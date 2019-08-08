إرهاب

البنتاجون يتهم ترامب بالمشاركة في عودة داعش

يرى تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن هناك احتمالية لعودة تنظيم داعش مجددًا داخل سوريا وذلك بعد انسحاب القوات التابعة للولايات المتحدة
تحرير:محمود نبيل ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
داعش
داعش
على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، انتهاء تنظيم داعش الإرهابي بصفة شبه نهائية في أوقار تمركزها داخل سوريا والعراق، فإن تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بدت غير واثقة تمامًا من ذلك. وبدا من الواضح أن البنتاجون لديه شكوك حول انتهاء داعش بشكل تام، متوقعًا أنه لا يزال لدى التنظيم الإرهابي الذي برز بقوة عام 2013، القدرة على تجميع قواه في بعض البلدان التي كان له وجود مؤثر وظاهر فيها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها سوريا.
ووفقًا لتقرير المفتش العام الجديد في البنتاجون حول الحرب ضد داعش، فإن تنظيم داعش يحاول لملمة أوراقه في سوريا بعد أقل من خمسة أشهر من إعلان الرئيس دونالد ترامب هزيمته بنسبة 100%، وذلك حسب ما أوردته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين وحذر التقرير،
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الشرطة-الأمريكية

الإرهاب العنصري مستمر.. مقتل 4 أشخاص في حادث طعن بكاليفورنيا

قتل 4 أشخاص وأصيب اثنان آخرين إثر تعرضهم للطعن من قبل أحد الأشخاص في مناطق متفرقة بمنطقة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت السلطات الأمريكية، وفقا لشبكة «سي إن إن»، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال المشتبه به في ارتكاب هذه الحوادث، حيث كان بحوزته سكين ومسدس، مشيرة إلى أن من بين القتلى شخصين يقيمان في المجمع السكني الذي يقيم فيه المشتبه به، ولم تتضح بعد الدوافع وراء ارتكاب حادث الطعن. وفى بداية الشهر الحالي قتل مالا يقل عن 20 شخصا وأصيب 26 آخرون إثر عملية إطلاق نار استهدفت متجر وولمارت بمدينة إل باسو بولاية تكساس.
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المتعصبون البيض.. إرهابيون غير منظمين يهددون العالم

دق عام 2019 ناقوس الخطر بشأن ارتفاع موجة عدائية جديدة تهدف لنشر الإرهاب والتطرف في العالم خلال الفترة الماضية، برعاية مجموعات من اليمين المتطرف تعرف باسم المتعصبين البيض، الذين ارتبطت أفكارهم بالعديد من منفذي المذابح الدموية هذا العام. وكانت حادثتا ولايتي أوهايو وتكساس الأمريكيتين قد أظهرتا أن هناك المزيد من المخاطر التي يمكن أن ترتبط في المستقبل بزيادة نشاط تلك المجموعات المتطرفة، سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو في العديد من البلدان الغربية خلال السنوات المقبلة.
الشرطة-الأمريكية

الإرهاب المحلي يكشف عجز القوانين الأمريكية

أعطت الحوادث الدامية التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، مؤشرات واضحة إلى ضعف استعداد واشنطن للتعامل مع الإرهاب والتطرف الداخلي، وذلك على الرغم من توجيهها اهتماما واسعا بمجابهة التنظيمات الإرهابية في الخارج. وعلى مدى أكثر من نصف قرن، أولت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض الاهتمام الرئيسي في ملف مكافحة الإرهاب إلى التنظيمات الخارجية، والتي تمتلك مخططات للعمل داخل الولايات المتحدة، متناسية الأسباب والدوافع التي قد تصنع نفس التطرف في الداخل.
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سياسات ترامب والإرهاب المحلي.. اتهامات وأزمات كبرى

كشفت الحوادث الدامية التي مرت بالولايات المتحدة الأمريكية على مدى الأيام القليلة الماضية، العديد من الأزمات السياسية التي تحيط بالمشهد في البيت الأبيض، وخاصة أن قرارات الرئيس دونالد ترامب، بشأن الحادثتين أشارت لخلل واضح في التعامل مع الأزمة، إذ حاول المضي قدمًا في استغلال الحادثتين لأغراض سياسية تتعلق بضرورة التكاتف بين الحزبين لمواجهة مثل هذه الأزمات، وكشف خلال تعامله مع الحوادث عن أوجه فشل كثيرة، خاصة فيما يتعلق بطريقة التناول السياسي للأزمة والتعامل معها.
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اثار-وتوابع-حادث-نيوزيلندا (3)

المتعصبون البيض.. إرهابيون غير منظمين يهددون العالم

دق عام 2019 ناقوس الخطر بشأن ارتفاع موجة عدائية جديدة تهدف لنشر الإرهاب والتطرف في العالم خلال الفترة الماضية، برعاية مجموعات من اليمين المتطرف تعرف باسم المتعصبين البيض، الذين ارتبطت أفكارهم بالعديد من منفذي المذابح الدموية هذا العام. وكانت حادثتا ولايتي أوهايو وتكساس الأمريكيتين قد أظهرتا أن هناك المزيد من المخاطر التي يمكن أن ترتبط في المستقبل بزيادة نشاط تلك المجموعات المتطرفة، سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو في العديد من البلدان الغربية خلال السنوات المقبلة.
ترامب (2)

سياسات ترامب والإرهاب المحلي.. اتهامات وأزمات كبرى

كشفت الحوادث الدامية التي مرت بالولايات المتحدة الأمريكية على مدى الأيام القليلة الماضية، العديد من الأزمات السياسية التي تحيط بالمشهد في البيت الأبيض، وخاصة أن قرارات الرئيس دونالد ترامب، بشأن الحادثتين أشارت لخلل واضح في التعامل مع الأزمة، إذ حاول المضي قدمًا في استغلال الحادثتين لأغراض سياسية تتعلق بضرورة التكاتف بين الحزبين لمواجهة مثل هذه الأزمات، وكشف خلال تعامله مع الحوادث عن أوجه فشل كثيرة، خاصة فيما يتعلق بطريقة التناول السياسي للأزمة والتعامل معها.
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دوافع عديدة للمذبحة.. أمريكا تحدد هوية «سفاح تكساس»

أفادت السلطات الأمريكية أن المشتبه في قتله 20 شخصا وإصابة 40 آخرين بسلاح ناري في مركز تجاري بولاية تكساس، هو شاب عمره 21 عاما، من ضاحية ألين، بحسب "سكاي نيوز". ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين القول إن المشتبه فيه يدعى باتريك كروسياس. وقال قائد شرطة إل باسو، جريج ألين، إن السلطات تفحص بيانا من المشتبه فيه يشير إلى أن هناك رابطا محتملا بجريمة كراهية. لكن البيان المنشور على موقع "8 تشان" الإلكتروني الذي عادة ما يستخدمه المتطرفون، والذي يعتقد أنه من إعداد المشتبه فيه، وصف هجوم وول مارت بأنه "رد على غزو أصحاب الأصول الإسبانية لتكساس".
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«ما بعد الخلافة».. سيناريوهات المستقبل والنهاية لداعش

"في عام 2014، أعلن داعش إقامة دولة الخلافة الإسلامية، وسط إشادة من قبل الحركات الجهادية العلمية، باعتبارها انتصارا كبيرا، لكنها سرعان ما انتهت دولتهم، فبعد 3 سنوات، دمرت الخلافة، وترك التنظيم الإرهابي مقاتليه الباقين على قيد الحياة وكثير منهم من المجندين الأجانب، للتراجع والتشتت في جميع أنحاء العالم".. يقول كولن كلارك باحث بمركز صوفان وأستاذ مساعد بمعهد السياسة (IPS) بجامعة كارنيجي، في كتابه "ما بعد الخلافة تنظيم الدولة الإسلامية ومستقبل الشتات الإرهابي".
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