«الكماليات مش مهم».. أهم مميزات السيارات الكهربائية

تتنافس العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إصدار موديلات كهربائية ذات إمكانية رفيعة المستوى في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أسهم في تقديم سيارات جيدة
تعكف العديد من الشركات المصنعة للسيارات على تقديم كل ما هو جديد في الموديلات الكهربائية، والتي باتت من أهم الطرز الموجودة في الأسواق العالمية، وذلك نظرًا للطلب المتزايد عليها من قبل شرائح مختلفة من الجماهير في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.
وخلال الوقت الحالي، تراهن العشرات من الشركات العالمية على التقنيات والتطوير الفني في العديد من السيارات الكهربائية، وذلك بعيدًا عن الاهتمام التقليدي بالكماليات، والتي باتت أيضًا من الأمور العادية التي تقدمها مختلف الشركات في إصداراتها الجديدة.
وفي هذا السياق، نستعرض عددا من أهم مجالات التنافس بين الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الموديلات الكهربائية التي تصدرها بالأسواق سنويًا.
وقت الشحن
إذا كنا نتحدث عن السيارات الكهربائية، فإن أهم الأجزاء التي تحظى باهتمام الشركات العالمية المصنعة للسيارات هي البطارية، وبالأخص الوقت المستغرق لشحنها
وفي هذا السياق، نستعرض عددا من أهم مجالات التنافس بين الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الموديلات الكهربائية التي تصدرها بالأسواق سنويًا.
وقت الشحن
إذا كنا نتحدث عن السيارات الكهربائية، فإن أهم الأجزاء التي تحظى باهتمام الشركات العالمية المصنعة للسيارات هي البطارية، وبالأخص الوقت المستغرق لشحنها بالكامل أو النسبة الأكبر منها، ولذلك فإن العديد من الشركات باتت تراهن على القدرات العالية على الشحن السريع، والذي قد يصل في بعض الموديلات المتطورة إلى نصف ساعة، وهي معدلات من المتوقع أن تزيد في المستقبل القريب، لا سيما في ظل المنافسة الشرسة بين كافة الشركات.
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قدرات البطارية
لا شك أن قدرات البطارية هي واحدة من التفاصيل التي تراهن عليها أي شركة تتعامل في الصناعات الإلكترونية، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، الأمر الذي جعل قدرات البطارية على تسيير المركبة لفترات طويلة واحدة من أهم الأمور التي يمكن الرهان عليها بشكل رئيسي من أجل جذب شرائح مختلفة من الجماهير، وبالأخص هؤلاء الذين يبحثون عن العوامل الاقتصادية الجاذبة التي يمكن أن تتوافر في السيارات الكهربائية الحديثة.
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مستويات التلوث
إذا كانت أهم عوامل السيارات الكهربائية هي البطارية ومستويات التلوث التي قد تنتج عنها، فإن من الطبيعي أن تراهن العديد من الشركات العالمية على القدرات الفنية الخاصة بالسيارات الكهربائة، والتي قد تصل بمستويات الانبعاثات إلى حد قريب من الصفر، وهو الأمر الذي يعتبر ميزة واضحة للموديلات التي تعمل بالكهرياء مقارنة بالسيارات التقليدية العاملة بالوقود المحروق مثل البنزين والديزل بأنواعهما المختلفة ونسبة نقائهما المتغيرة من بلد إلى آخر.
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نعومة الأداء
خلال المحاولات الأولى لإصدارات السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية خلال القرن الماضي، وضح أن هناك مشكلات فنية تتعلق بالأداء الفني للسيارة، وهو الأمر الذي كان بمثابة أزمة كبيرة في سبيل تصنيع موديلات كهربائية ذات كفاءة عالية، ولذلك فإن العديد من الشركات في الوقت الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بالأداء ونعومته، بما لا يشعر المستخدمين باختلاف كبير بين السيارات الكهربائية والموديلات التقليدية التي تعمل بالوقود المحروق.
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وزن المحرك
عادة ما تتنافس الشركات العالمية في العوامل الفنية التي قد تكون مؤثرة بشكل رئيسي على أداء السيارة، إلا أن بعض الأمور مثل وزن السيارة والقدرات الفنية له قد تكون أيضًا من بين الأمور التي تسعى الشركات المصنعة لتطويرها في الموديلات الكهربائية، بما يحقق متعة الأداء والأمان والعديد من العوامل الفنية الخاصة بالأداء، ولذلك فإن وزن السيارة يمكن اعتباره من أهم الأمور التي قد تشهد تنافسا كبيرا بين الشركات المصنعة في المستقبل القريب.