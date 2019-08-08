أصالة و«نكتة بايخة» مع منى الشاذلي في كواليس «معكم»

تحرير:التحرير ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

أصالة

كشفت قناة cbc، اليوم الخميس، عن حلول الفنانة أصالة نصري، ضيفة على برنامج «معكم» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ضمن لقاءات الموسم الجديد من البرنامج الذي ستنطلق أولى حلقاته خلال عيد الأضحى المقبل، ونشرت القناة عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو للفنانة السورية وهى تغني أغنيتها الجديدة «نكتة بايخة» بصوتها دون "مزيكا" داخل الكواليس، وتقف إلى جوارها ابنتها شام، وعلقت القناة على الفيديو: «شوف أصالة وهي بتغني مع منى الشاذلي (نكتة بايخة) من ألبومها الجديد.. استنوها قريبًا».

وكانت الفنانة أصالة قد طرحت أمس أغنيتها «نكتة بايخة» عبر موقع «يوتيوب» تمهيدًا لطرح ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة، ويحمل الألبوم اسم «في قربك». وفى سياق آخر، تخوض أصالة لأول مرة تجربة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس