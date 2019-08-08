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طعنات في رقبته.. تفاصيل مقتل مواطن مصري بإيطاليا

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
الشرطة الإيطالية - أرشيفية
الشرطة الإيطالية - أرشيفية
أصدر الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي في ميلانو، التابع للوزارة، بمتابعة حادث مقتل الشاب المصري ،«ميلاد شاكر كامل جرجس"، وعمره 30 عاما، وترجع جذوره إلى محافظة أسيوط، إذ لقي حتفه في مدينة ميلانو الإيطالية، والتى يقيم بها، حيث يعمل في مجال التشييد والبناء. ووجه سعفان المكتب بمتابعة سير التحقيقات الجارية من جانب السلطات الإيطالية، بالتعاون مع القنصلية المصرية، وإنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان لأرض الوطن، والوقوف على مستحقاته لدى جهة عمله.
وكشف المستشار العمالي في ميلانو عزت عمران، بعض التفاصيل عن مقتل الشاب المصري، مشيرا إلى أنه عثُر على جثمانه داخل السكن الذي يتشارك فيه مع مصريين آخرين، غارقًا في دمائه إثر طعنات بآلة حادة في صدره ورقبته وذلك بعد سمع الجيران صرخاته. وعلى الفور جرى إبلاغ الشرطة التي اصطحبت 4 شباب كانوا يسكنون معه بنفس
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يكلف بسرعة صرف تعويضات أسر شهداء معهد الأورام

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بدعوة أعضاء الحكومة إلى الوقوف دقيقة حداد، على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام. وأكد على تعامل الحكومة السريع مع الحادث، من خلال التحرك الفوري للوزراء المعنيين، سواء في إطار رعاية المصابين، وتقديم سبل العناية الطبية الكاملة لهم، لافتاً إلى تكليف رئيس الجمهورية بسرعة صرف التعويضات والمعاشات للمصابين وأسر الشهداء، والبدء على الفور في أعمال إصلاح مبنى معهد الأورام.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (19)

الحكومة تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء معهد الأورام

انطلق اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة للمرة الثانية، وبدأت الحكومة اجتماعها بدقيقة حداد على شهداء ضحايا حادث معهد الأورام الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن عدد من الضحايا ما بين شهداء ومصابين. وكان قد أكد رئيس الوزراء، أن هناك توجها للدولة أن تصبح مدينة العلمين الجديدة مستدامة بمعنى أن تعمل طوال العام، وليس مصيفا فقط، وبالتالي ستقوم الحكومة بعقد عدد من الاجتماعات في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
داعش (2)

«الإفتاء»: إرهاب اليمين العنصري يفوق «القاعدة وداعش»

ذكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء، أنه على أثر موجة الإرهاب التي تزامنت مع ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي، شهدت المجتمعات الغربية موجة مماثلة من إرهاب الجماعات اليمينية المتطرفة التي تتبنى خطابًا معاديا للمسلمين والمهاجرين بشكل عام، نتج عن هذا الصعود موجة من "الإرهاب المحلي" بلغت ذروتها بالأحداث الإرهابية في مسجدي "كرايست تشيرش" بنيوزلندا وهجومي "دايتون". وأوضح المرصد أنه حسب قاعدة بيانات مركز التقارير الاستقصائية التابع لمعهد الأمة، فإن حوادث "الإرهاب المحلي"، حسبما رصدت الدراسة قد رصدت "201 حادث إرهابي" داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
تامر-الرفاعى

القوات المسلحة: تدريبات جوية قد ينتج عنها اختراق لحاجز الصوت

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أنه اعتبارا من الساعة 12 ظهر اليوم، ستقوم القوات الجوية ببعض التدريبات قد ينتج عنها سماع اختراق لحاجز الصوت
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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

3 أيام بأجر كامل إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص. وبحسب بيان اليوم الاثنين، قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ذلك يأتي إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التي تعتبر إجازة بأجر كامل، مشيرًا إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام مثلي هذا الأجر.
حمل-السلاح (2)

بعد واقعة أسيوط.. لماذا وصل الثأر إلى أبواب المساجد؟

فى واقعة غريبة وخارجة عن كل الشرائع السماوية، شهدت قرية بني قرة، دائرة مركز القوصية بأسيوط، وقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية داخل وأمام أحد المساجد عقب صلاة الجمعة، أسفرت عن مقتل شقيقين وإصابة 6 آخرين. غير أن هذه الواقعة لم تعبر عن جريمة ثأر عادية، بل جسدت معها الكثير من المخاوف لدى قطاع عريض من الناس، عقب تداول الواقعة عبر وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا، خاصة أن الواقعة تمت عقب صلاة الجمعة وعلى أبواب المسجد، الأمر الذى برهن على تجاهل أصحاب الواقعة لحرمة بيوت الله وحرمة الأشهر الحرم.
محمد-سعفان

إيقاف نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، أنها قررت إلغاء وإيقاف نشاط 10 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة "روافد الخليج" ترخيص رقم 673 لزاول أسباب الإيقاف. وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم إلغاء نشاط شركات: المفاوض الدولي لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 644، الهدف ترخيص 416، المحمدية ترخيص 1107، إسكندرية ترخيص 1139، الهاشمي ترخيص 257.
قطار (1)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الخميس

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الإثنين، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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