سيارات كهربائية ينتظرها الجمهور العام المقبل

ينتظر جمهور السيارات على مستوى الأسواق العالمية مجموعة جديدة من الموديلات الكهربائية، سواء تلك التي ستصدر في المستقبل أو حققت نجاحات ضخمة في الأسواق خلال العام الجاري
تراهن العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية، على الموديلات الكهربائية الخالصة، التي تعد من بين أهم وأفضل الأنواع التي يفضلها الجمهور بشكل رئيسي في الوقت الحالي، حتى رغم ارتفاع أسعارها بشكل يفوق الموديلات العادية.
وعلى الرغم من تصنيع العشرات من الموديلات سنويًا من السيارات الكهربائية، تبقى مجموعة منها هي التي تستطيع جذب الجمهور، خاصة مع تقارب الإمكانات التي تسعى كل شركة لتقديمها في الموديلات الكهربائية المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا السياق، نستعرض عددا من أهم السيارات الكهربائية في العام المقبل، سواء بعد أن حققت نجاحات كبيرة في 2019، أو للإمكانات التي تتمتع بها تلك السيارات من الناحية الفنية.
نيسان ليف
لا شك أنها واحدة من أنجح السيارات الكهربائية بالكامل على الإطلاق، وهي تتمتع أيضًا بالعديد من الإمكانات، سواء على مستوى
وفي هذا السياق، نستعرض عددا من أهم السيارات الكهربائية في العام المقبل، سواء بعد أن حققت نجاحات كبيرة في 2019، أو للإمكانات التي تتمتع بها تلك السيارات من الناحية الفنية.
نيسان ليف
لا شك أنها واحدة من أنجح السيارات الكهربائية بالكامل على الإطلاق، وهي تتمتع أيضًا بالعديد من الإمكانات، سواء على مستوى التقنيات الفنية والقدرات الفاخرة التي تميز السيارة الكهربائية الشهيرة.
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الشهرة التي اكتسبتها السيارة اليابانية تجعلها دومًا أهم الخيارات المتاحة لجمهور السيارات في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة، وذلك على الرغم من المنافسة الشرسة التي تواجهها نيسان ليف.
بورش تايكان
خلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت الشركة الألمانية العملاقة العمل على العديد من التقنيات التي طورت بشكل رئيسي السيارات الكهربائية التي تنتجها، ومن المتوقع أن تكون من الرهانات الرئيسية من هذه الموديلات في العام المقبل.
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وعلى مدى السنوات الماضية، يمكن القول إن بورش تسير في نهج يجمع بين الإمكانات الفنية الفاخرة والسمات التي ينتظرها الجمهور بشكل رئيسي في السيارات الكهربائية، الأمر الذي يجعلها من بين الخيارات الرئيسية دومًا.
هيونداي إيونيك
لا يمكن أن تغيب الشركة الكورية العملاقة هيونداي عن الساحة الخاصة بالسيارات الكهربائية، فكما قدمت الشركة العديد من الموديلات الاعتمادية ذات الموثوقية العالية من جانب فئات مختلفة من جمهور السيارات في الأسواق العالمية، لا تزال تراهن هيونداي أيضًا على القدرات التي يمكن توفيرها في الموديلات الكهربائية من إنتاجها، وبالأخص سيارة هيونداي إيونيك، والتي سعت منذ 5 سنوات تقريبًا لتقديمها بصورة شاملة للجمهور، مما يجعلها واحدة من موديلات المستقبل بشكل رئيسي خلال السنوات القادمة.
جاكوار I-Pace
تعد من أهم السيارات الكهربائية بشكل عام في الوقت الحالي، خاصة أنها تجمع بين سمات الموديلات التي تنتمي إلى هذا الطراز، بالإضافة إلى أن كونها في الأساس واحدة من أفضل السيارات الرياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية، الأمر الذي يمنحها مكانة خاصة في الأسواق بالوقت الحالي.
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وخلال العامين الماضيين، بدا من الواضح أن هناك توجها عاما لدى شركات السيارات والجمهور على حد سواء نحو الموديلات الرياضية متعددة الأغراض ذات الدفع الرباعي، والتي يمكن اعتبارها أيقونة تلك الصناعة في الوقت الحالي بشكل واضح.
أودي E-Tron
راهنت شركة أودي الألمانية العملاقة المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية الفاخرة على العديد من الإمكانات التي يمكن اعتبارها باتت أساسية بالنسبة لجمهور السيارات في الوقت الحالي.
وتمثل سيارة أودي E-Tron واحدة من النماذج التي يمكن أن تعكس مدى رغبة الشركة الألمانية العملاقة في دخول الأسواق العالمية والمنافسة فيها بشكل قوي، وبالأخص فيما يتعلق بالموديلات الكهربائية.