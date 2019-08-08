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هل شرب المياه يسبب التسمم؟ تعرف على الحقيقة

من المعروف أن الماء ضروري للصحة، ولكن الكثير منه يؤدي إلى التسمم.. لا توجد إرشادات ثابتة بكمية المياه التي تسبب التسمم، لكن شرب أكثر من لتر في الساعة لعدة ساعات يضرك
تحرير:أمنية مراد ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
تسمم المياه
تسمم المياه
في حين أنه من الممكن أن تتسمم بسبب شرب الكثير من الماء، إلا أنه نادر الحدوث. يجب أن تشرب الكثير من الماء في فترة زمنية قصيرة، والتي سيواجه معظم الناس صعوبة في القيام بها عن طريق الخطأ، وفي هذه الحالات يمكنك النظر إلى لون البول ومستوى العطش لإخبارك بما إذا كنت تحتاج حقا إلى شرب المزيد من الماء أم لا. إذا كنت قلقا بشأن استهلاكك للمياه فتحدث إلى طبيبك، إذ يمكن أن يوفر لك المزيد من التوصيات المحددة بناءً على صحتك العامة وعوامل أخرى. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن التسمم بالمياه، بما في ذلك الأعراض ومتى يمكن أن تهدد الحياة؟
أعراض تسمم الماء تميل أعراض التسمم بالماء إلى الظهور بعد أن تستهلك أكثر من 3 إلى 4 لترات من الماء في غضون ساعات قليلة، وتشتمل الأعراض المحتملة على: - ألم في الرأس. - تشنجات أو ضعف في العضلات. - الغثيان أو القيء. - النعاس والتعب. وفي الحالات الأكثر شدة يمكن أن يسبب تسمم المياه فقدان الوعي وإذا لم يتلق
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