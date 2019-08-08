رياضة

محمد صلاح أفضل مهاجم في ليفربول بالقرن الـ21

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
محمد صلاح
محمد صلاح
تربع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، على قائمة أفضل مهاجمي الفريق الإنجليزي في القرن الـ21، متفوقا على السباعي «لويس سواريز- روبي فاولر- مايكل أوين- فرناندو توريس- ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- دانييل ستوريدج» على الترتيب. وأرجع التقرير تفوق صلاح إلى الأرقام القياسية التي حققها خلال الفترة الماضية، رغم أنه لم يلعب سوى موسمين فقط، وشارك صلاح في 105 مباريات نجح خلالها في تسجيل 71 هدفا، بمعدل 0.68 هدف في كل مباراة، كما أسهم في تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر 13 عاما.
وفي ما يلي قائمة أفضل مهاجم في ليفربول بالقرن الـ21، وفقا لموقع (liver pool): 1- محمد صلاح سجل: 71 هدفًا عدد المباريات: 105 مباريات معدل التهديف: 0.68 الموسم الأفضل تهديفيا: 44 هدفا (2017- 2018) 2- لويس سواريز سجل: 82 هدفًا عدد المباريات: 133 مباراة معدل التهديف: 0.62 الموسم الأفضل تهديفيا:
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محمد-صلاح‎ (2)

محمد صلاح خارج قائمة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس، عن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا، عن الموسم الماضي (2018- 2019)، ويختار الاتحاد 3 لاعبين في كل مركز بناءً على تصويت الجمهور، وبعد ذلك يتم اختيار أفضل لاعب في كل مركز، وغاب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف في ليفربول الإنجليزي، عن الظهور في القائمة النهائية لأفضل لاعب في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في الـ29 من شهر أغسطس الجاري خلال قرعة دور المجموعات من الموسم الجديد للبطولة.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها في دوري أبطال إفريقيا

حصل مسؤولو نادي الزمالك على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تأجيل لقاء ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا. وكان من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي على ملعب بتروسبورت مساء يوم الأحد المقبل قبل أن يتم تأجيلها، بسبب تزامنها مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ورفض مسؤولو الزمالك نقل اللقاء للسويس أو برج العرب. وخاطب الزمالك مسؤولي النادي الصومالي والاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل المباراة إلى 16 أغسطس، ولاقى طلبه ترحيبا، خاصة مع قرار ديكاداها خوض المباراتين في مصر.
فيليب-كوتينيو (2)

هل يرحل كوتينيو عن برشلونة؟.. فالفيردي يجيب

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن مصير الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو مع البارسا، وذلك حسبما أفاد عقب الفوز على نابولي بهدفين مقابل هدف. وقال فالفيردي ملمحًا لبقاء اللاعب الموهوب مع البارسا: «نحن نعول على كوتينيو، فسوق الانتقالات الصيفية ما زالت مفتوحة، لكنني أتوقع بقاءه معنا هذا الموسم. كوتينيو معنا حتى الآن، وعدم مشاركته في مباراة نابولي تعود إلى أنه تدرب مرتين منذ انضمامه للفريق مثل مواطنه آرثر والتشيلي أرتورو فيدال، وسنرى إذا كان بمقدور هؤلاء الثلاثة اللعب يوم السبت لبعض الدقائق أمام نابولي، أم لا».
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محمد صلاح

بيانات جديدة بسبب العنصرية ضد محمد صلاح

أصدرت شرطة مقاطعة ميرسيسايد الإنجليزية بيانا بشأن واقعة العنصرية ضد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن تعرض صلاح لهجوم عنصري من قبَل أحد مشجعي إيفرتون عبر تويتر. وقال بيان شرطة مقاطعة ميرسيسايد: "نحن على دراية بتغريدة عنصرية نُشرت في ما يتعلق بلاعب كرة قدم في ليفربول، وشاركها الآخرون، وسنحقق في الأمر، ولن يتم التسامح مع جريمة الكراهية بأي شكل من الأشكال ومع الذين يستخدمون الإنترنت لاستهداف الآخرين، والذين يرتكبون جريمة جنائية مثل جريمة الكراهية عند القيام بذلك، يحتاجون إلى فهم أنهم ليسوا خارج نطاق القانون".
محمد صلاح

الخشت: محمد صلاح تبرع بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام

كشف محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن دعم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي للمعهد القومي للأورام بعد العملية الإرهابية الخسيسة التي وقعت أول أمس، حيث أكد الخشت في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء لقناة "DMC" أن محمد صلاح تبرع بمبلغ مالي 3 ملايين دولار لصالح دعم وترميم المعهد القومي للأورام وهو ما يعادل 54 مليون جنيه مصري. وأضاف محمد عثمان الخشت خلال تصريحاته أن محمد صلاح دائمًا ما يثبت وطنيته بوقوفه بجانب مصر في أشد الأوقات.
فان دايك - كلوب ‎

فان دايك يكشف حقيقة مشاجرته مع كلوب

قال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، إنه دخل في جدال ساخن مع مدربه يورجين كلوب أثناء خسارة ليفربول الودية أمام نابولي بثلاثية نظيفة، لتتواصل بالتالي النتائج السيئة للريدز في الفترة الإعدادية للموسم الجديد والتي شهدت خسارة أبطال أوروبا أمام كل من بروسيا دورتموند وإشبيلية ونابولي والتعادل مع سبورتينج لشبونة، وعقب تسجيل نابولي الهدف الأول عبر لورينزو إنسيني، دخل المدافع الهولندي البالغ من العمر 28 عامًا في جدال مع كلوب وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
يورجن كلوب‎

كلوب ينتقد قلة فترات الراحة في الدوري الإنجليزي

أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن قلقه الشديد من وقت الراحة القصير الذي حصل عليه لاعبو ليفربول، والذي قال عنه كلوب: "الوضع الحالي للفريق غير مقبول على المدى البعيد، فلا توجد مشكلة في الوقت الحالي من عدم تواجد النجوم في الفترة الإعدادية للموسم، فالكل متواجد بعيدًا عن ثلاثي خط الهجوم، وسيكون من الصعب عند عودتهم، إخبارهم هيا بنا نجري من جديد، بعد الصعوبات التي واجهوها خلال الصيف، بالتأكيد البداية ستكون صعبة للغاية، وعلينا تغيير ذلك في المستقبل"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
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