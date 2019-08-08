جريمة

ضبط 3 سرقوا 230 ألف جنيه تحت تهديد السلاح

تحرير:محمد مجلي ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أقدم 3 لصوص على سرقة مبلغ مالى قدره 230 ألف جنيه وفيزا كارد وهاتف محمول، من شاب وفتاة تصادف وقوفهما على شاطئ الكورنيش بمنطقة ميامي شرق مدينة الإسكندرية، وسارعا بإبلاغ الجهات الأمنية التى أجرت تحرياتها اللازمة حول الواقعة وتم التأكد من صحتها والتوصل لمرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب السرقة وأرشدوا عن المسروقات وتم إعادتها وإحالة المتهمين للنيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادثة وسماع أقوال المجني عليهما.
تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة ثاني المنتزه، يفيد بورود بلاغ من المدعو "علي. س - 26 عاما" بتعرضه لسرقة تحت تهديد السلاح. وأفاد خلال التحقيقات أنه فوجئ بشخص أثناء وقوفه بصحبة إحدى الفتيات يسألهما عن شقة سكنية للإيجار وفاجأهما شخصان آخران يستقلان سيارة وقاما بإيقافهما
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حملة أمنية -3

مقتل عدد من العناصر الإرهابية في مداهمة بجبال الفيوم

قتل عدد من العناصر المسلحة والإرهابية في مداهمات للشرطة بالظهير الصحراوي بالفيوم، اليوم الخميس، حسب ما أذاعه التليفزيون المصري في نبأ عاجل. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات حدثت في أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، وعناصر إرهابية، متورطة في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية، ونقلت جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت حراسة أمنية مشددة، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق والتحفظ على الأسلحة والذخائر والأوراق التنظيمية المضبوطة مع المتهمين.
تنظيم-داعش-في-ليبيا

«خطف وقتل وإرهاب» تفاصيل تحقيقات «تخابر خلية الردع»

تفاصيل جديدة حملتها أوراق التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع عامل بمحافظة الفيوم؛ لاتهامه بالتخابر لصالح «خلية الردع بليبيا» وتنظيم داعش الإرهابي، قبل أن تأمر النيابة بإحالته محبوسًا مع 9 آخرين "هاربين"، بينهم 4 يحملون الجنسية الليبية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك لاتهامهم بالتخابر لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، إلى جانب قيامهم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين المصريين إلى ليبيا عبر الحدود الغربية، بغرض ارتكاب جرائم تضر بمصلحة البلاد.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (14)

ارتفاع ضحايا تفجير معهد الأورام إلى 23 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث الانفجار أمام معهد الأورام الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي، وسط حالة من الحزن الشديد، جراء فقد أكثر من 20 شخصا من عائلة واحدة، كانوا فى طريق عودتهم من حفل خطبة، واصطدمت بهم سيارة الإرهابي التى كان ينقل فيها متفجرات، فانفجرت بهم أمام مقر معهد الأورام.
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انهيار عقار بالزيتون.. ومصرع موظف وإصابة 3 آخرين

انهار عقار مكون من 6 طوابق، اليوم الخميس، بمنطقة الزيتون في القاهرة، وتم انتشال جثة موظف من أسفل الأنقاض، لقى مصرعه جراء الانهيار، بينما أصيب 3 آخرون، وتباشر النيابة العامة التحقيق وأمرت بنقل جثة المتوفى للمستشفى تحت تصرفها، بينما يتلقى المصابون الإسعافات اللازمة، وأجرت النيابة معاينة لموقع الحادث، وطلبت ترخيص العقار المنهار من حى الزيتون وتشكيل لجنة هندسية فنية لإعداد تقرير بشأنه، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
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سجن

حبس 8 متهمين بسرقة مليون و300 ألف جنيه من محاسب

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجى حبس 8 متهمين بارتكاب واقعة سرقة مليون و300 ألف جنيه من محاسب بمحطة وقود بالإكراه بشبرا الخيمة، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الهارب. تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بسرقة محاسب بمحطة وقود أنه أثناء قيادته سيارة ملاكي بناحية ميدان بهتيم كان في طريقه لتوريد المبلغ حصيلة إيراد المحطة إلى أحد البنوك، اعترضه شخصان ملثمان يستقلان سيارة ملاكي سوداء اللون بدون لوحات معدنية وأطلقا عدة أعيرة نارية، واستوليا على الأموال.
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مقتل شخص في مطاردة لصوص كابلات الكهرباء بالدقهلية

لقي مواطن مصرعه، في أثناء إحباطه محاولة تشكيل عصابي سرقة كابلات كهربائية من قرية القطنة التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، وتمكن الأهالي من مطاردتهم وتلقينهم درسا قاسيا وتسليمهم إلى مركز الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بضبط 3 أشخاص في أثناء محاولتهم سرقة كابلات كهربائية بالقرية، وإشارة من مستشفى بلقاس بمصرع أحد الأشخاص بطلق ناري عقب وصوله إلى المستشفى.
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قتل وسرقة وسلاح.. ليلة سقوط «سلامة الدش» في الشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، المعروف باسم «سلامة الدش»؛ على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري «بندقية آلية» وذخيرة حية لذات العيار، فضلا عن أنه مطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه في عدة قضايا جنايات بالقتل والسرقة وحيازة أسلحة دون تراخيص، بينما جرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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رحلة الإيقاع بعصابة الأصدقاء الستة لسرقة السيارات

البحث عن الثراء الفاحش بشكل سريع يقتضي على متبني تلك الفكرة سلوك مسلك غير شرعي، وطرق باب عالم الإجرام لاختيار واحد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ليصير أداة بلوغ وتحقيق الحلم المشبوه على أرض الواقع، الأمر الذي سلكه 6 عاطلين من أرباب السوابق، إذ سبق اتهامهم والحكم عليهم في العديد من القضايا التي تنوعت ما بين السرقة والاتجار في المواد المخدرة وممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالإكراه، فضلا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ليمتلك كل منهم سجلا إجراميا.
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