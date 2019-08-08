هل شرب المياه يسبب التسمم؟ تعرف على الحقيقة

من المعروف أن الماء ضروري للصحة، ولكن الكثير منه يؤدي إلى التسمم.. لا توجد إرشادات ثابتة بكمية المياه التي تسبب التسمم، لكن شرب أكثر من لتر في الساعة لعدة ساعات يضرك
في حين أنه من الممكن أن تتسمم بسبب شرب الكثير من الماء، إلا أنه نادر الحدوث. يجب أن تشرب الكثير من الماء في فترة زمنية قصيرة، والتي سيواجه معظم الناس صعوبة في القيام بها عن طريق الخطأ، وفي هذه الحالات يمكنك النظر إلى لون البول ومستوى العطش لإخبارك بما إذا كنت تحتاج حقا إلى شرب المزيد من الماء أم لا. إذا كنت قلقا بشأن استهلاكك للمياه فتحدث إلى طبيبك، إذ يمكن أن يوفر لك المزيد من التوصيات المحددة بناءً على صحتك العامة وعوامل أخرى. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن التسمم بالمياه، بما في ذلك الأعراض ومتى يمكن أن تهدد الحياة؟
أعراض تسمم الماء
تميل أعراض التسمم بالماء إلى الظهور بعد أن تستهلك أكثر من 3 إلى 4 لترات من الماء في غضون ساعات قليلة، وتشتمل الأعراض المحتملة على:
- ألم في الرأس.
- تشنجات أو ضعف في العضلات.
- الغثيان أو القيء.
- النعاس والتعب.
وفي الحالات الأكثر شدة يمكن أن يسبب تسمم المياه فقدان الوعي وإذا لم يتلق
أعراض تسمم الماء
تميل أعراض التسمم بالماء إلى الظهور بعد أن تستهلك أكثر من 3 إلى 4 لترات من الماء في غضون ساعات قليلة، وتشتمل الأعراض المحتملة على:
- ألم في الرأس.
- تشنجات أو ضعف في العضلات.
- الغثيان أو القيء.
- النعاس والتعب.
وفي الحالات الأكثر شدة يمكن أن يسبب تسمم المياه فقدان الوعي وإذا لم يتلق الشخص العلاج فقد يكون تسمم الماء قاتلا. اعرف.. بعد التسمم.. تناول الموز والأرز الأبيض وتجنب المقليات
ماذا تفعل إذا لاحظت أعراض التسمم؟
إذا أظهرت أنت أو أي شخص آخر أي علامات للتسمم بالمياه، خاصة النوبات أو النعاس، فمن الأفضل التماس العناية الطبية الفورية، فمع تراكم السوائل في الجسم تبدأ جميع الخلايا، بما في ذلك خلايا المخ، في الانتفاخ ويمكن أن يؤدي التورم في المخ في النهاية إلى غيبوبة وموت إذا لم يعالج الطبيب ذلك بسرعة، كما أن تناول وجبة خفيفة مالحة قد يوفر بعض الراحة على المدى القصير في أثناء انتظار وصول المساعدة.
تحديد كمية المياه الأكثر من اللازم
لا توجد كمية محددة من الماء تؤدي إلى التسمم المائي الذي يهدد الحياة، لكن الأمر يتعلق بكمية المياه التي يشربها الشخص في الساعة، كما يمكن أن يلعب العمر والجنس والصحة العامة دورا أيضا. يهمك أن تعرف.. فوائد شرب المياه.. تخلصك من الصداع وتنظم وظائف الكبد
أسباب تسمم المياه
عندما تشرب الكثير من الماء، يمكن أن يسبب ذلك نقص صوديوم الدم، وإذا كنت تشرب كمية من الماء أكبر مما تستطيع كليتك التخلص منه فسيؤدي ذلك إلى تمييع الصوديوم في مجرى الدم، ما يؤدي إلى تضخم الخلايا.
تضمنت معظم حالات التسمم بالمياه المهددة للحياة نشاطا بدنيا مكثفا، مثل التدريب العسكري أو الماراثون، وقد نتج آخرون عن الاستهلاك المفرط للمياه بسبب حالة الصحة العقلية الكامنة أو الاستهلاك القسري كشكل من أشكال سوء المعاملة، كما تم ربط تسمم المياه باستخدام عقار MDMA، خاصة في المهرجانات الموسيقية؛ وذلك لأن الأشخاص في هذه الإعدادات غالبا ما يرقصون لفترات طويلة من الوقت في البيئات الساخنة، بالإضافة إلى ميل MDMA لرفع درجة حرارة الجسم، ما يجعلك تشرب الكثير من الماء، وعلى الرغم من أن هذا مفيد لتجنب الجفاف فإنه يمكن أن يصبح سريعًا جدا؛ لأن MDMA يسبب أيضا احتباس البول، ما يعني أنك لا تتبول كثيرًا، ما يسمح بتراكم كل هذه السوائل الزائدة في الجسم. اجعل الماء روتينك اليومي.. 9 نصائح تساعدك، التفاصيل هنا
الوقاية من تسمم المياه
إذا وجدت نفسك تشرب الكثير من الماء بانتظام خلال فترة زمنية قصيرة فهناك بعض القواعد العامة التي يمكن أن تساعدك على تجنب التسمم بالمياه، فبشكل عام من الأفضل التمسك بمياه الشرب في أول شعورك بالعطش وبمجرد أن تشعر بالإرهاق توقف حتى تشعر بالعطش مرة أخرى، كما أن لون بولك مؤشر مفيد، فقد يكون البول الصافي الشفاف علامة على تعرضك للإفراط في ذلك، فهو مؤشر جيد بأنك لست بحاجة إلى شرب أي ماء لفترة من الوقت. أما إذا كنت على وشك القيام بتمرين مكثف ففكر في الترطيب باستخدام مشروب يحتوي على الصوديوم كبديل للمياه.