ضبط 3 سرقوا 230 ألف جنيه تحت تهديد السلاح

تحرير:محمد مجلي ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م

صورة أرشيفية

أقدم 3 لصوص على سرقة مبلغ مالى قدره 230 ألف جنيه وفيزا كارد وهاتف محمول، من شاب وفتاة تصادف وقوفهما على شاطئ الكورنيش بمنطقة ميامي شرق مدينة الإسكندرية، وسارعا بإبلاغ الجهات الأمنية التى أجرت تحرياتها اللازمة حول الواقعة وتم التأكد من صحتها والتوصل لمرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب السرقة وأرشدوا عن المسروقات وتم إعادتها وإحالة المتهمين للنيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادثة وسماع أقوال المجني عليهما.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة ثاني المنتزه، يفيد بورود بلاغ من المدعو "علي. س - 26 عاما" بتعرضه لسرقة تحت تهديد السلاح. وأفاد خلال التحقيقات أنه فوجئ بشخص أثناء وقوفه بصحبة إحدى الفتيات يسألهما عن شقة سكنية للإيجار وفاجأهما شخصان آخران يستقلان سيارة وقاما بإيقافهما