واتساب تعاني من خلل يسمح بالتلاعب بالرسائل

قال فانونو: يمكنك تغيير ما يقوله شخص ما بشكل كلي، ويمكنك التعامل مع كل حرف في الاقتباس، وتتيح الأداة أيضا للمهاجمين تغيير كيفية تحديد مرسل الرسالة

تحرير:مي فؤاد ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

واتساب

قال خبراء الأمن السيبراني الذين وجدوا طريقة لاختراق تطبيق التراسل الفوري "واتساب" ومعالجة رسائل الدردشة، يوم الأربعاء الماضي، إن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" فشل في معالجة العيوب الخاصة بالمنصة الاجتماعية، بعد عام من تنبيه واتساب. قال الباحثون في شركة الأمن السيبراني تشيك بوينت، في أغسطس من العام الماضي، إنهم اكتشفوا ثغرات مميتة في التطبيق، يمكن للهاكرز من خلالها التلاعب برسائل واتساب في المحادثات الخاصة والجماعية، حسب صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية.

إلا أن تشيك بوينت أكدت أن تطبيق واتساب، الذي اشترته فيسبوك في عام 2014، فشل في حل المشكلة التي لا تزال قائمة حتى اليوم. اقرأ أيضًا: وصفات منزلية للتخلص من الحشرات.. زيت الشبت منها في حديثه في مؤتمر Black Hat لأمن الإنترنت، قال أوديد فانونو، رئيس أبحاث الضعف في المنتجات في شركة الأمن، إن فيسبوك