رياضة

يورجن كلوب يوضح موقف ماني من مواجهة نورويتش سيتي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م
ساديو ماني
ساديو ماني
كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موقف لاعبه السنغالي ساديو ماني، من المشاركة أمام فريق نورويتش سيتي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي موسم (2019- 2020)، إذ قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نورويتش سيتي: «ساديو ماني قد يشارك في لقاء غدٍ على الرغم من انضمامه المتأخر لمعسكر الفريق». وأضاف يورجن كلوب خلال تصريحاته، أن ساديو ماني خاض أول مران مع الفريق أمس الأربعاء، وهو في حالة مميزة وعلى أتم الاستعداد لبدء مسابقة الدوري الإنجليزي.
وجاء انضمام ساديو ماني المتأخر إلى معسكر ليفربول، نتيجة مشاركته مع منتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، وهي البطولة التي وصل فيها منتخب السنغال للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب أمام المنتخب الجزائري. وتوج فريق مانشستر سيتي
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يورجن كلوب‎

كلوب عن انطلاقة «البريميرليج»: علينا أن نكون جشعين

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أهمية تحقيق ضربة بداية مميزة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بجانب إظهار القوة المطلوبة، وذلك قبل ساعات من مواجهة فريق نورويتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي، إذ قال الألماني كلوب في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نورويتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري: «علينا أن نتأكد أننا على الاستعداد التام، وعلينا أن نحترمهم مع بذل كل الجهد والرغبة التي يجب أن نظهرها منذ البداية».
محمد-صلاح‎ (2)

محمد صلاح خارج قائمة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس، عن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا، عن الموسم الماضي (2018- 2019)، ويختار الاتحاد 3 لاعبين في كل مركز بناءً على تصويت الجمهور، وبعد ذلك يتم اختيار أفضل لاعب في كل مركز، وغاب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف في ليفربول الإنجليزي، عن الظهور في القائمة النهائية لأفضل لاعب في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في الـ29 من شهر أغسطس الجاري خلال قرعة دور المجموعات من الموسم الجديد للبطولة.
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محمد صلاح أفضل مهاجم في ليفربول بالقرن الـ21

تربع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، على قائمة أفضل مهاجمي الفريق الإنجليزي في القرن الـ21، متفوقا على السباعي «لويس سواريز- روبي فاولر- مايكل أوين- فرناندو توريس- ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- دانييل ستوريدج» على الترتيب. وأرجع التقرير تفوق صلاح إلى الأرقام القياسية التي حققها خلال الفترة الماضية، رغم أنه لم يلعب سوى موسمين فقط، وشارك صلاح في 105 مباريات نجح خلالها في تسجيل 71 هدفا، بمعدل 0.68 هدف في كل مباراة، كما أسهم في تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر 13 عاما.
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يورجن كلوب‎

كلوب عن انطلاقة «البريميرليج»: علينا أن نكون جشعين

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أهمية تحقيق ضربة بداية مميزة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بجانب إظهار القوة المطلوبة، وذلك قبل ساعات من مواجهة فريق نورويتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي، إذ قال الألماني كلوب في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نورويتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري: «علينا أن نتأكد أننا على الاستعداد التام، وعلينا أن نحترمهم مع بذل كل الجهد والرغبة التي يجب أن نظهرها منذ البداية».
جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي

هل يفعلها صلاح ويكرر إنجاز آلان شيرر وهنري؟

ساعات وتبدأ منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجديد 2019/ 2020، حيث تنطلق أولى مباريات المسابقة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب أنفيلد والتي تجمع بين ليفربول وصيف البطولة في الموسم الماضي ونوريتش سيتي الصاعد حديثا للبطولة، وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية انتقال العديد من اللاعبين المميزين لصفوف أندية البريميرليج وكذلك رحيل بعض اللاعبين الكبار عن أنديتهم والانتقال لأندية أخرى وعلى رأسهم إيدن هازارد نجم تشيلسي السابق الذي انضم لصفوف ريال مدريد، كما اقترب البلجيكي روميلو لوكاكاو من الرحيل لإنتر ميلان.
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ليفربول يهزم ليون الفرنسي ودياً بمشاركة محمد صلاح

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا معنويًا على نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لبداية الموسم الجديد الذي يستهله الريدز بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة كأس الدرع الخيرية - السوبر الإنجليزي - يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي. وافتتح الفريق الفرنسي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعد خطأ من أليسون بيكر الحارس البرازيلي للريدز، حصل منه ليون على ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب ممفيس ديباي.
يورجن كلوب‎

أول تعليق من «كلوب» بعد الخسارة بثلاثية أمام نابولي

علق الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، على خسارة الريدز بثلاثية نظيفة أمام فريق نابولى الإيطالى، اليوم الأحد وذلك فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب مورايفيلد ستاديوم بإسكتلندا، وسجل لصالح الفريق الإيطالي كل من إينسينى وميليك وأمين يونس. ولم يفز الريدز خلال مبارياته الودية سوى فى مباراتين فقط من أصل ست مباريات، وغاب عن التشكيل الأساسى لأبناء كلوب الثلاثى الهجومى: ساديو مانى وفيرمينو وصلاح وحارس مرمى الريدز اليسون بيكر.
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