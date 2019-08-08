رياضة

محمد صلاح خارج قائمة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس، عن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا، عن الموسم الماضي (2018- 2019)، ويختار الاتحاد 3 لاعبين في كل مركز بناءً على تصويت الجمهور، وبعد ذلك يتم اختيار أفضل لاعب في كل مركز، وغاب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف في ليفربول الإنجليزي، عن الظهور في القائمة النهائية لأفضل لاعب في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في الـ29 من شهر أغسطس الجاري خلال قرعة دور المجموعات من الموسم الجديد للبطولة.
وفي مركز المهاجم حل محمد صلاح في المركز الرابع في التصويت خلف زميله في ليفربول ساديو ماني، وليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس). وتفوق صلاح في الترتيب على دوسان تاديتش (أياكس أمستردام)، ورحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، وروبرتو فيرمينو (ليفربول)، وهاري
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يورجن كلوب‎

كلوب عن انطلاقة «البريميرليج»: علينا أن نكون جشعين

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أهمية تحقيق ضربة بداية مميزة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بجانب إظهار القوة المطلوبة، وذلك قبل ساعات من مواجهة فريق نورويتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي، إذ قال الألماني كلوب في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نورويتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري: «علينا أن نتأكد أننا على الاستعداد التام، وعلينا أن نحترمهم مع بذل كل الجهد والرغبة التي يجب أن نظهرها منذ البداية».
ساديو ماني

يورجن كلوب يوضح موقف ماني من مواجهة نورويتش سيتي

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موقف لاعبه السنغالي ساديو ماني، من المشاركة أمام فريق نورويتش سيتي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي موسم (2019- 2020)، إذ قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نورويتش سيتي: «ساديو ماني قد يشارك في لقاء غدٍ على الرغم من انضمامه المتأخر لمعسكر الفريق». وأضاف يورجن كلوب خلال تصريحاته، أن ساديو ماني خاض أول مران مع الفريق أمس الأربعاء، وهو في حالة مميزة وعلى أتم الاستعداد لبدء مسابقة الدوري الإنجليزي.
محمد-صلاح‎ (2)

محمد صلاح أفضل مهاجم في ليفربول بالقرن الـ21

تربع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، على قائمة أفضل مهاجمي الفريق الإنجليزي في القرن الـ21، متفوقا على السباعي «لويس سواريز- روبي فاولر- مايكل أوين- فرناندو توريس- ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- دانييل ستوريدج» على الترتيب. وأرجع التقرير تفوق صلاح إلى الأرقام القياسية التي حققها خلال الفترة الماضية، رغم أنه لم يلعب سوى موسمين فقط، وشارك صلاح في 105 مباريات نجح خلالها في تسجيل 71 هدفا، بمعدل 0.68 هدف في كل مباراة، كما أسهم في تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر 13 عاما.
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جوارديولا - كلوب (3)

جوارديولا يوجه تحذيرا شديد اللهجة لليفربول

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا رغبة لاعبيه في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بنجاح الموسم المقبل، وقال بيب في هذا الشأن: "يشعر اللاعبون بالجوع الشديد للتتويج بالمزيد من الألقاب، أنا أعرفهم جيدًا ولا أشكك أبدًا في ما يمكنهم فعله، ارتكبنا بعض الأخطاء في الفترة الإعدادية، ولكن هذا جيد حتى نعالج كل شيء، لا أشك في أن الفريق سيكون جاهزًا، وتنتظرنا مباراة صعبة أمام ليفربول في الدرع الخيرية ستمثل لنا اختبارا كبيرا قبل بداية الموسم"، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
رحيم سترلينج (2)

سترلينج: سعدت لفوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا

أشار رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، إلى سعادته لفوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي سيبقى الهدف الرئيسي لمانشستر سيتي في الموسم الجديد، ورحل سترلينج عن ليفربول في عام 2015 لينضم إلى السيتي، الذي نجح في الفوز معه بـ5 ألقاب، من بينها لقبان متتاليان في الدوري الإنجليزي تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، وكان آخرها الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

يوفنتوس يرفض عرض توتنهام الأول لضم ديبالا

يبحث توتنهام عن تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة في الشق الهجومي، وتقدم السبيرز بعرض إلى يوفنتوس لضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، حيث يرغب مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو في العمل مع مواطنه، ولا يمانع السيدة العجوز رحيل النجم الأرجنتيني في حال تلقى الفريق العرض المناسب لقيمته، وهو ما فشل فيه توتنهام حسبما نقلت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، حيث رفضت إدارة السيدة العجوز العرض الأول المقدم من توتنهام لضم باولو ديبالا مقابل 50 مليون يورو.
فان-دايك‎

فان دايك: الكرة الذهبية حلم لكنها صعبة لهذا السبب

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه قدم موسمًا رائعًا تمكن خلاله من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وأنه كان من الممكن أن يكون أفضل له على المستوى الشخصي إذا نجح في التتويج بلقب البريميرليج الذي خسره لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة. وأشار فان دايك، خلال تصريحاته السبت، لموقع الريدز الرسمي، إلى أن الفريق أظهر تطورًا كبير في الموسم المنقضي، وكان ذلك نتاج خطة بناء فريق قوي قادر على حصد البطولات قبل مجيئه، وان الفريق يسير في الطريق الصحيح لمزيد من التقدم.
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