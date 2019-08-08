جينفير لوبيز» تقدم أولى حفلاتها غدا في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

جينيفير لوبيز

تحيي النجمة العالمية جينفير لوبيز حفلها الأول في مصر بمدينة العلمين الجديدة، والتي تأتي ضمن جولة تقوم بها في عدد من دول العالم وتختتمها في مصر بمناسبة ذكرى ميلادها. ويأتي الحفل برعاية شركة «اتصالات مصر» دعما لتنشيط السياحة، وأكد المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات مصر» أن اتصالات تستهدف من خلال رعايتها مثل تلك الأحداث دعم السياحة المصرية بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري وإنعاشه، كما أنها تأتي في إطار خطة اتصالات مصر التي تستهدف من خلالها تقديم باقة متنوعة من الخدمات المتميزة للجمهور، تغطي من خلالها مختلف المجالات.

ولفت إلى أن اتصالات مصر تسعى لتقديم خدمات وحفلات جديدة لأول مرة للجمهور المصري خلال الصيف الجاري، وهو ما يأتي استكمالا للنجاح الكبير الذي حققته مع الجماهير في الصيف الماضي بعد رعاية العديد من الحفلات الفنية الناجحة في أكبر الشواطئ المصرية، مشيرا إلى رعاية اتصالات مصر حفل الموسيقار العالمي "ياني"، الذي