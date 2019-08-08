ضبط 3 سرقوا 230 ألف جنيه تحت تهديد السلاح
تحرير:محمد مجلي
٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م
صورة أرشيفية
أقدم 3 لصوص على سرقة مبلغ مالى قدره 230 ألف جنيه وفيزا كارد وهاتف محمول، من شاب وفتاة تصادف وقوفهما على شاطئ الكورنيش بمنطقة ميامي شرق مدينة الإسكندرية، وسارعا بإبلاغ الجهات الأمنية التى أجرت تحرياتها اللازمة حول الواقعة وتم التأكد من صحتها والتوصل لمرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب السرقة وأرشدوا عن المسروقات وتم إعادتها وإحالة المتهمين للنيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادثة وسماع أقوال المجني عليهما.
تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة ثاني المنتزه، يفيد بورود بلاغ من المدعو "علي. س - 26 عاما" بتعرضه لسرقة تحت تهديد السلاح.
وأفاد خلال التحقيقات أنه فوجئ بشخص أثناء وقوفه بصحبة إحدى الفتيات يسألهما عن شقة سكنية للإيجار وفاجأهما شخصان آخران يستقلان سيارة وقاما بإيقافهما
تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة ثاني المنتزه، يفيد بورود بلاغ من المدعو "علي. س - 26 عاما" بتعرضه لسرقة تحت تهديد السلاح.
وأفاد خلال التحقيقات أنه فوجئ بشخص أثناء وقوفه بصحبة إحدى الفتيات يسألهما عن شقة سكنية للإيجار وفاجأهما شخصان آخران يستقلان سيارة وقاما بإيقافهما واستوليا منه على مبلغ مالي كبير.
بإجراء التحريات اللازمة وبتقنين الإجراءات توصلت التحريات التى أجريت تحت إشراف قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي في الإسكندرية، فتم ضبط المتهمين وهم كل من محمد ع. ع، 30 عاماً، سمسار سيارات، وشريف ف. ا، 33 عاماً، سمسار، ومحمد ص.ح، 38 عاماً، سمسار، سبق اتهامه في 4 قضايا
تم ضبط المتهمين الثاني والثالث بحوزتهما 150 ألف جنيه والسيارة المستخدمة واعترفا بالواقعة، وجار ضبط الأول وتحرر محضر بالواقعة.