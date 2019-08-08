لوكاكو يجتاز الكشف الطبي في إنتر ميلان

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٦ م

لوكاكو

تخطى الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الفحص الطبي بنجاح، ليكتمل انتقاله إلى صفوف فريق إنتر ميلان قادمًا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث كلف «لوكاكو» خزينة إنتر ميلان 73 مليون جنيه إسترليني، من أجل إفراج مانشستر يونايتد عن اللاعب والسماح بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، وارتداء القمصان الزرقاء والسوداء. اللاعب الدولي البلجيكي البالغ من العمر 26 عامًا يوم الأربعاء في ميلانو يوم الخميس، وتم تصويره مع وكيله على متن طائرة خاصة، كتب على إنستجرام "جاهز للإقلاع... باتجاه ميلانو".

وحظى اللاعب البلجيكي بترحيب كبير من الجماهير التي انتظرته في المطار، إلى جانب الإعلاميين الذين حرصوا على متابعة انتقاله إلى النادي الإيطالي. وكان نادي إنتر ميلان الإيطالي، أنهى اتفاقه مع مانشستر يونايتد، لضم البلجيكي روميلو لوكاكو، مقابل 80 مليون يورو مهاجم الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وحظى اللاعب البلجيكي بترحيب كبير من الجماهير التي انتظرته في المطار، إلى جانب الإعلاميين الذين حرصوا على متابعة انتقاله إلى النادي الإيطالي.



وكان نادي إنتر ميلان الإيطالي، أنهى اتفاقه مع مانشستر يونايتد، لضم البلجيكي روميلو لوكاكو، مقابل 80 مليون يورو مهاجم الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت صحيفة "فوتبول إيطاليا" أمس الأربعاء، بأن إنتر وافق على دفع 80 مليون يورو للشياطين الحمر، للحصول على خدمات لوكاكو، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع بين الناديين، ثم توقفت بدخول يوفنتوس في الصفقة، حيث أشارت الصحيفة، إلى أن المهاجم الدولي، سيوقع على عقد مع إنتر ميلان يمتد لخمس سنوات، مقابل راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية أخرى.