7 مؤشرات على قوة أداء «المصرية للاتصالات» في 2019

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019، وذلك طبقا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

المهندس عادل حامد

قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، تعليقا على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من عام 2019: "أظهر الأداء المالي والتشغيلي المتميز الذي حققته الشركة خلال هذا الربع قدرتنا على الاستمرار في تنفيذ إستراتيجيتنا بنجاح وتعظيم العائد على الاستثمار من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا، والذي انعكس بوضوح في زيادة إيرادات خدمات البيانات، كما ساهمت الإيرادات المحققة من اتفاقية الكابل (PEACE)، التي أعلن عنها في أبريل الماضي، في زيادة نمو الإيرادات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".

وجاءت أهم مؤشرات نتائج أعمال النصف الأول من 2019 كالتالي: • بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 12.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 25% عن نفس الفترة من العام السابق مدفوعة بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات وزيادة مبيعات الكوابل البحرية والمتمثلة بشكل رئيسي في إيرادات عبور الكابل PEACE والبالغة 20 مليون