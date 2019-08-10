ضغط الدم المنخفض.. 6 أسباب للدوخة قبل الدورة الشهرية

لا يؤثر هرمون الإستروجين على معدلات ضغط الدم فقط، ولكن أيضًا معدلات السكر في الدم، فانخفاض نسبة السكر يؤدي إلى عدة أعراض بما في ذلك الدوخة قبل الدورة الشهرية

تحرير:إسراء سليمان ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الدورة الشهرية

قبل موعد الدورة الشهرية بأيام قليلة تظهر بعض الأعراض التي يتجاهلها الكثير من تغير الحالة المزاجية والاكتئاب المستمر، إضافة إلى الصداع النصفي وآلام في أسفل الظهر، وعلى الجانب الآخر، وضح الأطباء أنه ربما ناتج عن حالات مرضية محددة مثل الأنيميا وضغط الدم المنخفض، ولكن دعنا نقل إنه في حالة الدورة الشهرية، تكون معظم الأعراض متعلقة بتغير في الهرمونات، وبالنسبة للدوار، فيوجد كثير من النساء اللاتي يعانين منه دون معرفة السبب الرئيس لحدوث ذلك، حسبما ذكر موقع "healthline".

التعرض للدوار أو الدوخة قبل الدورة الشهرية من الأعراض غير الشائعة، إذ توجد بعض الأسباب الممكنة التي تؤدي إلى ذلك، وقد تكون نتيجة بعض من الحالات المرضية المتعارف عليها مثل الأنيميا، وضغط الدم المنخفض، وحتى الحمل، وفي بعض الحالات الأخرى، قد لا يكون هذا العرض مرتبطا بالدورة الشهرية على الإطلاق، فوفقًا