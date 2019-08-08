محمد صلاح خارج قائمة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

محمد صلاح

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس، عن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا، عن الموسم الماضي (2018- 2019)، ويختار الاتحاد 3 لاعبين في كل مركز بناءً على تصويت الجمهور، وبعد ذلك يتم اختيار أفضل لاعب في كل مركز، وغاب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف في ليفربول الإنجليزي، عن الظهور في القائمة النهائية لأفضل لاعب في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في الـ29 من شهر أغسطس الجاري خلال قرعة دور المجموعات من الموسم الجديد للبطولة.

وفي مركز المهاجم حل محمد صلاح في المركز الرابع في التصويت خلف زميله في ليفربول ساديو ماني، وليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس). وتفوق صلاح في الترتيب على دوسان تاديتش (أياكس أمستردام)، ورحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، وروبرتو فيرمينو (ليفربول)، وهاري

وفي مركز المهاجم حل محمد صلاح في المركز الرابع في التصويت خلف زميله في ليفربول ساديو ماني، وليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس).



وتفوق صلاح في الترتيب على دوسان تاديتش (أياكس أمستردام)، ورحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، وروبرتو فيرمينو (ليفربول)، وهاري كين (توتنهام)، وليروي ساني (مانشستر سيتي).



وفي خط الوسط، المرشحون هم فرينكي دي يونج (أياكس أمستردام ثم برشلونة)، وكريستيان إريكسن (توتنهام)، وجوردان هندرسون (ليفربول).



وفي الدفاع جاء كل من ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، وماتياس دي ليخت (أياكس أمستردام ثم يوفنتوس)، وفيرجيل فان ديك (ليفربول).



أما في حراسة المرمى فيتنافس كل من أليسون بيكر (ليفربول)، وهوجو لوريس (توتنهام)، ومارك أندري تير شتيجن (برشلونة).



