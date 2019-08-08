ارتفاع ضحايا تفجير معهد الأورام إلى 23 حالة وفاة

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

صورة من الانفجار

ارتفع عدد ضحايا حادث الانفجار أمام معهد الأورام الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي، وسط حالة من الحزن الشديد، جراء فقد أكثر من 20 شخصا من عائلة واحدة، كانوا فى طريق عودتهم من حفل خطبة، واصطدمت بهم سيارة الإرهابي التى كان ينقل فيها متفجرات، فانفجرت بهم أمام مقر معهد الأورام.

أعلنت وزارة الداخلية فى وقت سابق أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، وأسفر عن استشهاد 23 مواطنا، وإصابة 44 آخرين، وأكد الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار احتواءها على مواد متفجرة، وكانت في طريقها لتفجير أحد الأهداف. وأضاف

أعلنت وزارة الداخلية فى وقت سابق أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، وأسفر عن استشهاد 23 مواطنا، وإصابة 44 آخرين، وأكد الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار احتواءها على مواد متفجرة، وكانت في طريقها لتفجير أحد الأهداف.



وأضاف البيان الذى أصدرته الأجهزة الأمنية فور وقوع الحادث، أن السيارة المتسببة فى الانفجار تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفنى إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.



