كلوب عن انطلاقة «البريميرليج»: علينا أن نكون جشعين

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م

يورجن كلوب

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أهمية تحقيق ضربة بداية مميزة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بجانب إظهار القوة المطلوبة، وذلك قبل ساعات من مواجهة فريق نورويتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي، إذ قال الألماني كلوب في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نورويتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري: «علينا أن نتأكد أننا على الاستعداد التام، وعلينا أن نحترمهم مع بذل كل الجهد والرغبة التي يجب أن نظهرها منذ البداية».

وأضاف المدرب الألماني في تصريحاته خلال وجوده في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي نقلته صحيفة «ليفربول إيكو»: «إنه الموسم الجديد وعلينا أن نكون غاضبين وجشعين مرة أخرى، وأن نخلق أجواء كرة القدم. سيكون الجو جيدا لأن الجماهير تنتظرنا ونحن في انتظار جماهيرنا، ومع أول صافرة في الموسم

وأضاف المدرب الألماني في تصريحاته خلال وجوده في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي نقلته صحيفة «ليفربول إيكو»: «إنه الموسم الجديد وعلينا أن نكون غاضبين وجشعين مرة أخرى، وأن نخلق أجواء كرة القدم. سيكون الجو جيدا لأن الجماهير تنتظرنا ونحن في انتظار جماهيرنا، ومع أول صافرة في الموسم يجب أن نكون على أصابع أقدامنا (في حالة تأهب)".



وتوج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره فريق ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على استاد ويمبلي.



ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي 2019- 2020 (البريميرليج) بمواجهة نورويتش سيتي مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأنفيلد.