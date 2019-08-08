يورجن كلوب يوضح موقف ماني من مواجهة نورويتش سيتي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

ساديو ماني

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موقف لاعبه السنغالي ساديو ماني، من المشاركة أمام فريق نورويتش سيتي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي موسم (2019- 2020)، إذ قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نورويتش سيتي: «ساديو ماني قد يشارك في لقاء غدٍ على الرغم من انضمامه المتأخر لمعسكر الفريق». وأضاف يورجن كلوب خلال تصريحاته، أن ساديو ماني خاض أول مران مع الفريق أمس الأربعاء، وهو في حالة مميزة وعلى أتم الاستعداد لبدء مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء انضمام ساديو ماني المتأخر إلى معسكر ليفربول، نتيجة مشاركته مع منتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، وهي البطولة التي وصل فيها منتخب السنغال للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب أمام المنتخب الجزائري. وتوج فريق مانشستر سيتي

وجاء انضمام ساديو ماني المتأخر إلى معسكر ليفربول، نتيجة مشاركته مع منتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، وهي البطولة التي وصل فيها منتخب السنغال للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب أمام المنتخب الجزائري.



وتوج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره فريق ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على استاد ويمبلي.



ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي 2019- 2020 (البريميرليج) بمواجهة نورويتش سيتي مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأنفيلد.