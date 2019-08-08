الهند لباكستان: أنتم مغرضون.. وحكم كشمير شأن داخلي

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

الهند وباكستان - أرشيفية

تطور كبير وسريع يشهده النزاع الدائر بين الهند وباكستان على خلفية أزمة كشمير، وإلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في الإقليم المتنازع عليه، وقيام باكستان بطرد السفير الهندي في باكستان، ما دفع وزارة الخارجية الهندية للرد على التصعيد الباكستاني ضدها قائلة: «الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 من الدستور شأن داخلي هندي بالكامل»، وأضافت في بيان رسمي: «لقد رأينا تقارير تفيد بأن باكستان قررت اتخاذ خطوات أحادية محددة فيما يتعلق بعلاقاتها الثنائية مع الهند، وتتضمن هذه الخطوات خفض مستوى علاقاتنا الدبلوماسية».

وتابعت: «النية وراء هذه التدابير بشكل واضح هي عرض صورة مقلقة أمام العالم بشأن علاقاتنا الثنائية، الأسباب التي قدمتها باكستان لا تدعمها حقائق على أرض الواقع». ومن المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي» بكلمة إلى الأمة عصر الخميس، ليوضح قرار حكومته بإلغاء الحكم الذاتي