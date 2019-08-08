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سيارات كهربائية ينتظرها الجمهور العام المقبل

ينتظر جمهور السيارات على مستوى الأسواق العالمية مجموعة جديدة من الموديلات الكهربائية، سواء تلك التي ستصدر في المستقبل أو حققت نجاحات ضخمة في الأسواق خلال العام الجاري
تحرير:محمود نبيل ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
أودي E-Tron
أودي E-Tron
تراهن العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية، على الموديلات الكهربائية الخالصة، التي تعد من بين أهم وأفضل الأنواع التي يفضلها الجمهور بشكل رئيسي في الوقت الحالي، حتى رغم ارتفاع أسعارها بشكل يفوق الموديلات العادية. وعلى الرغم من تصنيع العشرات من الموديلات سنويًا من السيارات الكهربائية، تبقى مجموعة منها هي التي تستطيع جذب الجمهور، خاصة مع تقارب الإمكانات التي تسعى كل شركة لتقديمها في الموديلات الكهربائية المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا السياق، نستعرض عددا من أهم السيارات الكهربائية في العام المقبل، سواء بعد أن حققت نجاحات كبيرة في 2019، أو للإمكانات التي تتمتع بها تلك السيارات من الناحية الفنية. نيسان ليف لا شك أنها واحدة من أنجح السيارات الكهربائية بالكامل على الإطلاق، وهي تتمتع أيضًا بالعديد من الإمكانات، سواء على مستوى
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