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إيرادات «الفيل الأزرق 2» في طريقها إلى رقم تاريخي

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ47 مليون جنيه، بعد مرور أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأربعاء، مليونين و401 ألف و83 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها.. ويشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق 2» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. تعرف على إيرادات
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الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق2» يتخطى حاجز الـ40 مليونا في 11 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ40 مليون جنيه في نحو 11 يوم فقط من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد 2 مليون و837 ألفا و96 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
هند صبرى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يكسر حاجز الـ36 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ36 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس السبت 3 ملايين و466 ألفا و380 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
كريم عبد العزيز الفيل الازرق الجزء الثانى

25 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق» في أول أسبوع

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات قدرها 3 ملايين و12 ألفا و453 جنيها، في شباك التذاكر أمس الأربعاء، وبذلك يواصل تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، ليتخطى الإيراد الإجمالي للفيلم في 7 أيام 25 مليون جنيه. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

16 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 4 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المزيد من الإيرادات العالية، إذ حقق 3 ملايين و90 ألف جنيه، أمس الأحد، رابع أيام عرضه في دور العرض السينمائية، ليسجل نحو 16 مليون جنيه في 4 أيام فقط من طرحه في شباك التذاكر، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3 ملايين و800 ألف جنيه، وفي ثاني أيام عرضه إيرادات 4 ملايين و620 ألف جنيه، وفي ثالث أيام عرضه حقق ما يزيد على 4 ملايين جنيه. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
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