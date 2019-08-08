محمد صلاح أفضل مهاجم في ليفربول بالقرن الـ21

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

محمد صلاح

تربع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، على قائمة أفضل مهاجمي الفريق الإنجليزي في القرن الـ21، متفوقا على السباعي «لويس سواريز- روبي فاولر- مايكل أوين- فرناندو توريس- ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- دانييل ستوريدج» على الترتيب. وأرجع التقرير تفوق صلاح إلى الأرقام القياسية التي حققها خلال الفترة الماضية، رغم أنه لم يلعب سوى موسمين فقط، وشارك صلاح في 105 مباريات نجح خلالها في تسجيل 71 هدفا، بمعدل 0.68 هدف في كل مباراة، كما أسهم في تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر 13 عاما.

وفي ما يلي قائمة أفضل مهاجم في ليفربول بالقرن الـ21، وفقا لموقع (liver pool): 1- محمد صلاح سجل: 71 هدفًا عدد المباريات: 105 مباريات معدل التهديف: 0.68 الموسم الأفضل تهديفيا: 44 هدفا (2017- 2018) 2- لويس سواريز سجل: 82 هدفًا عدد المباريات: 133 مباراة معدل التهديف: 0.62 الموسم الأفضل تهديفيا: