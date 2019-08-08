رياضة

كلوب عن انطلاقة «البريميرليج»: علينا أن نكون جشعين

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أهمية تحقيق ضربة بداية مميزة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بجانب إظهار القوة المطلوبة، وذلك قبل ساعات من مواجهة فريق نورويتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي، إذ قال الألماني كلوب في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نورويتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري: «علينا أن نتأكد أننا على الاستعداد التام، وعلينا أن نحترمهم مع بذل كل الجهد والرغبة التي يجب أن نظهرها منذ البداية».
وأضاف المدرب الألماني في تصريحاته خلال وجوده في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي نقلته صحيفة «ليفربول إيكو»: «إنه الموسم الجديد وعلينا أن نكون غاضبين وجشعين مرة أخرى، وأن نخلق أجواء كرة القدم. سيكون الجو جيدا لأن الجماهير تنتظرنا ونحن في انتظار جماهيرنا، ومع أول صافرة في الموسم
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محمد-صلاح‎ (2)

محمد صلاح خارج قائمة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس، عن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا، عن الموسم الماضي (2018- 2019)، ويختار الاتحاد 3 لاعبين في كل مركز بناءً على تصويت الجمهور، وبعد ذلك يتم اختيار أفضل لاعب في كل مركز، وغاب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف في ليفربول الإنجليزي، عن الظهور في القائمة النهائية لأفضل لاعب في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في الـ29 من شهر أغسطس الجاري خلال قرعة دور المجموعات من الموسم الجديد للبطولة.
ساديو ماني

يورجن كلوب يوضح موقف ماني من مواجهة نورويتش سيتي

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موقف لاعبه السنغالي ساديو ماني، من المشاركة أمام فريق نورويتش سيتي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي موسم (2019- 2020)، إذ قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نورويتش سيتي: «ساديو ماني قد يشارك في لقاء غدٍ على الرغم من انضمامه المتأخر لمعسكر الفريق». وأضاف يورجن كلوب خلال تصريحاته، أن ساديو ماني خاض أول مران مع الفريق أمس الأربعاء، وهو في حالة مميزة وعلى أتم الاستعداد لبدء مسابقة الدوري الإنجليزي.
محمد-صلاح‎ (2)

محمد صلاح أفضل مهاجم في ليفربول بالقرن الـ21

تربع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، على قائمة أفضل مهاجمي الفريق الإنجليزي في القرن الـ21، متفوقا على السباعي «لويس سواريز- روبي فاولر- مايكل أوين- فرناندو توريس- ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- دانييل ستوريدج» على الترتيب. وأرجع التقرير تفوق صلاح إلى الأرقام القياسية التي حققها خلال الفترة الماضية، رغم أنه لم يلعب سوى موسمين فقط، وشارك صلاح في 105 مباريات نجح خلالها في تسجيل 71 هدفا، بمعدل 0.68 هدف في كل مباراة، كما أسهم في تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر 13 عاما.
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ساديو ماني

يورجن كلوب يوضح موقف ماني من مواجهة نورويتش سيتي

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موقف لاعبه السنغالي ساديو ماني، من المشاركة أمام فريق نورويتش سيتي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي موسم (2019- 2020)، إذ قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نورويتش سيتي: «ساديو ماني قد يشارك في لقاء غدٍ على الرغم من انضمامه المتأخر لمعسكر الفريق». وأضاف يورجن كلوب خلال تصريحاته، أن ساديو ماني خاض أول مران مع الفريق أمس الأربعاء، وهو في حالة مميزة وعلى أتم الاستعداد لبدء مسابقة الدوري الإنجليزي.
يورجن كلوب‎

كلوب يهاجم مسئولى البريميرليج بسبب بداية الدوري

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن استيائه من بداية الدوري الإنجليزي (البريميرليج) بشكل مبكر عن بقية الدوريات الأوروبية مشيرا إلى أنه يحمل ضرر على اللاعبين العائدين من مباريتهم الدولية. ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإنجليزي يوم 9 أغسطس قبل باقي الدوريات الأوروبية الكبرى، وكلوب يرى أن هذا الأمر ليس منطقيا. وقال المدير الفنى الألمانى: "لا أعلم لماذا نبدأ الدوري بشكل مبكر، تحدثت مع مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي وإيطاليا لديها 20 فريقا في الدوري مثل الدوري الإنجليزي وتبدأ موسمها في 24 أغسطس".
يورجن كلوب‎

أول تعليق من «كلوب» بعد الخسارة بثلاثية أمام نابولي

علق الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، على خسارة الريدز بثلاثية نظيفة أمام فريق نابولى الإيطالى، اليوم الأحد وذلك فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب مورايفيلد ستاديوم بإسكتلندا، وسجل لصالح الفريق الإيطالي كل من إينسينى وميليك وأمين يونس. ولم يفز الريدز خلال مبارياته الودية سوى فى مباراتين فقط من أصل ست مباريات، وغاب عن التشكيل الأساسى لأبناء كلوب الثلاثى الهجومى: ساديو مانى وفيرمينو وصلاح وحارس مرمى الريدز اليسون بيكر.
فيليب-كوتينيو (2)

يورجن كلوب يغلق الباب في وجه كوتينيو

استبعد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عودة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني لصفوف الريدز مرة أخرى. كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة، مطلع عام 2018، مقابل ما يقرب من 180 مليون يورو، وفشل في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للبلوجرانا، بشكل مستمر، ومؤخرا كان مثار انتقادات كبيرة، ويعد من المرشحين للرحيل عن البرسا. وقال كلوب لشبكة أي إس بي إن، عقب تعادل ليفربول أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي: "هذا غير ممكن فقط، كما قلت أي فريق سيكون أفضل له -بما فيه فريقنا- لكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة".
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