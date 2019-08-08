جريمة

انهيار عقار بالزيتون.. ومصرع موظف وإصابة 3 آخرين

تحرير:تهامى البندارى ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
انهيار عقار- صورة أرشيفية
انهيار عقار- صورة أرشيفية
انهار عقار مكون من 6 طوابق، اليوم الخميس، بمنطقة الزيتون في القاهرة، وتم انتشال جثة موظف من أسفل الأنقاض، لقى مصرعه جراء الانهيار، بينما أصيب 3 آخرون، وتباشر النيابة العامة التحقيق وأمرت بنقل جثة المتوفى للمستشفى تحت تصرفها، بينما يتلقى المصابون الإسعافات اللازمة، وأجرت النيابة معاينة لموقع الحادث، وطلبت ترخيص العقار المنهار من حى الزيتون وتشكيل لجنة هندسية فنية لإعداد تقرير بشأنه، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
تلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، بلاغا من الأهالي يفيد انهيار عقار بمنطقة الزيتون، قبل أن تنجح القوات في رفع أنقاض العقار حتى تم انتشال جثة الموظف وتبين كذلك إصابة اثنين آخرين. تبين من المعاينة التي أجرتها الأجهزة الأمنية للعقار المنهار، أنه مكون من ستة طوابق، ونتج عن
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ارتفاع ضحايا تفجير معهد الأورام إلى 23 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث الانفجار أمام معهد الأورام الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي، وسط حالة من الحزن الشديد، جراء فقد أكثر من 20 شخصا من عائلة واحدة، كانوا فى طريق عودتهم من حفل خطبة، واصطدمت بهم سيارة الإرهابي التى كان ينقل فيها متفجرات، فانفجرت بهم أمام مقر معهد الأورام.
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«متعلقون في الهوا» إنقاذ 3 موظفين تعطل بهم الأسانسير

نجحت قوة من رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية بالقاهرة، في استخراج 3 موظفين عالقين داخل مصعد عقار بمنطقة النزهة، قبل تعريض حياتهم للخطر، وذلك في ضوء البلاغ الذي تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة بتعطل المصعد الكهربائي الخاص بأحد العقارات، واحتجاز ثلاثة مواطنين بداخله، وقدم الأهالي الشكر لأجهزة الأمن على حسن وسرعة استجابتهم لبلاغهم على وجه السرعة، وإنقاذ أرواحهم، عقب قضاء وقت كبير داخل المصعد لم يخلُ من نوبات الهلع والذعر، إذ لم يكن بمقدورهم معرفة سبب تعطل المصعد.
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«هتاف وتنحي الرشيدي» محطات مهمة بقضية «مسجد الفتح»

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«الكبوت» قتل وأصاب 7 بقنا.. خرجوا لشراء أغراض العيد

شهد طريق مصر- أسوان الشرقي بمحافظة قنا حادثا مروريا مروعا، تحولت خلاله بهجة 7 مواطنين بالعيد إلى مأساة توفى خلالها 3 منهم وتعرض الباقون لإصابات خطيرة، جراء حادث مروري على الطريق، حيث انقلبت سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها إلى مركز دشنا، بقصد شراء مستلزمات العيد، واستغاث الأهالي والمارة ممّن شهدوا الحادث بشرطة النجدة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى أقرب مستشفى، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادث لتسيير الحركة على الطريق.
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«متعلقون في الهوا» إنقاذ 3 موظفين تعطل بهم الأسانسير

نجحت قوة من رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية بالقاهرة، في استخراج 3 موظفين عالقين داخل مصعد عقار بمنطقة النزهة، قبل تعريض حياتهم للخطر، وذلك في ضوء البلاغ الذي تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة بتعطل المصعد الكهربائي الخاص بأحد العقارات، واحتجاز ثلاثة مواطنين بداخله، وقدم الأهالي الشكر لأجهزة الأمن على حسن وسرعة استجابتهم لبلاغهم على وجه السرعة، وإنقاذ أرواحهم، عقب قضاء وقت كبير داخل المصعد لم يخلُ من نوبات الهلع والذعر، إذ لم يكن بمقدورهم معرفة سبب تعطل المصعد.
انهيار-عقار-فى-الاسكندرية (5)

النيابة تستعلم عن رخصة بناء «عقار الحدائق» المنهار

تباشر نيابة حدائق القبة، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار مكون من أربعة طوابق، نتج عنه إصابة 3 مواطنين، وانتقلت النيابة إلى مستشفى الزهراء الجامعي تمهيدا لسماع أقوال المصابين، وأجرت معاينة لموقع الحادث، للوقوف على ملابساته كاملة، وطلبت ترخيص المنزل من حى حدائق القبة ومسؤولي محافظة القاهرة، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة هندسية فنية لإعداد تقرير بشأن المنزل المنهار، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
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4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
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إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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