسمى، وكان مقررا لها أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس.



يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق، أن الحكم التونسي يسري بوعلي، سيدير المباراة تحكيميا، ويساعده أيمن إسماعيل وفوزي الجريد ووليد الجريد، ويراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص.





