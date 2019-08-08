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جينفير لوبيز» تقدم أولى حفلاتها غدا في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
جينيفير لوبيز
جينيفير لوبيز
تحيي النجمة العالمية جينفير لوبيز حفلها الأول في مصر بمدينة العلمين الجديدة، والتي تأتي ضمن جولة تقوم بها في عدد من دول العالم وتختتمها في مصر بمناسبة ذكرى ميلادها. ويأتي الحفل برعاية شركة «اتصالات مصر» دعما لتنشيط السياحة، وأكد المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات مصر» أن اتصالات تستهدف من خلال رعايتها مثل تلك الأحداث دعم السياحة المصرية بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري وإنعاشه، كما أنها تأتي في إطار خطة اتصالات مصر التي تستهدف من خلالها تقديم باقة متنوعة من الخدمات المتميزة للجمهور، تغطي من خلالها مختلف المجالات.
ولفت إلى أن اتصالات مصر تسعى لتقديم خدمات وحفلات جديدة لأول مرة للجمهور المصري خلال الصيف الجاري، وهو ما يأتي استكمالا للنجاح الكبير الذي حققته مع الجماهير في الصيف الماضي بعد رعاية العديد من الحفلات الفنية الناجحة في أكبر الشواطئ المصرية، مشيرا إلى رعاية اتصالات مصر حفل الموسيقار العالمي "ياني"، الذي
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هيثم-شاكر

«معرفة قديمة» لهيثم شاكر الأكثر تداولا على «تويتر»

ربما لم يكن يتوقع الفنان هيثم شاكر، كل هذا الترحيب من قبل الجمهور، بعودته إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد غياب 5 سنوات منذ أخر ألبوم له، إذ تفاجأ الكثيرين صباح اليوم الخميس، بأن ألبومه الجديد «معرفة قديمة» الذى تم طرحه قبل ساعات، هو الأكثر تداولا على موقع «تويتر»، وسط إشادات واسعة من قبل الجمهور بالأغاني التي يتضمنها الألبوم والرسالة التي يحملها، ويضم الألبوم 13 أغنية وهم: «ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحوا، إحنا افترقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح ومعرفة قديمة».
هيثم-شاكر

هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته «معرفة قديمة» (فيديو)

أطلق النجم هيثم شاكر أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"، اليوم الأربعاء، على منصات مختلفة، إضافة إلى موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وذلك بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة. وكان شاكر مهَّد لإطلاق الألبوم بـ2 برومو لأغنيتي ياما ياما وماتوصنيش، كما طرح مؤخرًا كليب أغنية "ماتوصنيش" الذي صور في اليونان، ومن المقرر أن يقدم 3 كليبات مختلفة أخرى قريبا. ويضم الألبوم 14 أغنية وهي: ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحوا، إحنا افترقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك".
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أصالة: أرقص فرحًا مثل محمد صلاح في الملعب

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة إلى جمهورها، تكشف من خلالها عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها بعد طرحها برومو أغنيتها الجديدة "نكتة بايخة" ضمن ألبومها الجديد "في قربك". وكتبت أصالة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حرصا مني على ثقتكم، وإيمانا مني أيضا بثقتكم الكبيرة بموهبتي، أسعى للتجديد وأغامر كثيرا، وأقلق وأخاف وأعيش أياما ليست سهلة، لأعرف رأيكم ويسعدني قبولكم جدا وأصبح حين أقرأ كلماتكم طفلة أرقص فرحا، ومثل محمد صلاح في الملعب، أشعر حين أصيب الهدف.. في قربك".
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