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7 مؤشرات على قوة أداء «المصرية للاتصالات» في 2019

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019، وذلك طبقا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية
تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
المهندس عادل حامد
المهندس عادل حامد
قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، تعليقا على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من عام 2019: "أظهر الأداء المالي والتشغيلي المتميز الذي حققته الشركة خلال هذا الربع قدرتنا على الاستمرار في تنفيذ إستراتيجيتنا بنجاح وتعظيم العائد على الاستثمار من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا، والذي انعكس بوضوح في زيادة إيرادات خدمات البيانات، كما ساهمت الإيرادات المحققة من اتفاقية الكابل (PEACE)، التي أعلن عنها في أبريل الماضي، في زيادة نمو الإيرادات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".
وجاءت أهم مؤشرات نتائج أعمال النصف الأول من 2019 كالتالي: • بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 12.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 25% عن نفس الفترة من العام السابق مدفوعة بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات وزيادة مبيعات الكوابل البحرية والمتمثلة بشكل رئيسي في إيرادات عبور الكابل PEACE والبالغة 20 مليون
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زيارة-وزير-الاتصالات-للصين ‎ (3)

«عمرو طلعت» يبحث توطين صناعة الإلكترونيات من الصين

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من اللقاءات مع مسؤولي مجموعة شركات صينية تعمل في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، تم خلالها بحث إنشاء مجمع صناعي في مصر عبر تحالف يضم عددا من الشركات الصينية بهدف إقامة منظومة تصنيع متكاملة في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، ومنها شاشات التليفزيون وهواتف المحمول والتابلت. وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي ترتكز على تصميم وتصنيع الإلكترونيات بهدف توطين هذه الصناعة، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المصنعة، والسعي نحو مضاعفة صادرات الإلكترونيات.
الذهب (2)

سجلت أعلى مستوى.. لماذا ارتفعت أسعار الذهب في مصر؟

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الجاري بنسبة غير مسبوقة، ليزداد سعر الجرام بمتوسط بلغ نحو 29 جنيها، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وعالميا، قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% على مدار اليومين الماضيين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 سنوات، وذلك في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن. وبلغت مكاسب الذهب نحو 20% منذ أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 1265.85 دولار في مايو الماضي.
البنك-المركزي

المركزي يطلق مؤشر CONIA لمتوسط سعر الفائدة بالبنوك

أعلن البنك المركزي المصري، إطلاق الحد المعياري لسعر الفائدة الخالي من المخاطر، CONIA، وقال البنك إنه حقق خطوة مهمة في مسار سعيه لتطوير أسواق النقد والمال والمشتقات، بإطلاق هذا المعيار. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي بالتوافق مع الاتجاه العالمي نحو تطوير حدود معيارية لأسعار فائدة خالية من المخاطر، مع الاستغناء بشكل تدريجي عن الحدود المعيارية "الأيبور- IBOR" في عدد من الأسواق. وتم تطوير الحد المعياري الجديد CONIA، وهو مؤشر لمتوسط سعر الفائدة في ليلة واحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة من قبل مجموعة العمل بسوق المال المصرية (MMCG).
الثروة-الداجنة-فراخ-دجاج (2)

منها الدواجن.. 5 سلع قادت تراجع التضخم خلال يوليو

انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 312.5 نقطة. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما بين 6 و7% خلال العام المالي 2020- 2021، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
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عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: هقضي على جملة «اقفل الراوتر وافتحه»

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر هي الأولى إقليميا في قدرتها على جذب الاستثمارات خلال العام المنتهي في يونيو الماضي، وأن معدل النمو القطاعي بلغ 16% بنهاية العام المالي مقارنة بـ14% للعام السابق عليه، موضحا أن الوزارة تركز على تدريب الشباب في استراتجيتها لتطوير القطاع من خلال فروع معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، وأن الوزارة تسعى لتدريب 10 آلاف شاب خلال العام الجاري، إذ تركز معظمها على القنوات الإلكترونية للتدريب.
المصرية للاتصالات و اتصالات مصر توقعان أربع اتفاقيات (2)

تفاصيل 4 اتفاقيات وقعتها المصرية للاتصالات مع اتصالات مصر

في إطار الشراكة الناجحة بين الشركتين، وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، أربع اتفاقيات تعاون تستهدف تعظيم الفائدة وتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركتين لأول مرة في السوق المصرية. وتقضي اتفاقيات الصوت الثابت الافتراضي بتقديم شركة اتصالات مصر خدمة التليفون الأرضي الثابت عن طريق استخدام بعض أجزاء شبكة الشركة المصرية للاتصالات، لما للشركة المصرية للاتصالات من خبرات في هذا المجال، وهي الاتفاقيات التي تحدد العلاقة التجارية والقانونية بين الشركتين وتستهدف ضمان وحماية حقوق العملاء.
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