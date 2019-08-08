انهيار عقار بالزيتون.. ومصرع موظف وإصابة 3 آخرين

تحرير:تهامى البندارى ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

انهيار عقار- صورة أرشيفية

انهار عقار مكون من 6 طوابق، اليوم الخميس، بمنطقة الزيتون في القاهرة، وتم انتشال جثة موظف من أسفل الأنقاض، لقى مصرعه جراء الانهيار، بينما أصيب 3 آخرون، وتباشر النيابة العامة التحقيق وأمرت بنقل جثة المتوفى للمستشفى تحت تصرفها، بينما يتلقى المصابون الإسعافات اللازمة، وأجرت النيابة معاينة لموقع الحادث، وطلبت ترخيص العقار المنهار من حى الزيتون وتشكيل لجنة هندسية فنية لإعداد تقرير بشأنه، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، بلاغا من الأهالي يفيد انهيار عقار بمنطقة الزيتون، قبل أن تنجح القوات في رفع أنقاض العقار حتى تم انتشال جثة الموظف وتبين كذلك إصابة اثنين آخرين. تبين من المعاينة التي أجرتها الأجهزة الأمنية للعقار المنهار، أنه مكون من ستة طوابق، ونتج عن

تلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، بلاغا من الأهالي يفيد انهيار عقار بمنطقة الزيتون، قبل أن تنجح القوات في رفع أنقاض العقار حتى تم انتشال جثة الموظف وتبين كذلك إصابة اثنين آخرين.



تبين من المعاينة التي أجرتها الأجهزة الأمنية للعقار المنهار، أنه مكون من ستة طوابق، ونتج عن الحادث إصابة ثلاثة مواطنين، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



بينما أمرت النيابة العامة باستعجال ورود المستندات الخاصة بالعقار والمباني المجاورة له، ومراجعة أصولها سواء بالحي أو بالمحافظة، وأمرت بندب خبراء هندسيين لمعرفة أسباب الانهيار كاملة.



