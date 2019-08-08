رياضة

لوكاكو يجتاز الكشف الطبي في إنتر ميلان

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٦ م
لوكاكو
لوكاكو
تخطى الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الفحص الطبي بنجاح، ليكتمل انتقاله إلى صفوف فريق إنتر ميلان قادمًا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث كلف «لوكاكو» خزينة إنتر ميلان 73 مليون جنيه إسترليني، من أجل إفراج مانشستر يونايتد عن اللاعب والسماح بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، وارتداء القمصان الزرقاء والسوداء. اللاعب الدولي البلجيكي البالغ من العمر 26 عامًا يوم الأربعاء في ميلانو يوم الخميس، وتم تصويره مع وكيله على متن طائرة خاصة، كتب على إنستجرام "جاهز للإقلاع... باتجاه ميلانو".
وحظى اللاعب البلجيكي بترحيب كبير من الجماهير التي انتظرته في المطار، إلى جانب الإعلاميين الذين حرصوا على متابعة انتقاله إلى النادي الإيطالي. وكان نادي إنتر ميلان الإيطالي، أنهى اتفاقه مع مانشستر يونايتد، لضم البلجيكي روميلو لوكاكو، مقابل 80 مليون يورو مهاجم الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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لوكاكو (2)

رسميا.. إنتر يعلن ضم لوكاكو لصفوف الفريق

أعلن نادي إنتر الايطالي اليوم، الخميس، تعاقده رسمياً مع البلجيكى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ونشر الحساب الرسمي لنادي الإنتر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو للنجم البلجيكي لوكاكو وهو يرتدي قميص "النيراتزوري". ولم يكشف نادي الإنتر عن قيمة الصفقة، إلا أن الصحافة الإيطالية كشفت فى وقت سابق أن إنتر وافق على دفع 80 مليون يورو للشياطين الحمر، للحصول على خدمات لوكاكو، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع بين الناديين.
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الأهلي: إعارة ثنائي الفريق لطنطا وهذا موقف أحمد علاء

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة انتقال هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لصفوف فريق طنطا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير": هشام محمد لم ينتقل لصفوف أي فريق حتى الآن، ونادي طنطا لم يتقدم بأي عروض رسمية لضم لاعب خط وسط الفريق من الأساس. وأضاف عبد الحفيظ أن من انتقل لنادي طنطا هما هشام شعبان ومصطفى عزت لاعبا فريق مواليد 97، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
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كلوب عن انطلاقة «البريميرليج»: علينا أن نكون جشعين

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أهمية تحقيق ضربة بداية مميزة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بجانب إظهار القوة المطلوبة، وذلك قبل ساعات من مواجهة فريق نورويتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي، إذ قال الألماني كلوب في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نورويتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري: «علينا أن نتأكد أننا على الاستعداد التام، وعلينا أن نحترمهم مع بذل كل الجهد والرغبة التي يجب أن نظهرها منذ البداية».
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لوكاكو (2)

إنتر ميلان يتفق مع مانشستر يونايتد على ضم لوكاكو

أكدت تقارير إيطالية أن نادي إنتر ميلان، أنهى اتفاقه مع مانشستر يونايتد، لضم البلجيكي روميلو لوكاكو، مقابل 80 مليون يورو مهاجم الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت صحيفة "فوتبول إيطاليا" اليوم الأربعاء، بأن إنتر وافق على دفع 80 مليون يورو للشياطين الحمر، للحصول على خدمات لوكاكو، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع بين الناديين، ثم توقفت بدخول يوفنتوس في الصفقة. وأشارت الصحيفة، إلى أن المهاجم الدولي، سيوقع على عقد مع إنتر ميلان يمتد لخمس سنوات، مقابل راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية أخرى.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

يوفنتوس يسعى لضم لوكاكو بصفقة تبادلية

كشفت تقارير صحفية عن تواجد وكيل باولو ديبالا خط وسط يوفنتوس فى إنجلترا لإنهاء صفقة انتقال اللاعب لمانشستر يونايتد فى صفقة تبادلية مع روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر. وكشفت شبكة سكاي سبورت خلال موقعها الإيطالى أن صاحب الـ25 عاما متردد حتى الآن فى الانتقال للدورى الإنجليزى من بوابة اليونايتد، وأضافت أن إدارة البيانكونيري لن تنتظر حتى يوافق ممثلو ديبالا، وأنها بالفعل أعطت الضوء الأخضر للاعب للرحيل عن السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
لوكاكو-مانشستر-يونايتد

لوكاكو يغادر معسكر يونايتد استعدادًا لرحيله لإنتر

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، عن مغادرة الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق مانشستر يونايتد، معسكر الشياطين الحمر الذي يقام حاليًا استعدادًا للموسم الجديد، متجهًا إلى مدينة مانشستر للدخول في مفاوضات مع وكيله بشأن مستقبله، وسوف يستقل طائرة أخرى ليغادر المدينة دون الكشف عن الوجهة، إلا أن الصحيفة أكدت أن إنتر ميلان الإيطالي مستعد لدفع 70 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات لوكاكو في الموسم الجديد، بعد رغبة أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري، من أجل تدعيم خط الهجوم.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (1)

سولسكاير واثق بترحيب جماهير اليونايتد ببوجبا

توقع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير أن يحظى النجم الفرنسي بول بوجبا باستقبال مميز من قبَل جماهير مانشستر يونايتد، عند عودته للعب على ملعب أولد ترافورد في بداية الموسم المقبل، وذلك على الرغم من إعلانه عن رغبته في الرحيل، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "تعرف الجماهير جيدا ما قدمه بوجبا من أجل النادي، وما يمكنه أن يقدمه، فكان بوجبا من أفضل اللاعبين في المجموعة، وذلك بشهادتي وبشهادة اللاعبين، ولم يتسبب في أي مشكلة مع الفريق حتى لو لثانية واحدة، ونشعر بالامتنان عندما يقدم أفضل مستوياته كما اعتاد على فعل ذلك".
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