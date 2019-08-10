اعرفي صلاحية الأطعمة في ثلاجتك بهذه الطرق

يمكن استخدام الحليب لمدة 3 أيام تقريبًا قبل أن ينفد، بينما يمكن الاحتفاظ باللبن المعلب لمدة أسبوع تقريبًا، والذي غالبا ما يكون في أفضل حالاته قبل انتهاء صلاحيته

تحرير:فيروز ياسر ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

تخزين الاطعمة

على الرغم من سهولة تخزين الأطعمة في الثلاجة والفريزر فإنه في الأصل له قواعد عديدة، وذلك لأن لكل طعام صلاحية معينة وبعدها لا يكون صالحا للاستخدام، ومن ناحية أخرى هناك بعض الأطعمة التي من المهم تخرينها خارج الثلاجة. وتحتاج ربة المنزل إلى معرفة الوقت المحدد لطرد الأطعمة المختلفة وكيفية إبقائها طازجة لأطول فترة ممكنة، فهذا هو المفتاح للحصول على ثلاجة جيدة التجهيز، ولهذا كشفت اختصاصي التغذية ستيفاني جيديز عن الموعد الذي تحتاج فيه إلى التخلص من الأطعمة المختلفة، وكيفية الحفاظ عليها طازجة لأطول فترة ممكنة.

الحليب - 3 أيام يمكن استخدام الحليب لمدة 3 أيام تقريبًا قبل أن ينفد، بينما يمكن الاحتفاظ باللبن المعلب لمدة أسبوع تقريبًا، والذي غالبا ما يكون في أفضل حالاته قبل انتهاء صلاحيته، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني. للتحقق من التلف افتحي الحليب واتركي الهواء خارجًا، وقبل شمه فالهواء