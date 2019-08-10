اعرفي صلاحية الأطعمة في ثلاجتك بهذه الطرق

يمكن استخدام الحليب لمدة 3 أيام تقريبًا قبل أن ينفد، بينما يمكن الاحتفاظ باللبن المعلب لمدة أسبوع تقريبًا، والذي غالبا ما يكون في أفضل حالاته قبل انتهاء صلاحيته
على الرغم من سهولة تخزين الأطعمة في الثلاجة والفريزر فإنه في الأصل له قواعد عديدة، وذلك لأن لكل طعام صلاحية معينة وبعدها لا يكون صالحا للاستخدام، ومن ناحية أخرى هناك بعض الأطعمة التي من المهم تخرينها خارج الثلاجة.
وتحتاج ربة المنزل إلى معرفة الوقت المحدد لطرد الأطعمة المختلفة وكيفية إبقائها طازجة لأطول فترة ممكنة، فهذا هو المفتاح للحصول على ثلاجة جيدة التجهيز، ولهذا كشفت اختصاصي التغذية ستيفاني جيديز عن الموعد الذي تحتاج فيه إلى التخلص من الأطعمة المختلفة، وكيفية الحفاظ عليها طازجة لأطول فترة ممكنة.
الحليب - 3 أيام
يمكن استخدام الحليب لمدة 3 أيام تقريبًا قبل أن ينفد، بينما يمكن الاحتفاظ باللبن المعلب لمدة أسبوع تقريبًا، والذي غالبا ما يكون في أفضل حالاته قبل انتهاء صلاحيته، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
للتحقق من التلف افتحي الحليب واتركي الهواء خارجًا، وقبل شمه فالهواء
الحليب - 3 أيام
يمكن استخدام الحليب لمدة 3 أيام تقريبًا قبل أن ينفد، بينما يمكن الاحتفاظ باللبن المعلب لمدة أسبوع تقريبًا، والذي غالبا ما يكون في أفضل حالاته قبل انتهاء صلاحيته، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
للتحقق من التلف افتحي الحليب واتركي الهواء خارجًا، وقبل شمه فالهواء المحاصر قد تنبعث منه رائحة، وإذا كان الحليب تنبعث منه رائحة تعفن أو تعكر، أو كثيف أو متكتل في المظهر، فمن الأفضل عدم استخدامه.
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كما أوضحت أنه إذا اقترب تاريخ انتهاء صلاحية الحليب، ولن تستخدميه حاليا، فيمكن وضعه في الثلاجة، واستخدامه في الخبز والصلصات.
الزبادي - أسبوع واحد
عندما يتعلق الأمر باللبن الزبادي، قال ستيفاني إن أسبوعًا واحدًا أو أطول يعد الإطار الزمني المثالي للاحتفاظ بها إذا لم يتم فتحها، ولكن بمجرد فتحها فإنه يجب الالتزام بالاستخدام والتاريخ، وهذا الأمر ينطبق على الكريمة والقشدة الحامضة كالزبادي في الاستخدام.
الجبن - ما يصل إلى أسبوع واحد
مع الجبن يعتمد طول الوقت الذي تبقيه على ما إذا كانت ذات ملح خفيف أو كثير، كما قالت إن الجبن الصلب مثل البارميزان والشيدر، والجبن الطري مثل جبن الماعز تظهر علامات التلف من خلال وجود عفن غير مرغوب فيه، وما يجب التركيز عليه أن جبن الريكوتا والجبن لاقريش يمكن فساده بسهولة.
اللحوم - 3 أيام
قالت ستيفاني إن ربة المنزل في حاجة إلى الانتباه بتواريخ الصلاحية، وفي حالة عدم استخدام اللحم قبل التاريخ المحدد فمن الأفضل تجميده في حاوية محكمة الإغلاق في أقرب وقت ممكن.
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كما أوضحت أن أفضل طريقة لإزالة الثلج من عنصر ما من خلال وضعه في الثلاجة طوال الليل، ومن بينها الأسماك والفراخ، ولكن اللحم الطازج يمكنه أن يبقى في الثلاجة لمدة 3 أيام فقط.
الأسماك - يومين
ستستمر الأسماك نحو يومين في الثلاجة، لذا من الأفضل تجميدها إذا كنتِ تعتقدين أنك لن تأكليها في الوقت المناسب، وأضاف ستيفاني: «يجب دائمًا طهي اللحوم النيئة والأسماك قبل إعادة التجميد»، موضحة أنه يجب إعادة تسخين العناصر مرة واحدة فقط بعد وقت الطهي الأصلي.
ما الفواكه والخضراوات التي يجب حفظها في الثلاجة؟
1- الخضراوات الورقية
2- الخيار والفاصوليا
3- جزر (في حاويات)
4- الفراولة والحمضيات والعنب
5- يمكن وضع المشروم في كيس بني
ما أفضل الطرق لتخزين الخضراوات للحفاظ عليها طازجة؟
1- أوراق السلطة المخبوزة ستبدأ في الذوبان بسرعة بمجرد قطع الكيس الموجود فيها، ولمنع ذلك قومي بنقل الأوراق في حاوية محكمة الإغلاق مبطنة بمنشفة ورقية.
2- احتفظي بالخضراوات من الذبول عن طريق لفها في مناشف ورقية لامتصاص الرطوبة، ثم استبدلي المناشف الورقية كل بضعة أيام.
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3- إذا كان لديك فاكهة أو خضراوات ناضجة فلا تخزنيها مع الآخرين لأنها قد تؤدي إلى إنضاج سريع أو تلف في الفواكه والخضراوات الأخرى.