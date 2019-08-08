تفاصيل اتفاقية «المصرية للاتصالات» مع هواوي في الصين

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م

توقيع الاتفاقية

على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS في الصين؛ شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوي العالمية، بهدف توفير نماذج استخدام في مجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وتطبيقات الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR، بالإضافة إلى إقامة مركز تدريب تكنولوجي ومعمل إبداع يُمكن مبتكري التطبيقات من إجراء عمليات الاختبار على شبكات الاتصالات، وتدريب الشباب والمهندسين والتقنيين في هذا المجال.

وبموجب الاتفاقية تقوم هواوي بتوفير البرمجيات والأجهزة المطلوبة وتقديم الدورات التدريبية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فيما تقوم المصرية للاتصالات بتجهيز المعمل بوسائل الاتصالات اللازمة. وقع الاتفاقية المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وفينسنت صن،