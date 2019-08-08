7 مؤشرات على قوة أداء «المصرية للاتصالات» في 2019
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019، وذلك طبقا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية
تحرير:أحمد البرماوي
٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
المهندس عادل حامد
قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، تعليقا على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من عام 2019: "أظهر الأداء المالي والتشغيلي المتميز الذي حققته الشركة خلال هذا الربع قدرتنا على الاستمرار في تنفيذ إستراتيجيتنا بنجاح وتعظيم العائد على الاستثمار من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا، والذي انعكس بوضوح في زيادة إيرادات خدمات البيانات، كما ساهمت الإيرادات المحققة من اتفاقية الكابل (PEACE)، التي أعلن عنها في أبريل الماضي، في زيادة نمو الإيرادات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".
وجاءت أهم مؤشرات نتائج أعمال النصف الأول من 2019 كالتالي:
• بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 12.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 25% عن نفس الفترة من العام السابق مدفوعة بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات وزيادة مبيعات الكوابل البحرية والمتمثلة بشكل رئيسي في إيرادات عبور الكابل PEACE والبالغة 20 مليون
وجاءت أهم مؤشرات نتائج أعمال النصف الأول من 2019 كالتالي:
• بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 12.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 25% عن نفس الفترة من العام السابق مدفوعة بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات وزيادة مبيعات الكوابل البحرية والمتمثلة بشكل رئيسي في إيرادات عبور الكابل PEACE والبالغة 20 مليون دولار.
• أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كل الخدمات المقدمة، إذ ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضى، وتزايد عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 19% ومشتركي المحمول بنسبة 29% على نفس الفترة من العام الماضي.
• سجلت الشركة تكاليف قدرها مليار جنيه قيمة مستحقات ما يقرب من 2000 موظف تطبيقًا لبرنامج المعاش المبكر، ما أدى إلى انخفاض الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.6 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما استقر صافي الربح بعد الضرائب ليحقق مبلغ 2.1 مليار جنيه.
• بعد تحييد أثر تطبيق برنامج المعاش المبكر حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مبلغ 3.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 11% على نفس الفترة من العام السابق محققا نسبة هامش قدرها 29%. كما حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 2.9 مليار جنيه.
• جاءت الزيادة في صافي الربح بعد الضرائب بنسبة قدرها 41% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة عدة عوامل، أبرزها أرباح فروق العملة والنمو في الإيرادات التشغيلية وتعافي إيرادات الاستثمار من فودافون.
• مثلت النفقات الرأسمالية نسبة 29% من إجمالي الإيرادات المحققة نتيجة إطلاق خطة عمل مكثفة لضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير كفاءة البنية التحتية وتحسين الشبكات لعامين بدلا من أربعة أعوام، وذلك للانتهاء منه في 2020.
• سجل صافى الدين مبلغ 10.2 مليار جنيه محققا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقدارها 1.6 مرة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.1 مرة في عام 2018.
وقال المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "سعداء بإطلاق نظام WE SPACE للإنترنت الذي يعد نقلة في سوق الإنترنت المصري عن طريق تقديم مجموعة من الباقات فائقة السرعة تبدأ من 30 ميجابيت بدلا من 5 ميجابيت، وهو الأمر الذي يعظم الاستفادة من استثماراتنا في تطوير شبكاتنا. مستمرون في تقديم المزيد من الخدمات لعملائنا حيث وضعت الشركة حجر الأساس لتقديم خدمات البث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك إطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول WE Wallet، ما يمكن الشركة من تحقيق الريادة في سوق الاتصالات المصرية كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وبالتزامن مع النمو القوي للإيرادات، نجحت الشركة في تطبيق عدة مبادرات لخفض التكلفة التي شملت مبادرة إعادة هيكلة الدين، والذي تمثل في انخفاض الفوائد التمويلية، كما قمنا بتفعيل برنامج المعاش المبكر الذي سيحقق وفورات مالية على المدى القريب.