«الكماليات مش مهم».. أهم مميزات السيارات الكهربائية

تتنافس العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إصدار موديلات كهربائية ذات إمكانية رفيعة المستوى في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أسهم في تقديم سيارات جيدة

تحرير:محمود نبيل ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

سيارة كهربائية

تعكف العديد من الشركات المصنعة للسيارات على تقديم كل ما هو جديد في الموديلات الكهربائية، والتي باتت من أهم الطرز الموجودة في الأسواق العالمية، وذلك نظرًا للطلب المتزايد عليها من قبل شرائح مختلفة من الجماهير في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية. وخلال الوقت الحالي، تراهن العشرات من الشركات العالمية على التقنيات والتطوير الفني في العديد من السيارات الكهربائية، وذلك بعيدًا عن الاهتمام التقليدي بالكماليات، والتي باتت أيضًا من الأمور العادية التي تقدمها مختلف الشركات في إصداراتها الجديدة.

وفي هذا السياق، نستعرض عددا من أهم مجالات التنافس بين الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الموديلات الكهربائية التي تصدرها بالأسواق سنويًا. وقت الشحن إذا كنا نتحدث عن السيارات الكهربائية، فإن أهم الأجزاء التي تحظى باهتمام الشركات العالمية المصنعة للسيارات هي البطارية، وبالأخص الوقت المستغرق لشحنها