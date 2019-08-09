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بعد معاناة 4 سنوات.. تشخيص فتاة بمرض لايم

إذا لم يعالج مرض لايم فإنه يمكن أن يستمر لسنوات ويمتد إلى المخ، ما يؤدي إلى ظهور أعراض تشمل النوبات والهزات والقلق وتورما شديدا في الغشاء داخل الجمجمة
تحرير:فيروز ياسر ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مرض لايم
مرض لايم
مرض لايم من الأمراض المعدية التي تصيب أجهزة مختلفة في الجسم، وهو ينتج عن بكتيريا حلزونية تنتقل للجسم بواسطة قَرصة قرادة مصابة، وعلى الرغم من إصابة طالبة تبلغ من العمر 22 عاما بهذا المرض، فقد كان وضعها مختلفا قليلا، حيث نشرت مقاطع فيديو عن نوبات الصرع والهزات بسبب مرض لايم الذي لم تتم معالجته منذ البداية، والذي عانت منه كثيرا. في يناير الماضي، عرفت ستيف تود حقيقة مرضها، بعد معاناة مستمرة مع التعب والألم لعدة سنوات، إذ أخطأ الأطباء في تشخيصها عدة مرات ولم يعد بإمكانهم مساعدتها، لذا فهي تريد السفر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.
إذا لم يعالج مرض لايم فإنه يمكن أن يستمر لسنوات ويمتد إلى المخ، ما يؤدي إلى ظهور أعراض تشمل النوبات والهزات والقلق وتورما شديدا في الغشاء داخل الجمجمة، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. اقرأ أيضا: حتى بعد الولادة أبدو كأنني حامل.. أبورفا تفقد وزنها وقالت الآنسة «تود»:
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