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أصالة و«نكتة بايخة» مع منى الشاذلي في كواليس «معكم»

تحرير:التحرير ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
أصالة
أصالة
كشفت قناة cbc، اليوم الخميس، عن حلول الفنانة أصالة نصري، ضيفة على برنامج «معكم» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ضمن لقاءات الموسم الجديد من البرنامج الذي ستنطلق أولى حلقاته خلال عيد الأضحى المقبل، ونشرت القناة عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو للفنانة السورية وهى تغني أغنيتها الجديدة «نكتة بايخة» بصوتها دون "مزيكا" داخل الكواليس، وتقف إلى جوارها ابنتها شام، وعلقت القناة على الفيديو: «شوف أصالة وهي بتغني مع منى الشاذلي (نكتة بايخة) من ألبومها الجديد.. استنوها قريبًا».
وكانت الفنانة أصالة قد طرحت أمس أغنيتها «نكتة بايخة» عبر موقع «يوتيوب» تمهيدًا لطرح ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة، ويحمل الألبوم اسم «في قربك». وفى سياق آخر، تخوض أصالة لأول مرة تجربة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس
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وفاة والدة الفنان فتحي عبد الوهاب

توفيت والدة الفنان فتحي عبد الوهاب، حسبما أعلنت صفحته الرسمية على فيسبوك، إذ نشر اليوم: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت الى رحمة الله تعالى والدة الفنان فتحي عبد الوهاب"، وتقام صلاة الجنازة في مدينة طوخ بالقليوبية، والعزاء بإحدى دور المناسبات بالشيخ زايد بأكتوبر.. فتحي عبد الوهاب شارك مؤخرًا في مسلسل "لمس أكتاف" الذي تدور أحداثه حول (أدهم عبد الجابر) المصارع الطموح والقوي والذي فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بظروف الصعبة ويدخل السجن بعد اتهامه بارتكاب جريمةمة قتل، وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية.
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عودة «مسرح مصر» في أول أيام عيد الأضحى

تنطلق، الأحد المقبل، العروض الجماهيرية المباشرة من الموسم الخامس والأخير من "مسرح مصر"، والتي تعرض حصريا على شاشة "MBC مصر". وكان النجم أشرف عبد الباقي قد أسس فرقة "مسرح مصر" بمشاركة نخبة من نجوم المستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة "MBC مصر" ما يقرب من 90 مسرحية كوميدية ناجحة لاقت جميعها إقبالا كبيرا في الحضور المسرحي، وتجاوبا لافتا من الجمهور عبر الشاشة. وعبر النجم أشرف عبد الباقي عن رضاه التام عمّا حققه في هذه التجربة الفنية مع النجوم الشباب الذين فتح لهم مسرح مصر أبوابه لينطلقوا بعده إلى آفاق أرحب في عالم الفن.
تامر حسنى

تامر حسنى يعلن انسحابه من برنامج «ذا فويس كيدز»

كشف الفنان تامر حسنى، اليوم الأربعاء، عن انسحابه من برنامج «ذا فويس كيدز» فى موسمه الثالث، إذ قام بنشر صورة له من الحلقات التي شارك بها في البرنامج خلال المواسم السابقة، عبر حسابه بموقع «فيسبوك» وعلق عليها: «لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لـ(ذا فويس كيدز)، أنا اعتذرت عن عدم تقديم الموسم الثالث من برنامج (ذا فويس كيدز) لأسبابي الخاصة.. هتوحشوني جدا، ويا رب التوفيق لكل المواهب الجميلة، ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في اختيار بديل لي مناسب».
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عمرو يوسف وكندة علوش

عمرو يوسف دون زوجته في عرض «ولاد رزق2».. ما السبب؟

فى الوقت الذى حرصت فيه الفنانة أصالة على حضور العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، من أجل مساندة ودعم زوجها المخرج طارق العريان، وأيضا الفنانة علا رشدي التي جاءت بصحبة زوجها الفنان أحمد داوود، تغيبت الفنانة كندة علوش عن العرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس، الأربعاء، فى إحدى السينمات بأكتوبر، وظهر زوجها الفنان عمرو يوسف بمفرده، دون زوجته، التي أصبح ظهورها نادرا جدا منذ أن وضعت ابنتهما في نوفمبر 2018، ويبدو أنها حريصة على أن تمضى كل وقتها مع ابنتها.
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كريم قاسم: أراهن على «ولاد رزق 2».. وهذا سبب مشاركتي

عبر الفنان كريم قاسم عن سعادته بالمشاركة فى الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق 2» الذى ينطلق عرضه رسميا اليوم الخميس، وقال إن من الأسباب التي دفعته للمشاركة فى الفيلم، التطور الكبير الذي ستشهده شخصية (رمضان رزق)، مؤكدًا أن هذا هو ما حمسه للمشاركة، قائلًا: «دومًا ما تكشف الأجزاء الثانية من الأعمال عن تفاصيل وأبعاد مختلفة للشخصيات، وهذا ما نجح فيه المخرج طارق العريان، بجانب التعاون مع عدد كبير من النجوم الذين أضافوا ثقلًا للفيلم، ليخرج أكثر جرأة وإثارة عن جزئه الأول».
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أصالة: أرقص فرحًا مثل محمد صلاح في الملعب

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة إلى جمهورها، تكشف من خلالها عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها بعد طرحها برومو أغنيتها الجديدة "نكتة بايخة" ضمن ألبومها الجديد "في قربك". وكتبت أصالة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حرصا مني على ثقتكم، وإيمانا مني أيضا بثقتكم الكبيرة بموهبتي، أسعى للتجديد وأغامر كثيرا، وأقلق وأخاف وأعيش أياما ليست سهلة، لأعرف رأيكم ويسعدني قبولكم جدا وأصبح حين أقرأ كلماتكم طفلة أرقص فرحا، ومثل محمد صلاح في الملعب، أشعر حين أصيب الهدف.. في قربك".
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أصالة لابنتها شام: «أنت روحي والسبب الأكبر لنجاحي»

نشرت الفنانة أصالة صورة لابنتها الكبرى (شام)، من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» ووجهت لها رسالة مليئة بالحب احتفالا بعيد ميلادها، حيث كتبت: «أنت دليلي للنقاء.. أنت مصدر سعادتي وثقتي وأنتِ السبب الأكبر لنجاحي.. أنت روحي، أنت عيناي التي أرى بهما.. أنتِ مصدر افتخاري وأنتِ شريكتي بالأمومة لكل أبنائي.. أنت الدليل لي، أنت عنوان أملي وأنت غدي.. كلّ عام تكبرين فيه يكبر كل ماذكرت ويتجدد.. لولاكِ ماكنتُ أنا أنا، كالعاشقين حين أسمعك تتدفّق في قلبي الحياة.. وحين أراكِ أرى من خلالك عمري.. يتنقّل فيكِ وطني أينما حللتِ».
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