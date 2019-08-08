حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

«الكماليات مش مهم».. أهم مميزات السيارات الكهربائية

تتنافس العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إصدار موديلات كهربائية ذات إمكانية رفيعة المستوى في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أسهم في تقديم سيارات جيدة
تحرير:محمود نبيل ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
تعكف العديد من الشركات المصنعة للسيارات على تقديم كل ما هو جديد في الموديلات الكهربائية، والتي باتت من أهم الطرز الموجودة في الأسواق العالمية، وذلك نظرًا للطلب المتزايد عليها من قبل شرائح مختلفة من الجماهير في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية. وخلال الوقت الحالي، تراهن العشرات من الشركات العالمية على التقنيات والتطوير الفني في العديد من السيارات الكهربائية، وذلك بعيدًا عن الاهتمام التقليدي بالكماليات، والتي باتت أيضًا من الأمور العادية التي تقدمها مختلف الشركات في إصداراتها الجديدة.
وفي هذا السياق، نستعرض عددا من أهم مجالات التنافس بين الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الموديلات الكهربائية التي تصدرها بالأسواق سنويًا. وقت الشحن إذا كنا نتحدث عن السيارات الكهربائية، فإن أهم الأجزاء التي تحظى باهتمام الشركات العالمية المصنعة للسيارات هي البطارية، وبالأخص الوقت المستغرق لشحنها
اقرأ المزيد
Q4 e-tron أودي

سيارات كهربائية ينتظرها الجمهور العام المقبل

تراهن العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية، على الموديلات الكهربائية الخالصة، التي تعد من بين أهم وأفضل الأنواع التي يفضلها الجمهور بشكل رئيسي في الوقت الحالي، حتى رغم ارتفاع أسعارها بشكل يفوق الموديلات العادية. وعلى الرغم من تصنيع العشرات من الموديلات سنويًا من السيارات الكهربائية، تبقى مجموعة منها هي التي تستطيع جذب الجمهور، خاصة مع تقارب الإمكانات التي تسعى كل شركة لتقديمها في الموديلات الكهربائية المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية.
رينو داستر

زيادة مبيعات السيارات الأوروبي والصيني وتراجع ياباني

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن النصف الأول من العام الحالي -أول 6 أشهر- ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عقب إلغاء الجمارك عن السيارات أوروبية المنشأ، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض أسعاره بنسب متفاوتة، وارتفاع مبيعات السيارات الصينية، في المقابل تراجعت مبيعات السيارات اليابانية والكورية والأمريكية، فما هي نسب التراجع والارتفاع؟ ومن يسيطر على سوق السيارات خلال السنوات المقبلة؟ وما هي أسباب التغير في المبيعات؟
Daewoo Nubira

نوبيرا أهمها.. سيارات نجحت في التسعينات وانتهت حاليا

استطاعت العشرات من السيارات تحقيق نجاحات واسعة في الأسواق العالمية خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، وذلك بعد أن تمكنت من تحقيق مستويات انتشار واسعة في العديد من الأسواق، وهو الأمر الذي جعلها من أيقونات تلك الفترة. وعلى الرغم من هذا النجاح، إلا أن تلك الموديلات سرعان ما اندثرت في الأسواق العالمية خلال بداية الألفية الجديدة، وذلك بعد أن حققت نجاحات كبيرة في الأسواق المختلفة؛ ما أدى إلى صدمة كبيرة لدى جمهور السيارات بشكل عام بعد اختفائها تدريجيًّا.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org