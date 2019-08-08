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تفاصيل اتفاقية «المصرية للاتصالات» مع هواوي في الصين

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م
توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية
على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS في الصين؛ شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوي العالمية، بهدف توفير نماذج استخدام في مجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وتطبيقات الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR، بالإضافة إلى إقامة مركز تدريب تكنولوجي ومعمل إبداع يُمكن مبتكري التطبيقات من إجراء عمليات الاختبار على شبكات الاتصالات، وتدريب الشباب والمهندسين والتقنيين في هذا المجال.
وبموجب الاتفاقية تقوم هواوي بتوفير البرمجيات والأجهزة المطلوبة وتقديم الدورات التدريبية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فيما تقوم المصرية للاتصالات بتجهيز المعمل بوسائل الاتصالات اللازمة. وقع الاتفاقية المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وفينسنت صن،
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زيارة-وزير-الاتصالات-للصين ‎ (3)

«عمرو طلعت» يبحث توطين صناعة الإلكترونيات من الصين

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من اللقاءات مع مسؤولي مجموعة شركات صينية تعمل في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، تم خلالها بحث إنشاء مجمع صناعي في مصر عبر تحالف يضم عددا من الشركات الصينية بهدف إقامة منظومة تصنيع متكاملة في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، ومنها شاشات التليفزيون وهواتف المحمول والتابلت. وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي ترتكز على تصميم وتصنيع الإلكترونيات بهدف توطين هذه الصناعة، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المصنعة، والسعي نحو مضاعفة صادرات الإلكترونيات.
الذهب (2)

سجلت أعلى مستوى.. لماذا ارتفعت أسعار الذهب في مصر؟

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الجاري بنسبة غير مسبوقة، ليزداد سعر الجرام بمتوسط بلغ نحو 29 جنيها، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وعالميا، قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% على مدار اليومين الماضيين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 سنوات، وذلك في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن. وبلغت مكاسب الذهب نحو 20% منذ أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 1265.85 دولار في مايو الماضي.
عادل-حامد -رئيس-المصرية للاتصالات

7 مؤشرات على قوة أداء «المصرية للاتصالات» في 2019

قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، تعليقا على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من عام 2019: "أظهر الأداء المالي والتشغيلي المتميز الذي حققته الشركة خلال هذا الربع قدرتنا على الاستمرار في تنفيذ إستراتيجيتنا بنجاح وتعظيم العائد على الاستثمار من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا، والذي انعكس بوضوح في زيادة إيرادات خدمات البيانات، كما ساهمت الإيرادات المحققة من اتفاقية الكابل (PEACE)، التي أعلن عنها في أبريل الماضي، في زيادة نمو الإيرادات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".
البنك-المركزي

المركزي يطلق مؤشر CONIA لمتوسط سعر الفائدة بالبنوك

أعلن البنك المركزي المصري، إطلاق الحد المعياري لسعر الفائدة الخالي من المخاطر، CONIA، وقال البنك إنه حقق خطوة مهمة في مسار سعيه لتطوير أسواق النقد والمال والمشتقات، بإطلاق هذا المعيار. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي بالتوافق مع الاتجاه العالمي نحو تطوير حدود معيارية لأسعار فائدة خالية من المخاطر، مع الاستغناء بشكل تدريجي عن الحدود المعيارية "الأيبور- IBOR" في عدد من الأسواق. وتم تطوير الحد المعياري الجديد CONIA، وهو مؤشر لمتوسط سعر الفائدة في ليلة واحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة من قبل مجموعة العمل بسوق المال المصرية (MMCG).
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زيارة-وزير-الاتصالات-للصين ‎ (3)

«عمرو طلعت» يبحث توطين صناعة الإلكترونيات من الصين

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من اللقاءات مع مسؤولي مجموعة شركات صينية تعمل في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، تم خلالها بحث إنشاء مجمع صناعي في مصر عبر تحالف يضم عددا من الشركات الصينية بهدف إقامة منظومة تصنيع متكاملة في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، ومنها شاشات التليفزيون وهواتف المحمول والتابلت. وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي ترتكز على تصميم وتصنيع الإلكترونيات بهدف توطين هذه الصناعة، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المصنعة، والسعي نحو مضاعفة صادرات الإلكترونيات.
انعقاد-الدورة-الثانية-لقمة-التجارة-الالكترونية (1)

انعقاد القمة الثانية E-Commerce Summit سبتمبر المقبل

تنطلق في سبتمبر المقبل فعاليات قمة التجارة الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط في نسختها الثانية تحت شعار "تحطيم الحواجز" التي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال الحلول التكنولوجية والتقنية في العديد من المجالات، لدعم وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، في إطار استراتيجية مصر 2030 للتحول الرقمي والشمول المالي، وتعد هذه القمة الأولى المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، وتهدف القمة هذا العام إلى خلق حوار مفتوح بين أصحاب المصالح من المسئولين الحكوميين، والقطاعين العام والخاص، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاعا مختلفا.
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، ومجموعة جوسفون (2)

مجموعة «جوسفون» لمراكز البيانات العملاقة تبحث عن مصر

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ومجموعة "جوسفون- Jusfoun Big Data Information Group" العاملة في مجال البيانات العملاقة، بهدف إنشاء فرع للشركة في مصر يتضمن مركز تميز لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت على رأس وفد رفيع المستوى للصين؛ للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس، وبحث التعاون المشترك مع كبار المسؤولين والوزراء المشاركين في المنتدى ومسؤولي عدد من كبرى الشركات الصينية.
اول-زواج-الكترونى (1)

«الزواج الإلكتروني».. نهاية للروتين أم باب للتلاعب؟

«بالطبول والزغاريد»، في سابقة هى الأولى من نوعها في مصر، كانت محافظة بورسعيد شاهدة على إتمام أول حالة لـ«الزواج الإلكتروني» عبر تطبيق الأحوال الشخصية الجديد «المأذون الإلكتروني» الذى أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل، بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد، داخل قاعة الاحتفالات بقرية الفيروز السياحية بالمحافظة، ليكون هذا التطبيق عوضا عن قسيمة الزواج التقليدية المكتوبة يدويا من قبل المأذون.
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