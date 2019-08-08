استيراد دواجن وتعويضات.. 10 قرارات مهمة للحكومة

قانون الإيداع والقيد للأوراق المالية.. وإضافة عدد من الكليات للجامعات المصرية.. واستيراد20 ألف طن دواجن مجمدة سنويا.. وصرف تعويضات معهد الأورام

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م

مجموعة من القوانين والقرارات المهمة التى أسفر عنها اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، البداية كانت بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2000، الخاص بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات، ثم أعقبه الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء لمصلحة المحافظتين لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية.

من ضمن القوانين التى أقرها مجلس الوزراء اليوم، مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية، بالإضافة إلى كليات «العلاج الطبيعي، والتصميم والفنون الإبداعية، واللغات والترجمة» إلى جامعة الأهرام الكندية، وفي الوقت نفسه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس

من ضمن القوانين التى أقرها مجلس الوزراء اليوم، مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية، بالإضافة إلى كليات «العلاج الطبيعي، والتصميم والفنون الإبداعية، واللغات والترجمة» إلى جامعة الأهرام الكندية، وفي الوقت نفسه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية «الطب البشرى» إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب مقروناً بإنشاء المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

وشملت الموافقات، السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنوياً؛ وذلك وفقاً لمتوسط الاستهلاك الشهري، لسد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فضلًا عن الإسناد المباشر لشركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال إصلاح التلفيات بالمعهد القومى للأورام، وذلك فى ضوء الحاجة الملحة لسرعة الإنجاز، وعودة المبنى إلى حالته الأصلية، واستكمال تقديمه الخدمة الطبية للمواطنين.

أما فيما يتعلق بمعهد الأورام فقد وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التضامن الاجتماعى بصرف تعويضات بشأن "حادث المنيل" الذى وقع أمام معهد الأورام، الأحد الماضى، وذلك بما ينص على معاملة الضحايا معاملة الشهداء، وصرف مساعدة مالية قيمتها 100 ألف جنيه لكل أسرة شهيد بناء على تقرير النيابة، بالإضافة إلى صرف مبلغ 100 ألف لكل مصاب بعجز كلى.

كما تضمنت التعويضات صرف مبلغ 50 ألف جنيه، كمساعدة للمصاب الذي قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفيات، كما يصرف مبلغ 5 آلاف جنيه كمساعدة لكل حالة إصابة استمرت بالمستشفى مدة أقل من 72 ساعة، إلى جانب صرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه للمستحقين، وفقاً لإعلام الوراثة بناء على القرار رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته.



كما أقر مجلس الوزراء إضافة كليات «الطب البشرى، والعلوم الصحية التطبيقية، والطب البيطري، والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، والتكنولوجيا الحيوية، والإنسانيات والعلوم الاجتماعية، والحقوق»، إلى جامعة بدر، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

بهدف إعداد خريج متميز في تخصصات التصوير والنحت والتصوير الفوتوغرافي والموضة والنسيج والتصميم الداخلي والتصميم التعبيري، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية الفن والتصميم إلى الجامعة البريطانية في مصر.

وفق القرار الصادر من مجلس الوزراء اليوم، يتم تعديل بيانات ملكية جامعة النهضة بمدينة بني سويف الجديدة، لتصبح الملكية لشركة جامعة النهضة لخدمات التعليم والإدارة بنسبة 97,72%، على أن يُحصل رسم مقداره (5%) من الموازنة السنوية للعام المالي الحالي للجامعة، ويأتى هذا إلى جانب الموافقة على تعديل بعض مواد قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018، بإنشاء الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي.

وشملت التعديلات الجديدة أن يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الشباب والرياضة، وعضوية 6 من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من جانب الوزير، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.

ويعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً للهيئة لمدة عام قابلة للتجديد، ويحدد معاملته المالية، كما نصت التعديلات على استبدال عبارة "رئيس مجلس الإدارة" الواردة فى قرار رئيس الجمهورية، بعبارة "المدير التنفيذى للهيئة" وتأتى هذه التعديلات فى ضوء رؤية مصر 2030.

واستكمل المجلس مجموعة القرارات بالموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 المنعقدة بتاريخ 5/8/2019، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمبانى لعدد 88 كنيسة ومبنى.

وبهذا يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1109 كنائس ومبان تابعة، مع ضرورة قيام المحافظين بالمتابعة المباشرة لأعمال اللجان الفنية المعنية بمتابعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، واستيداء حق الدولة بالنسبة للكنائس المقامة على أراض ملك الدولة.

كما اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة رقم 50) المنعقدة بتاريخ 29/7/2019 لعدد 30 موضوعا، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكى، لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24/7/2019.

ويهدف المشروع إلى زيادة قدرة مصر على تخزين القمح المستورد الذي يستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، وذلك من خلال تشييد وتجهيز اثنين من مستودعات التخزين الأفقية الحديثة على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، وبحيث تكون سعة المخزن الواحد 50 ألف طن.

مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية جرزا مركز العياط بمحافظة الجيزة بمساحة 9,05 فدان تعادل 38043 م2 لصالح وزارة العدل لاستخدامها في إقامة مجمع للطب الشرعى، هذا إلى جانب التكليف بدراسة التحديات التي تواجه صناعة السيراميك حالياً، وعرض مخرجات الدراسة على مجلس الوزراء.



ووافق مجلس الوزراء على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 703 لسنة 2019 لدراسة أنسب الحلول والمقترحات لتحصيل المديونية المستحقة على الشركات العاملة فى مجال صناعة السيراميك للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».