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واتساب تعاني من خلل يسمح بالتلاعب بالرسائل

قال فانونو: يمكنك تغيير ما يقوله شخص ما بشكل كلي، ويمكنك التعامل مع كل حرف في الاقتباس، وتتيح الأداة أيضا للمهاجمين تغيير كيفية تحديد مرسل الرسالة
تحرير:مي فؤاد ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
واتساب
واتساب
قال خبراء الأمن السيبراني الذين وجدوا طريقة لاختراق تطبيق التراسل الفوري "واتساب" ومعالجة رسائل الدردشة، يوم الأربعاء الماضي، إن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" فشل في معالجة العيوب الخاصة بالمنصة الاجتماعية، بعد عام من تنبيه واتساب. قال الباحثون في شركة الأمن السيبراني تشيك بوينت، في أغسطس من العام الماضي، إنهم اكتشفوا ثغرات مميتة في التطبيق، يمكن للهاكرز من خلالها التلاعب برسائل واتساب في المحادثات الخاصة والجماعية، حسب صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية.
إلا أن تشيك بوينت أكدت أن تطبيق واتساب، الذي اشترته فيسبوك في عام 2014، فشل في حل المشكلة التي لا تزال قائمة حتى اليوم. اقرأ أيضًا: وصفات منزلية للتخلص من الحشرات.. زيت الشبت منها في حديثه في مؤتمر Black Hat لأمن الإنترنت، قال أوديد فانونو، رئيس أبحاث الضعف في المنتجات في شركة الأمن، إن فيسبوك
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سامسونج ومايكروسوفت.. ماتريد معرفته عن Galaxy book s

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس، عن تعاونها الجديد والقوي مع شركة مايكروسوفت، وذلك خلال مؤتمرها الضخم الذي عقد بمدينة نيويورك الأمريكية للكشف عن هاتف Galaxy Note 10. وأسفر هذا التعاون المثمر عن إطلاق جهاز Galaxy Book S الجديد، وهو حاسب محمول نحيف يضم بطارية يصل عمرها إلى 23 ساعة، ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 10، وذلك بسعر 999 دولارًا، ومن المنتظر أن يتم إتاحته بالأسواق في شهر سبتمبر المقبل. ويضم جهاز Galaxy Book S شاشة تعمل باللمس بقياس 13.3 بوصة، مع معالج Snapdragon 8cx ثماني النواة بتقنية 7 نانومتر.
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مواصفات سامسونج Galaxy Note10 بعد طرحه رسميا بنسختين

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن هاتفها الجديد Galaxy Note10، الذي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي ووسائل تعزيز الإنتاجية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة للمستخدم، ويُستوحى تصميم الهاتف الجديد من أجيال مستخدمي هواتف Galaxy Note الذين يتمتعون بروح الريادة وينتقلون بشكل سلس بين أعمالهم وأنشطة حياتهم اليومية لمنحهم مستوى أعلى من المرونة وحرية العمل بالطريقة التي يرغبون بها؛ مما يتيح لهم التعبير عن قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية سواء كانوا في المنزل أو العمل أو أثناء التنقل.
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ماذا تقدم سامسونج في مؤتمر جلاكسي Note 10؟

كثير من المهتمين بالأحداث التقنية والجديد في عالم الهواتف الذكية وملحقاتها، ينتظرون مؤتمر شركة سامسونج الكورية القادم والمقرر إقامته غدًا الأربعاء 7 أغسطس في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، والذي تستعد خلاله سامسونج للكشف عن أحدث سلاسل هواتفها الذكية، جالاكسي نوت 10 (Galaxy Note 10)، حيث ينعقد الحدث تحت عنوان “الكشف عن جالاكسي” (Galaxy Unpacked)، وفي التقرير التالي نسعى لاستعراض الأجهزة المتوقع أن تعلن عنها سامسونج خلال حدث هاتفها الذكي جالاكسي نوت 10.
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فيسبوك

عطل يضرب فيسبوك وإنستجرام

أصيب موقعا "فيسبوك" و"إنستجرام" بخلل فني، مساء الأحد، أدى إلى تعطله في مصر وعدد من الدول حول العالم، إذ تسبب في ظهور مشكلة في التصفح وتحميل الصور والفيديوهات. واشتكى رواد موقع "فيس بوك" من ظهور الموقع خال من أي بيانات، إلا أنه سرعان ما عاد مرة أخرى، ومن ناحية أخرى لم تعلن الشركة رسميا عن وقوع عطل في "فيسبوك" حتى الآن. وفي وقت سابق تعرضت تلك المواقع إلى عطل فني، ما دفع الشركة المالكة لـ”فيس بوك، وإنستجرام، واتسآب”، إلى تقديم اعتذار عن انقطاع الخدمة، وبخاصة في "فيس بوك".
شعار النسخة الذهبية المزيفة من تطبيق واتساب

واتساب يطلق خاصية جديدة للحد من الأخبار الكاذبة

منذ بضعة أشهر، بدأ تطبيق التراسل الفوري «واتساب» في اتخاذ بعض الخطوات لمكافحة الإرسال الجماعي للأخبار المزيفة من خلال نظام جديد يمنع إعادة توجيه الرسالة أكثر من 5 مرات. ووفقًا لما أورده المتخصصون في أمان تطبيقات الويب، فإن الإجراء الجديد عبارة عن وضع علامة برسالة أيقونة مزدوجة السهم تم إعادة توجيهها عدة مرات، بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى المستخدمون إشعارًا من الشركة عند إعادة توجيه هذه الرسائل. كما ستظهر هذه الميزة الجديدة مع التحديث الأخير لـ «واتساب»، حسب صحيفة securitynewspaper.
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دراسة: 74% من مستخدمي ألعاب الإنترنت يتعرضون للتحرش

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مجموعة الحقوق المدنية "رابطة مكافحة التشهير"، فإن 74% من مستخدمي ألعاب الإنترنت قد تعرضوا لبعض أشكال المضايقة، مع 65% منهم تعرضوا لمضايقات شديدة، والتي قد تشمل تهديدات جسدية أو ملاحقات. تستند الدراسة إلى مسح شمل أكثر من ألف شخص أمريكي حسب موقع rockpapershotgun، والذي أجري في أبريل. تجدر الإشارة إلى أن بيانات الاستطلاع لا توفر سوى جزء من الحقيقة، عندما يتعلق الأمر بمسألة معقدة مثل الإساءة عبر الإنترنت، لذا تكون النتائج محدودة، وترجع إلى عدة عوامل مختلفة.
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كيف تستعيد بياناتك التي سجلتها على تطبيق FaceApp؟

في الفترة الماضية، انتشر تطبيق تعديل الصور FaceApp بشكل غير متوقع عندما استخدمه تقريبًا معظم الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما انتشرت صور المشاهير وهم في سن الـ70، وأصبح أفضل تطبيق مجاني في متجر تطبيقات آبل. على الرغم من ذلك فقد نمت المخاوف المتعلقة بالخصوصية بسرعة حول شروط خدمة التطبيق، حيث أعطى أي شخص وافق على شروطه حق الوصول إلى صوره واسمه وأي بيانات داخل الهاتف. ينص جزء من الشروط على أن المستخدمين يمنحون الشركة "حقًا لا رجعة فيه" للوصول إلى كل بيانات الهاتف سواءً كانت صورا أو معلومات.
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