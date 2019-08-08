رياضة

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها في دوري أبطال إفريقيا

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
الزمالك
الزمالك
حصل مسؤولو نادي الزمالك على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تأجيل لقاء ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا. وكان من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي على ملعب بتروسبورت مساء يوم الأحد المقبل قبل أن يتم تأجيلها، بسبب تزامنها مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ورفض مسؤولو الزمالك نقل اللقاء للسويس أو برج العرب. وخاطب الزمالك مسؤولي النادي الصومالي والاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل المباراة إلى 16 أغسطس، ولاقى طلبه ترحيبا، خاصة مع قرار ديكاداها خوض المباراتين في مصر.
ووصلت بعثة ديكاداها إلى مصر، أمس الأربعاء، من أجل خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر، وجاء ترحيب الفريق الصومالي بالتأجيل كونه موجودا بالفعل داخل مصر حتى مباراة الإياب أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من شهر أغسطس. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن أمس الأربعاء، تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك
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محمد صلاح أفضل مهاجم في ليفربول بالقرن الـ21

تربع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، على قائمة أفضل مهاجمي الفريق الإنجليزي في القرن الـ21، متفوقا على السباعي «لويس سواريز- روبي فاولر- مايكل أوين- فرناندو توريس- ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- دانييل ستوريدج» على الترتيب. وأرجع التقرير تفوق صلاح إلى الأرقام القياسية التي حققها خلال الفترة الماضية، رغم أنه لم يلعب سوى موسمين فقط، وشارك صلاح في 105 مباريات نجح خلالها في تسجيل 71 هدفا، بمعدل 0.68 هدف في كل مباراة، كما أسهم في تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر 13 عاما.
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هل يرحل كوتينيو عن برشلونة؟.. فالفيردي يجيب

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن مصير الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو مع البارسا، وذلك حسبما أفاد عقب الفوز على نابولي بهدفين مقابل هدف. وقال فالفيردي ملمحًا لبقاء اللاعب الموهوب مع البارسا: «نحن نعول على كوتينيو، فسوق الانتقالات الصيفية ما زالت مفتوحة، لكنني أتوقع بقاءه معنا هذا الموسم. كوتينيو معنا حتى الآن، وعدم مشاركته في مباراة نابولي تعود إلى أنه تدرب مرتين منذ انضمامه للفريق مثل مواطنه آرثر والتشيلي أرتورو فيدال، وسنرى إذا كان بمقدور هؤلاء الثلاثة اللعب يوم السبت لبعض الدقائق أمام نابولي، أم لا».
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«غياب ميسي والمشاركة الأولى لفيربو».. فالفيردي يتحدث

أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه أمام نابولي، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين فجر الخميس، في ولاية ميامي، ضمن جولة الفريق الكتالوني الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت بفوز البارسا بهدفين مقابل هدف. وأكد فالفيردي أنه يسعى للاعتماد على كل اللاعبين خلال الفترة الحالية من أجل الاستقرار على أفضل تشكيلة يخوض بها فريقه مباريات الموسم الجديد، مضيفا: «أحاول الاعتماد على جميع اللاعبين، من أجل تجربة الجميع قبل انطلاق الموسم الجديد رسميا».
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

رسميا.. بتروسبورت يستضيف موقعة الزمالك وديكاداها

حدد الزمالك ملعب مواجهة نادي ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث تقررت إقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت، في ظل أعمال الصيانة باستاد القاهرة الدولي، وذلك في ذهاب دور 64 للبطولة، والمقرر له يوم 11 أغسطس الجاري، علما بأن الزمالك حصل على موافقة ديكاداها على خوض الذهاب بالقاهرة بدلا من جيبوتي. وتلقى الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي، يُعلمه فيه بأسماء طاقم حكام المباراة، واختار "كاف" طاقم حكام تونسيا بقيادة الحكم يسري بوعلي، ويساعده أيمن إسماعيل وفوزى الجريد ووليد الجريد، ويراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص.
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حازم إمام: لهذا السبب خسر الزمالك لقب الدوري

قال حازم إمام، نجم الزمالك السابق، إن الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري والكونفيدرالية معا، مضيفا: "الفوز بالدوري وإفريقيا وغيرهما بحاجة للاعبين كبار وأصحاب خبرات، في الدور الأول الزمالك قدم مستوى جيدا للغاية، لكن حينما دخل مرحلة الجد وأصبح الفريق يلعب مباراة كل أسبوع، أصبح الفريق يفقد نقاطا في الدوري، وبدأ الزمالك يلعب في إفريقيا ويعود ليتعادل أو يخسر، وجروس أيضا كان لديه 14- 16 لاعبا في كل المباريات، والزمالك في الموسم الماضي لم يكن قادرا على لعب مباراتين بنفس القوة وكان من الصعب على جروس أن يعمل بهؤلاء اللاعبين في البطولتين".
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مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك الإفريقية

قيد نادي الزمالك 28 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا (2019- 2020)، وشهدت القائمة وجود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق المتغيب، الذي انضم لفريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي. القائمة شهدت أيضا دخول اسم محمد عنتر جناح الفريق، وكل الصفقات الجديدة، بمن فيهم محمد صبحي، الحارس الشاب، باستثناء محمد أوناجم المهاجم المغربي. ويلتقي الزمالك في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، مع فريق ديكاداها من الصومال، ومن المقرر إقامة المباراتين في مصر أيام 9 أو 10 أو 11 ذهابا، وأحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس إيابا.
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الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
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