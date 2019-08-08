بزفة نوبية.. الدابودية والهلايل يستقبلون المفرج عنهم

تحرير:عوض سليم ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

أهالي المفرج عنهم

بالزغاريد والمزمار البلدى، استقبل، اليوم الخميس، أهالى قبيلتى الدابودية والهلايل بأسوان، 53 شخصا من المفرج عنهم والحاصلين على أحكام البراءة فى القضية الشهيرة، التى عرفت إعلاميا بأحداث "الهلايل والدابودية"، التي شهدتها أسوان فى شهر أبريل عام 2014، وراح ضحيتها 28 شخصا، وأصيب العشرات منهم فى أكبر فتنة قبلية شهدتها أسوان على مدار السنوات الأخيرة، وقد وصل المفرج عنهم إلى أسوان عبر إحدى الحافلات التى أقلتهم فى طريق عودتهم من أسيوط، عقب صدور الحكم القضائى الخاص من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الأقصر، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، ببراءتهم.

واصطف نحو ألف من أهالى قبيلة الدابودية النوبية، وقبيلة الهلايل أمام المسجد الجامع بالمدخل الشمالى لمدينة أسوان، لاستقبال ذويهم من المفرج عنهم لدى وصولهم، بينما رافقت الحافلة التى أقلت المفرج عنهم زفة نوبية ومزمار بلدى، وبعض الأهازيج والأغاني النوبية، ووزع الأهالى الحلوى والمشروبات الغازية ابتهاجا بقرار