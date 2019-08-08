الحرب تشتعل بين أبو شقة والبدوي داخل حزب الوفد

حزب الوفد يصدر قرارا بإسقاط عضوية رئيس الحزب السابق.. و"البدوي" يرد بمؤتمر صحفي لكشف التجاوزات داخل حزب الوفد.. وتشكيل جبهة لتصحيح المسار للتفاوض لحل الأزمة

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

اشتعلت الأوضاع داخل أروقة حزب الوفد، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد القرار الصادر من المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب الحالي بإسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب السابق من الحزب نهائيا. واستند "أبو شقة" في نص القرار إلى مقررات اجتماع الهيئة العليا بجلسة 19 يونيو 2019، حيث أمهلت رئيس الحزب السابق شهراً لتسديد المديونيات الشخصية الخاصة به، والتي صدر بسببها عدد من الأحكام الجنائية الحضورية بحقه، إلا أنه لم يقم باتخاذ أي خطوات بالسداد لإسقاط الأحكام.

وقال الحزب في بيانه: "بناء على المذكرة المقدمة من سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي، وعلى تأشيرة رئيس الحزب عليها، والتي تتضمن اتخاذ ما يلزم طبقاً للائحة الداخلية للحزب، وحيث إن الدكتور السيد البدوي شحاتة فقد أحد شروط عضوية الحزب، تقرر تنفيذ قرار الهيئة العليا بتاريخ 19 يونيو الماضي، وصدر القرار رقم (140

وقال الحزب في بيانه: "بناء على المذكرة المقدمة من سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي، وعلى تأشيرة رئيس الحزب عليها، والتي تتضمن اتخاذ ما يلزم طبقاً للائحة الداخلية للحزب، وحيث إن الدكتور السيد البدوي شحاتة فقد أحد شروط عضوية الحزب، تقرر تنفيذ قرار الهيئة العليا بتاريخ 19 يونيو الماضي، وصدر القرار رقم (140 ) لسنة 2019 بإسقاط عضويته من الحزب".

تفاصيل الأزمة

وخرج "أبو شقة" ليؤكد في بيان رسمي صادر عنه، أن صدور قرار إسقاط العضوية المشار إليه ليس فصلًا ولا يعدو أن يكون تنفيذًا لقرار سابق للهيئة العليا للحزب بتاريخ 19 يونيو 2019، وكاشف عن إرادتها، إذ سبق أن أصدرت الهيئة العليا للحزب في ذات التاريخ قرارها بذلك وعلقت تنفيذه على مهلة غايتها شهر كامل تمكينًا للدكتور البدوي لتوفيق أوضاعه أو إزالة الأسباب التي بني عليها قرار إسقاط العضوية.

وقد جاء تعليق تنفيذ قرار إسقاط العضوية بناء على اقتراح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، والثابت كذلك انتهاء المهلة التي علقت الهيئة العليا قرار إسقاط العضوية عليها دون إزالة أسبابه، والتي ما زالت قائمة وجميعها أسباب قانونية تتعلق بضوابط وشروط عضوية الحزب، ابتداءً واستمرارًا أو ممارسة الحقوق السياسية بوجه عام والتي جاء قرار الهيئة العليا الآنف ملتزمًا تخومها مراعيًا حدودها سواء المنصرف عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو لائحة الحزب أو مبادئ القضاء الإداري.

وصدر قرار الهيئة العليا ملتزماً جميع الإجراءات المتطلبة لصحته بل وقد تزيّد في الاحتياط، ممهلًا الدكتور السيد البدوي لتوفيق أوضاعه وإزالة الأسباب الموجبة لإصدار القرار.

بالإضافة إلى أن الإيحاء بأن الأمر قد يتعلق بتصفية حسابات شخصية عار تمامًا من الصحة، إذا لا يمس من الأساس منازعات أو صراعات شخصية حتى يمكن الحديث عن تطبيقها، ولكن الأمر بات معلقًا على تساؤل حاسم يتصل بصحة أو عدم صحة الوقائع والأسباب التي صدر بسببها قرار إسقاط العضوية استنادًا، وهى تلك الوقائع الثابتة ومحمولة على أحكام قضائية ذات حجية على جميع السلطات ومؤسسات الدولة، ومن باب أولى لها حجية على الحزب وقياداته وهيئته العليا وتعد عنوانًا للحقيقة لا يجوز الانحراف عن دلالتها ولا تجاهل ما فصلت فيه خاصة وقد اتصل علم الهيئة العليا بها، على الوجه الرسمي بما لا يصح معه أن يتنكر لحجيتها أو يصم آذانه عن دلالتها ولو كانت متصلة بالرئيس السابق للحزب وأحد قياداته، وإلا أضحى الحزب وهيئته العليا والحال كذلك شريكا معه في نزاعات أو مُعينا له في خصوماته القضائية، وأن يضع الحزب نفسه طرفا في جميع ما سلف ويكون تبعاً وعُرضة للملاحقات القضائية، فضلا على ما يصمه من عدم احترام والتزام بأحكام قضايا جنائية ذات احترام وقدسية لم تلغ حتى تاريخه، ولم يصدر ما يجافي حجيتها أو يزيل دلالتها.

والتزامًا من الحزب بمبدأ سيادة القانون والذي يعد من أعمدة الدولة الديمقراطية والدستورية بما لزمه خضوع الجميع لأحكام القانون، فقد أصدرت الهيئة العليا قرارها بإسقاط العضوية، والتزما بذات المبدأ فإن الحزب يعلم بأن قراره ليس بمنأى من رقابة القضاء أو عصيا عليه، إذ يمتنع دستوريا أن يكون أي قرار محصنا من الطعن عليه وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا، وإذ كان الحزب أصدر قرار إسقاط العضوية فقد كان ذلك لما رأته الهيئة العليا التزاما بالقانون واللائحة الداخلية للحزب ووفق سلطتها مستهدفة المصلحة العامة للحزب دون أن يكون في خلدها استهداف أو تعقب لأشخاص بذواتهم، فإذا استبان بحكم قضائي إلغاء قرار إسقاط العضوية فإن الحزب وهيئته العليا وقياداته سوف يُقاد حتما وفورًا إلى تنفيذه، فالحزب يؤكد على احترامه للدستور والقانون وأحكام القضاء، وعلى من يريد أن يطعن على قرار إسقاط العضوية سالف البيان أن يسلك الطرق المحددة قانونا ليقول القضاء كلمته التي ينصاع إليها الجميع في شأن صحة أو عدم صحة الأسباب والوقائع التي تساير إليها القرار.

وأصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب تعليماته، للسكرتير العام فؤاد بدراوي بأن يضع جميع المستندات والأحكام المتعلقة بصدور قرار إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي تحت بصر وبصيرة كل من يريد أن يطلع عليها.

السيد البدوي يخرج عن صمته

وهو ما دعا الدكتور السيد البدوي إلى الخروج للرد على قرار استبعاده من الحزب، وعقد مؤتمر صحفي للرد على قرار إسقاط عضويته من الحزب وشطب اسمه من السجلات والتطرق لكواليس ما دار داخل الوفد خلال العام الماضي من مواقف وقرارات باطلة مخالفة لللائحة.

في المقابل خرج الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق ليعلن خلال مؤتمر صحفي، أنه لا يفهم العداء الذى يكنه له المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الحالى، والذى على أثره أصدر قرارا هو الأول من نوعه في تاريخ الوفد بإسقاط عضويته، مضيفا أن كل الوقائع التى تحدث عنها أبو شقة واتهمنى بها بشبهة إهدار المال العام لا أساس لها من الصحة، والجهاز المركزى للمحاسبات حقق فيها وأثبت بطلان كل تلك الأكاذيب.

وأوضح البدوى أنه في فبراير 2012 استقال من رئاسة مجلس إدارة جريدة الوفد وترك بها نحو 69 مليون جنيه، ثم عاد للمنصب قبل أن يترك حزب الوفد بخمسة أشهر، كما أنه تسلم حزب الوفد وبه 16 مليون جنيه.

وأضاف البدوى أنه لم يكن لديه ذرة كره لرئيس حزب الوفد الحالى، لذا لا يفهم لماذا كل هذا العداء؟ مستطردا: "بهاء أبو شقة قدم استقالته مرتين، وخلال المرتين رفضت عرضها على الهيئة العليا للوفد، ولو كنت عرضتها لقبلت في خمس دقائق".

وفي نفس السياق قال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المفصول، إنه تفعيلا لما أعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقد للرد على قرار الحزب الأخير بإسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق من عضوية الحزب، فقد اجتمعت "جبهة تصحيح المسار"، اليوم الخميس، لتؤكد أنه في ضوء حالة التخبط الذي أدى إلى انهيار حزب الوفد شعبيا وسياسيا، فقد قررت قيادات الوفد تشكيل لجنة مفاوضات بين "أبو شقة" و"جبهة تصحيح المسار"، بهدف الوصول لحل للأزمة التي عصفت بحزب الوفد وتاريخه وقياداته وتصحيح المسار لتقف أمام ما يحدث من تجاوزات وإهانة لحزب الوفد.

واستقرت الجبهة أن يمثلها بلجنة المفاوضات كل من الدكتور حاتم الأعصر والمهندس ياسر قورة واللواء أحمد الفولي وأيمن عبد العال وعلاء غراب وأشرف العاصي، كما اقترحت الجبهة خمسة آخرين من طرف "أبو شقة" لتمثيلها باللجنة وهم المستشار مصطفى الطويل وسليمان وهدان ومحمد نصر ومحمد عبد العليم داوود والدكتور هاني سري الدين.

مهلة أسبوعان

وأمهلت جبهة تصحيح المسار أسبوعين للرد، وبدء التفاوض للوصول إلى حل للأزمة تحاشيا للتصعيد واتخاذ المزيد من الإجراءات لإعادة الوفد لمساره الصحيح، ومبادئه وثوابته التي عاهد عليها الشعب المصري من منطلق الخوف على الوفديين وتاريخ الحزب العريق، وتأمل الاستجابة لهذه المبادرة والبدء بالتفاوض الجاد، تحاشيا للتصعيد والحفاظ على ما تبقى من الوفد والوفديين، واللجنة تعتبر عدم الرد خلال المهلة المحددة هو بمثابة رفض للحوار.