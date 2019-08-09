بعد معاناة 4 سنوات.. تشخيص فتاة بمرض لايم

إذا لم يعالج مرض لايم فإنه يمكن أن يستمر لسنوات ويمتد إلى المخ، ما يؤدي إلى ظهور أعراض تشمل النوبات والهزات والقلق وتورما شديدا في الغشاء داخل الجمجمة
مرض لايم من الأمراض المعدية التي تصيب أجهزة مختلفة في الجسم، وهو ينتج عن بكتيريا حلزونية تنتقل للجسم بواسطة قَرصة قرادة مصابة، وعلى الرغم من إصابة طالبة تبلغ من العمر 22 عاما بهذا المرض، فقد كان وضعها مختلفا قليلا، حيث نشرت مقاطع فيديو عن نوبات الصرع والهزات بسبب مرض لايم الذي لم تتم معالجته منذ البداية، والذي عانت منه كثيرا.
في يناير الماضي، عرفت ستيف تود حقيقة مرضها، بعد معاناة مستمرة مع التعب والألم لعدة سنوات، إذ أخطأ الأطباء في تشخيصها عدة مرات ولم يعد بإمكانهم مساعدتها، لذا فهي تريد السفر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.
إذا لم يعالج مرض لايم فإنه يمكن أن يستمر لسنوات ويمتد إلى المخ، ما يؤدي إلى ظهور أعراض تشمل النوبات والهزات والقلق وتورما شديدا في الغشاء داخل الجمجمة، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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وقالت الآنسة «تود»:
إذا لم يعالج مرض لايم فإنه يمكن أن يستمر لسنوات ويمتد إلى المخ، ما يؤدي إلى ظهور أعراض تشمل النوبات والهزات والقلق وتورما شديدا في الغشاء داخل الجمجمة، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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وقالت الآنسة «تود»: «عندما شاهد الناس النوبات، صُدموا وقالوا إن لديّ مشكلة ما، لكني لم أهتم كثيرا، فكان كل تركيزي على شهادتي وتكوين الكثير من الصداقات والعيش باستقلالية»، وكانت على وشك أن تبدأ عامها الأخير في الدراسة للحصول على شهادة في تصميم المنسوجات، لكنها اضطرت إلى الانتقال إلى المنزل حتى تستطيع أسرتها المساعدة في الاعتناء بها.
وكشفت تلك الفتاة الشابة عن أنها أصبحت تواجه مشكلات في المشي والقراءة، لأن الأعراض أصبحت سيئة للغاية نتيجة حالتها التي لم يتم اكتشافها لمدة 4 سنوات، إذ كانت أول علامة على مرضها طفحا دائريا ظهر على رقبتها في عام 2015 إلى جانب أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، ولكن عندما ذهبت لرؤية الطبيب، ظنوا أنها مصابة بالسعفة ولم تعد تفكر في مشكلتها بعد العلاج.
وعندما أصبحت في المرحلة الجامعية، بدأت تشعر بأعراض أكثر خطورة، وتشك في وجود خطأ ما، إذ قالت: «بدأت أصاب بالصداع النصفي البصري، ولا أحد يستطيع أن يفسر ما كان يحدث، ثم أصبت بالصداع النصفي السيئ الذي جعلني أجلس في الفراش لعدة أيام».
ومن التشخيصات التي قالها الأطباء، أنها مصابة بالألم العضلي الليفي والتهاب الدماغ النخاعي، وكلاهما عبارة عن حالات عصبية طويلة المدى تسبب أعراضًا عامة، بما في ذلك التعب وتصلب العضلات أو الألم، لكن مرضها استمر في التفاقم، وقبل بداية عامها الأخير في الجامعة، أصيبت بنوبة عندما كانت في طريقها إلى لندن.
في لحظة ما شعرت بأنها لا تستطيع تحريك جسدها، حيث شعرت بشلل نصفي لفترة قصيرة، وبعد ما حدث قررت تأجيل دراستها للعودة إلى المنزل مع عائلتها، حتى تم تشخيصها بمرض لايم في النهاية.
كانت الأعراض المبكرة خلال الشهر الأول تميل إلى ظهور طفح جلدي ومرض يشبه الأنفلونزا مع آلام في العضلات والمفاصل، وتطور الأمر إلى الشعور بالتخدير أو الألم أو الضعف أو عضلات الوجه المشلولة أو انخفاض التركيز أو مشكلات الذاكرة أو النوبات أو مشكلات النوم، ولكن تلك المضاعفات تحتاج إلى شهور أو سنوات حتى تظهر.
حثت إرشادات جديدة صادرة عن الوكالة الوطنية لمراقبة الصحة، الأطباء على علاج الأشخاص على الفور إذا كان لديهم الطفح الجلدي الذي يعد العلامة الرئيسية للعدوى، بدلا من انتظار نتائج الاختبار التي قد تمنح للعدوى وقتا للانتشار.
تحاول الآنسة «تود» الآن جمع 10000 جنيه إسترليني على Go Fund Me لنقلها إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج المتخصص، وكتبت في صفحة جمع التبرعات: «إذا عالجت المرض مبكرا فستكون فترة العلاج قصيرة، وإذا لم يحدث ذلك فقد يتطور المرض ويصبح أكثر تعقيدا، ولكن الأهم من كل هذا أن العلاج قد يعيدني إلى الحياة».
وقالت تلك الشابة في النهاية: «أنا في الثانية والعشرين من عمري، وهناك الكثير من الحياة بالنسبة لي لأجربه».