سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الحرب تشتعل بين أبو شقة والبدوي داخل حزب الوفد

حزب الوفد يصدر قرارا بإسقاط عضوية رئيس الحزب السابق.. و"البدوي" يرد بمؤتمر صحفي لكشف التجاوزات داخل حزب الوفد.. وتشكيل جبهة لتصحيح المسار للتفاوض لحل الأزمة
تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
حزب الوفد
حزب الوفد
اشتعلت الأوضاع داخل أروقة حزب الوفد، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد القرار الصادر من المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب الحالي بإسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب السابق من الحزب نهائيا. واستند "أبو شقة" في نص القرار إلى مقررات اجتماع الهيئة العليا بجلسة 19 يونيو 2019، حيث أمهلت رئيس الحزب السابق شهراً لتسديد المديونيات الشخصية الخاصة به، والتي صدر بسببها عدد من الأحكام الجنائية الحضورية بحقه، إلا أنه لم يقم باتخاذ أي خطوات بالسداد لإسقاط الأحكام.
وقال الحزب في بيانه: "بناء على المذكرة المقدمة من سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي، وعلى تأشيرة رئيس الحزب عليها، والتي تتضمن اتخاذ ما يلزم طبقاً للائحة الداخلية للحزب، وحيث إن الدكتور السيد البدوي شحاتة فقد أحد شروط عضوية الحزب، تقرر تنفيذ قرار الهيئة العليا بتاريخ 19 يونيو الماضي، وصدر القرار رقم (140
اقرأ المزيد
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

رئيس الوزراء: سنصبح دولة متقدمة رغما عن الإرهاب

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرهاب لن يوقف أعمالنا، ورغمًا عن قوى الشر سنصبح في مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن الحكومة تسارع الزمن لتعويض ما فُقد في الفترة الماضية. وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى مدينة العلمين الجديدة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، أن ما تشهده المدينة من إنجازات نُفّذ على مدار عامين، وإذا كنا فى ظروف أخرى كان سينفذ فى 10 سنوات. وفي رسالة إلى الشعب المصري، أكد مدبولي، أن العنف والتخريب لن يبني دولة أو مجتمعا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو التحرك للمستقبل.
رئاسة-مجلس-الوزراء

استيراد دواجن وتعويضات.. 10 قرارات مهمة للحكومة

مجموعة من القوانين والقرارات المهمة التى أسفر عنها اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، البداية كانت بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2000، الخاص بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات، ثم أعقبه الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء لمصلحة المحافظتين لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية.
الدابودية-والهلايل-يسقبلون-المفرج-عنهم-بزفة-نوبية (2)

بزفة نوبية.. الدابودية والهلايل يستقبلون المفرج عنهم

بالزغاريد والمزمار البلدى، استقبل، اليوم الخميس، أهالى قبيلتى الدابودية والهلايل بأسوان، 53 شخصا من المفرج عنهم والحاصلين على أحكام البراءة فى القضية الشهيرة، التى عرفت إعلاميا بأحداث "الهلايل والدابودية"، التي شهدتها أسوان فى شهر أبريل عام 2014، وراح ضحيتها 28 شخصا، وأصيب العشرات منهم فى أكبر فتنة قبلية شهدتها أسوان على مدار السنوات الأخيرة، وقد وصل المفرج عنهم إلى أسوان عبر إحدى الحافلات التى أقلتهم فى طريق عودتهم من أسيوط، عقب صدور الحكم القضائى الخاص من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الأقصر، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، ببراءتهم.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

ليس بينهم صلاح.. 17 مليون جنيه حصيلة تبرعات معهد الأورام

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، قائمة الأسماء التى تبرعت بالجنيه المصري لصالح معهد الأورام، حتى يوم أمس، على أن يتم الإعلان عن أسماء المتبرعين بالدولار في وقت لاحق، لأنها ستتأخر، وأن "كشوف البنوك قيد التجهيز"، -على حد قوله-، مؤكدا أن الإعلان يأتى في إطار الشفافية المطلقة حول حجم التبرعات التي وصلت لدعم المعهد، بعد الانفجار الإرهابي الذي وقع أمامه على كورنيش المنيل وعبر الخشت عن تقديره للشعب المصري وكل الأشقاء من خارج مصر، الذين وقفوا وقفة كبيرة مع مصر ومعهد الأورام من خلال التبرعات.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيد-البدوى (1)

«الوفد» على صفيح ساخن.. والسيد البدوي كلمة السر

فى خطوة وصفها البعض بالمفاجئة، قرر حزب الوفد إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي شحاتة من الحزب، جاء القرار استنادًا إلى مقررات اجتماع الهيئة العليا بجلسة 19 يونيه 2019، حيث أمهلت رئيس الحزب السابق شهرًا لتسديد المديونيات الشخصية الخاصة به، والتي صدر بسببها عدد من الأحكام الجنائية الحضورية بحقه، إلا أنه لم يقم باتخاذ أية خطوات بالسداد. وبناء على المذكرة المقدمة من سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي، وعلى تأشيرة رئيس الحزب عليها، تقرر تنفيذ قرار الهيئة العليا بتاريخ 19 يونيو الماضي، وصدر القرار رقم (140) لسنة 2019 بإسقاط عضويته من الحزب.
مجلس-النواب (1)

استعدادات حزبية مبكرة لانتخابات الشيوخ والنواب والمحليات

بدأت الأحزاب الكبرى، الممثلة في مجلس النواب، الاستعداد مبكرا لانتخابات مجالس الشيوخ والمحليات والنواب، المقرر إجراؤها خلال العام المقبل، من خلال تنظيم الدورات التدريبية والمعسكرات التعليمية للشباب لتأهيلهم على إدارة الحملات الانتخابية لخوض الاستحقاقات المقبلة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org