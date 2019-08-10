ضغط الدم المنخفض.. 6 أسباب للدوخة قبل الدورة الشهرية

لا يؤثر هرمون الإستروجين على معدلات ضغط الدم فقط، ولكن أيضًا معدلات السكر في الدم، فانخفاض نسبة السكر يؤدي إلى عدة أعراض بما في ذلك الدوخة قبل الدورة الشهرية
قبل موعد الدورة الشهرية بأيام قليلة تظهر بعض الأعراض التي يتجاهلها الكثير من تغير الحالة المزاجية والاكتئاب المستمر، إضافة إلى الصداع النصفي وآلام في أسفل الظهر، وعلى الجانب الآخر، وضح الأطباء أنه ربما ناتج عن حالات مرضية محددة مثل الأنيميا وضغط الدم المنخفض، ولكن دعنا نقل إنه في حالة الدورة الشهرية، تكون معظم الأعراض متعلقة بتغير في الهرمونات، وبالنسبة للدوار، فيوجد كثير من النساء اللاتي يعانين منه دون معرفة السبب الرئيس لحدوث ذلك، حسبما ذكر موقع "healthline".
التعرض للدوار أو الدوخة قبل الدورة الشهرية من الأعراض غير الشائعة، إذ توجد بعض الأسباب الممكنة التي تؤدي إلى ذلك، وقد تكون نتيجة بعض من الحالات المرضية المتعارف عليها مثل الأنيميا، وضغط الدم المنخفض، وحتى الحمل، وفي بعض الحالات الأخرى، قد لا يكون هذا العرض مرتبطا بالدورة الشهرية على الإطلاق، فوفقًا
التعرض للدوار أو الدوخة قبل الدورة الشهرية من الأعراض غير الشائعة، إذ توجد بعض الأسباب الممكنة التي تؤدي إلى ذلك، وقد تكون نتيجة بعض من الحالات المرضية المتعارف عليها مثل الأنيميا، وضغط الدم المنخفض، وحتى الحمل، وفي بعض الحالات الأخرى، قد لا يكون هذا العرض مرتبطا بالدورة الشهرية على الإطلاق، فوفقًا للعديد من الدراسات من المحتمل أن يكون الدوار الذي يأتي قبل الدورة الشهرية دليلا على الحمل، حيث يحدث دوار الحمل نتيجة لتغيرات في نظام الأوعية الدموية التي تسبب تغيرات في كمية الدم، فعند انخفاض نسبة الدم في الجسم، يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في ضغط الدم، وبالتالي ستشعر بالدوخة.
كما أن الدوخة التي تحدث نتيجة الحمل، يصاحبها أعراض أخرى كالقيء والغثيان، وما يلي بعض الأسباب الأخرى التي يجب أن تضعيها في اعتبارك:
1- متلازمة ما قبل الحيض
تعتبر حالة شائعة تحدث قبل الدورة الشهرية بخمسة أيام على الأقل، ويعتقد أنها تكون نتيجة لتغير في الهرمونات، وفي هذا الصدد وضحت بعض الأبحاث أن الدوار بسبب الاختلافات في مستويات هرمون الإستروجين هو أحد أعراض الدورة الشهرية.
2- عسر الطمث
عبارة عن حالة مرضية يتبعها دورة شهرية شديدة الآلام، فبعد إجراء دراسة على نحو 250 طالبة جامعة، كشفت النتائج أن الدوار هو ثاني الأعراض الشائعة التي تحدث قبل الدورة الشهرية.
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3- الحمل
في المراحل المبكرة من الحمل، تتزايد معدلات الإستروجين والبروجستيرون تدريجيًّا، وهذا التغير في الهرمونات ينتج عنه استرخاء في الأوعية الدموية، تؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم، ومثل هذه التغيرات في نسبة الدم، تسبب الشعور بالدوار والدوخة.
4- الأنيميا
فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الأشخاص في سن الإنجاب عادة ما يكون بسبب فقدان الدم خلال الدورة الشهرية، حيث يؤدي انخفاض الحديد إلى انخفاض في إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى انخفاض الدورة الدموية للأكسجين، فإذا كنت تعانين من دورة شهرية يتبعها نزيف شديد، فالدوار الذي تمرين به ربما يكون سبب نقص الحديد في الدم.
5- ضغط الدم المنخفض
لا يؤثر هرمون الإستروجين على معدلات ضغط الدم فقط، ولكن أيضًا معدلات السكر في الدم، فانخفاض نسبة السكر يؤدي إلى عدة أعراض بما في ذلك الدوخة، كما تحدث اختلافات السكر في الدم أثناء انقطاع الطمث عادة بسبب التغيرات في مستويات الإستروجين، وبالتالي تغيرات هرمون الإستروجين خلال الدورة الشهرية يسبب تغيرات في مستويات السكر في الدم.
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6-العقاقير الطبية
يعد الدوار أيضًا أحد الآثار الجانبية لتناول عقاقير طبية، فوفقًا لبعض الأبحاث، نحو ما يقرب من 20 إلى 30% من الأشخاص الذين يشعرون بالدوار يكون نتيجة أثر جانبي لدوار محدد، تشمل الأدوية التي تسبب الدوخة والدوار: المضادات الحيوية ومدرات البول ومضادات الالتهاب وغيرها. إذا كنت تتناول هذه الأنواع من الأدوية ، فقد تكون أكثر حساسية للدوار قبل الدورة الشهرية.
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