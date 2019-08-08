جينفير لوبيز» تقدم أولى حفلاتها غدا في مصر
تحرير:أحمد البرماوي
٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
جينيفير لوبيز
تحيي النجمة العالمية جينفير لوبيز حفلها الأول في مصر بمدينة العلمين الجديدة، والتي تأتي ضمن جولة تقوم بها في عدد من دول العالم وتختتمها في مصر بمناسبة ذكرى ميلادها. ويأتي الحفل برعاية شركة «اتصالات مصر» دعما لتنشيط السياحة، وأكد المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات مصر» أن اتصالات تستهدف من خلال رعايتها مثل تلك الأحداث دعم السياحة المصرية بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري وإنعاشه، كما أنها تأتي في إطار خطة اتصالات مصر التي تستهدف من خلالها تقديم باقة متنوعة من الخدمات المتميزة للجمهور، تغطي من خلالها مختلف المجالات.
ولفت إلى أن اتصالات مصر تسعى لتقديم خدمات وحفلات جديدة لأول مرة للجمهور المصري خلال الصيف الجاري، وهو ما يأتي استكمالا للنجاح الكبير الذي حققته مع الجماهير في الصيف الماضي بعد رعاية العديد من الحفلات الفنية الناجحة في أكبر الشواطئ المصرية، مشيرا إلى رعاية اتصالات مصر حفل الموسيقار العالمي "ياني"، الذي
ولفت إلى أن اتصالات مصر تسعى لتقديم خدمات وحفلات جديدة لأول مرة للجمهور المصري خلال الصيف الجاري، وهو ما يأتي استكمالا للنجاح الكبير الذي حققته مع الجماهير في الصيف الماضي بعد رعاية العديد من الحفلات الفنية الناجحة في أكبر الشواطئ المصرية، مشيرا إلى رعاية اتصالات مصر حفل الموسيقار العالمي "ياني"، الذي شهد نجاحا كبيرا الأسبوع قبل الماضي.
وفي تصريحات سابقة لها، قالت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، إن نجلها متحمس جدا للسفر إلى مصر، وإن نجلها لا يتوقف عن قول "أريد الذهاب إلى مصر، أريد الذهاب"، مشيرة إلى أنها وعدته بالذهاب معها إلى مصر إن كان في عطلة دراسية.
وتفاوتت أسعار تذاكر الحفل، لتبدأ الفئة الأولى بسعر 2000 جنيه وقوفًا، أما فئة الـVIP فحددت بسعر 4000 جنيه، وفئة التذكرة الذهبية بـ4500 جنيه.