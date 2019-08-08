ليس بينهم صلاح.. 17 مليون جنيه حصيلة تبرعات معهد الأورام
٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م
انفجار معهد الأروام - أرشيفية
أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، قائمة الأسماء التى تبرعت بالجنيه المصري لصالح معهد الأورام، حتى يوم أمس، على أن يتم الإعلان عن أسماء المتبرعين بالدولار في وقت لاحق، لأنها ستتأخر، وأن "كشوف البنوك قيد التجهيز"، -على حد قوله-، مؤكدا أن الإعلان يأتى في إطار الشفافية المطلقة حول حجم التبرعات التي وصلت لدعم المعهد، بعد الانفجار الإرهابي الذي وقع أمامه على كورنيش المنيل وعبر الخشت عن تقديره للشعب المصري وكل الأشقاء من خارج مصر، الذين وقفوا وقفة كبيرة مع مصر ومعهد الأورام من خلال التبرعات.
ووأضح الخشت في بيان اليوم: «لا يعني هذا بأي حال من الأحوال أن الذين وعدوا ولم تظهر أسماؤهم في هذه القائمة أنهم لن يتبرعوا، لأن التنفيذ في كثير من الأحيان في بعض البنوك داخل مصر يستغرق وقتا قد يصل إلى يومين، وفي البنوك الأجنبية يستغرق وقتا أطول، كما أن بعض الذين وعدوا سوف يقدمون تبرعات عينية بشراء
ووأضح الخشت في بيان اليوم: «لا يعني هذا بأي حال من الأحوال أن الذين وعدوا ولم تظهر أسماؤهم في هذه القائمة أنهم لن يتبرعوا، لأن التنفيذ في كثير من الأحيان في بعض البنوك داخل مصر يستغرق وقتا قد يصل إلى يومين، وفي البنوك الأجنبية يستغرق وقتا أطول، كما أن بعض الذين وعدوا سوف يقدمون تبرعات عينية بشراء الأجهزة التي يحتاجها المعهد».
وشملت القائمة قائمة المتبرعين كما أعلن عنها الخشت كلا من: رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، والدكتور محمود سمير، والسيد رجب صاحب محلات التوحيد والنور، وشركة عياد للاستيراد والتصدير، وشركة الشبه المصرية، وشركة ابيكس للتجارة والمقاولات التجارية وشركة التوكل الكهربائية، والبنك العقاري المصري، وشركة الخضير مصر، وحديد الجارحى، وشركة مصر الوطنية للصلب، بينما خلت القائمة من اسم لاعب كرة القدم محمد صلاح.