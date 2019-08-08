إيرادات «الفيل الأزرق 2» في طريقها إلى رقم تاريخي

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

كريم عبد العزيز

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ47 مليون جنيه، بعد مرور أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأربعاء، مليونين و401 ألف و83 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها.. ويشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق 2» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. تعرف على إيرادات