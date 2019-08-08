«عمرو طلعت» يبحث توطين صناعة الإلكترونيات من الصين

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م

وزير الاتصالات في الصين

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من اللقاءات مع مسؤولي مجموعة شركات صينية تعمل في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، تم خلالها بحث إنشاء مجمع صناعي في مصر عبر تحالف يضم عددا من الشركات الصينية بهدف إقامة منظومة تصنيع متكاملة في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، ومنها شاشات التليفزيون وهواتف المحمول والتابلت. وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي ترتكز على تصميم وتصنيع الإلكترونيات بهدف توطين هذه الصناعة، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المصنعة، والسعي نحو مضاعفة صادرات الإلكترونيات.

وعقد طلعت اجتماعا مع مسؤولي عدد من الشركات الصينية التي تعمل في إطار تحالف تقوده شركة "إس أو جي أو" (SOGO) العاملة في مجال تصنيع السماعات والكابلات الدقيقة وكابلات الكهرباء، كما اجتمع الوزير مع مجموعة شركات بقيادة شركة DSBJ العاملة في مجال تصنيع الإضاءة الخلفية للشاشات وأفلام الشاشات، وعقد لقاءً آخر