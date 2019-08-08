البنتاجون يتهم ترامب بالمشاركة في عودة داعش

يرى تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن هناك احتمالية لعودة تنظيم داعش مجددًا داخل سوريا وذلك بعد انسحاب القوات التابعة للولايات المتحدة

تحرير:محمود نبيل ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، انتهاء تنظيم داعش الإرهابي بصفة شبه نهائية في أوقار تمركزها داخل سوريا والعراق، فإن تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بدت غير واثقة تمامًا من ذلك. وبدا من الواضح أن البنتاجون لديه شكوك حول انتهاء داعش بشكل تام، متوقعًا أنه لا يزال لدى التنظيم الإرهابي الذي برز بقوة عام 2013، القدرة على تجميع قواه في بعض البلدان التي كان له وجود مؤثر وظاهر فيها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها سوريا.

ووفقًا لتقرير المفتش العام الجديد في البنتاجون حول الحرب ضد داعش، فإن تنظيم داعش يحاول لملمة أوراقه في سوريا بعد أقل من خمسة أشهر من إعلان الرئيس دونالد ترامب هزيمته بنسبة 100%، وذلك حسب ما أوردته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين وحذر التقرير،

ووفقًا لتقرير المفتش العام الجديد في البنتاجون حول الحرب ضد داعش، فإن تنظيم داعش يحاول لملمة أوراقه في سوريا بعد أقل من خمسة أشهر من إعلان الرئيس دونالد ترامب هزيمته بنسبة 100%، وذلك حسب ما أوردته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

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وحذر التقرير، الذي نُشر يوم الثلاثاء الماضي، من أنه "على الرغم من فقدان الخلافة الإقليمية، فقد عزز تنظيم داعش داخل العراق قدراته المسلحة"، مشيرًا إلى أن التنظيم في طريقه لخطوة مماثلة داخل سوريا.

وقد استعرض الرئيس دونالد ترامب مرارًا دور إدارته في طرد الجماعة الإرهابية من المناطق الخاضعة لسيطرتها الإقليمية، وقال في اجتماع لمجلس الوزراء الشهر الماضي: "لقد قمنا بعمل رائع مع داعش.. أنهينا وجودها بنسبة 100%".

وعلى الرغم من تأكيدات الرئيس الأمريكي، فإن التقرير الجديد قال إن الانسحاب الجزئي لبعض القوات الأمريكية من سوريا قد أثر بالفعل في القتال ضد فلول داعش، مما يجعل من الصعب تقديم المشورة لقوات الأكراد الحليفة لواشنطن، بالإضافة إلى حرمان الولايات المتحدة من القدرة على مراقبة المناطق التي توصف بأنها أوكار تجنيد محتملة تسمح للمجموعة بتجديد صفوفها.

وعند سؤاله عن نتائج التقرير، أمس الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن "الإدارة مدركة بشكل واضح للنجاح الذي حققناه ضد داعش"، مشيرًا إلى أنه لم يقرأ التقرير الصادر عن البنتاجون.

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وأضاف بومبيو: "متأكد من أن هناك جيوبًا أصبحت أقوى قليلًا، لكن يمكنني أيضًا أن أؤكد لكم أن هناك أماكن أصبحت أضعف فيها".

ويغطي التقرير الصادر من المفتش العام الرئيسي للعملية التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش، الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2019.

وكتب جلين فاين، نائب المفتش العام الرئيسي، في رسالة مرفقة بالتقرير: "أسهم عدد القوات الأمريكية الضئيل في تقليص الدعم المتاح للقوات الشريكة السورية في وقت تحتاج فيه إلى مزيد من التدريب والتجهيز للرد على عودة داعش المحتملة".

وقام المبعوث الرئاسي الخاص الأمريكي السابق لمعركة داعش، بريت ماكجورك، باستعراض نتائج التقرير عبر تغريدة على تويتر، قائلاً إنه "يخلص إلى أن سحب ترامب القوات الأمريكية جاء في أسوأ وقت ممكن، وقلل الموارد اللازمة لإكمال المهمة".

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وأضاف ماكجورك الذي استقال من الإدارة في ديسمبر بعد فترة وجيزة من إعلان ترامب خططه للانسحاب من سوريا: "هذا التقرير يتحدث عن نفسه ويجب أن يؤخذ على محمل الجد".

ويؤكد التقرير أنه بسبب انخفاض عدد الأفراد، لم تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها المحليون من مراقبة مخيم الهول للمشردين عن كثب، وهو الوضع الذي سمح لـ"أيديولوجية داعش بأن تنتشر، مما سمح على الأرجح بتجنيد الآلاف من النساء والشباب".

ويخشى القائمون على التقرير من أن يؤدي غياب الدور الأمريكي الفعال في سوريا، إلى أجزاء يمكن من خلالها انتشار داعش في الأراضي التي لا تخضع لسيطرتها بشكل كبير على غرار ما تم في 2013.