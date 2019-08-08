طعنات في رقبته.. تفاصيل مقتل مواطن مصري بإيطاليا

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

الشرطة الإيطالية - أرشيفية

أصدر الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي في ميلانو، التابع للوزارة، بمتابعة حادث مقتل الشاب المصري ،«ميلاد شاكر كامل جرجس"، وعمره 30 عاما، وترجع جذوره إلى محافظة أسيوط، إذ لقي حتفه في مدينة ميلانو الإيطالية، والتى يقيم بها، حيث يعمل في مجال التشييد والبناء. ووجه سعفان المكتب بمتابعة سير التحقيقات الجارية من جانب السلطات الإيطالية، بالتعاون مع القنصلية المصرية، وإنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان لأرض الوطن، والوقوف على مستحقاته لدى جهة عمله.

وكشف المستشار العمالي في ميلانو عزت عمران، بعض التفاصيل عن مقتل الشاب المصري، مشيرا إلى أنه عثُر على جثمانه داخل السكن الذي يتشارك فيه مع مصريين آخرين، غارقًا في دمائه إثر طعنات بآلة حادة في صدره ورقبته وذلك بعد سمع الجيران صرخاته. وعلى الفور جرى إبلاغ الشرطة التي اصطحبت 4 شباب كانوا يسكنون معه بنفس