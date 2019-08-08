سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

استيراد دواجن وتعويضات.. 10 قرارات مهمة للحكومة

قانون الإيداع والقيد للأوراق المالية.. وإضافة عدد من الكليات للجامعات المصرية.. واستيراد20 ألف طن دواجن مجمدة سنويا.. وصرف تعويضات معهد الأورام
٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مجموعة من القوانين والقرارات المهمة التى أسفر عنها اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، البداية كانت بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2000، الخاص بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات، ثم أعقبه الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء لمصلحة المحافظتين لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية.
من ضمن القوانين التى أقرها مجلس الوزراء اليوم، مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية، بالإضافة إلى كليات «العلاج الطبيعي، والتصميم والفنون الإبداعية، واللغات والترجمة» إلى جامعة الأهرام الكندية، وفي الوقت نفسه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس
اقرأ المزيد
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

رئيس الوزراء: سنصبح دولة متقدمة رغما عن الإرهاب

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرهاب لن يوقف أعمالنا، ورغمًا عن قوى الشر سنصبح في مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن الحكومة تسارع الزمن لتعويض ما فُقد في الفترة الماضية. وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى مدينة العلمين الجديدة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، أن ما تشهده المدينة من إنجازات نُفّذ على مدار عامين، وإذا كنا فى ظروف أخرى كان سينفذ فى 10 سنوات. وفي رسالة إلى الشعب المصري، أكد مدبولي، أن العنف والتخريب لن يبني دولة أو مجتمعا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو التحرك للمستقبل.
الدابودية-والهلايل-يسقبلون-المفرج-عنهم-بزفة-نوبية (2)

بزفة نوبية.. الدابودية والهلايل يستقبلون المفرج عنهم

بالزغاريد والمزمار البلدى، استقبل، اليوم الخميس، أهالى قبيلتى الدابودية والهلايل بأسوان، 53 شخصا من المفرج عنهم والحاصلين على أحكام البراءة فى القضية الشهيرة، التى عرفت إعلاميا بأحداث "الهلايل والدابودية"، التي شهدتها أسوان فى شهر أبريل عام 2014، وراح ضحيتها 28 شخصا، وأصيب العشرات منهم فى أكبر فتنة قبلية شهدتها أسوان على مدار السنوات الأخيرة، وقد وصل المفرج عنهم إلى أسوان عبر إحدى الحافلات التى أقلتهم فى طريق عودتهم من أسيوط، عقب صدور الحكم القضائى الخاص من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الأقصر، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، ببراءتهم.
حزب-الوفد

الحرب تشتعل بين أبو شقة والبدوي داخل حزب الوفد

اشتعلت الأوضاع داخل أروقة حزب الوفد، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد القرار الصادر من المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب الحالي بإسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب السابق من الحزب نهائيا. واستند "أبو شقة" في نص القرار إلى مقررات اجتماع الهيئة العليا بجلسة 19 يونيو 2019، حيث أمهلت رئيس الحزب السابق شهراً لتسديد المديونيات الشخصية الخاصة به، والتي صدر بسببها عدد من الأحكام الجنائية الحضورية بحقه، إلا أنه لم يقم باتخاذ أي خطوات بالسداد لإسقاط الأحكام.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

ليس بينهم صلاح.. 17 مليون جنيه حصيلة تبرعات معهد الأورام

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، قائمة الأسماء التى تبرعت بالجنيه المصري لصالح معهد الأورام، حتى يوم أمس، على أن يتم الإعلان عن أسماء المتبرعين بالدولار في وقت لاحق، لأنها ستتأخر، وأن "كشوف البنوك قيد التجهيز"، -على حد قوله-، مؤكدا أن الإعلان يأتى في إطار الشفافية المطلقة حول حجم التبرعات التي وصلت لدعم المعهد، بعد الانفجار الإرهابي الذي وقع أمامه على كورنيش المنيل وعبر الخشت عن تقديره للشعب المصري وكل الأشقاء من خارج مصر، الذين وقفوا وقفة كبيرة مع مصر ومعهد الأورام من خلال التبرعات.
اقرأ المزيد من الأخبار
معهد الأورام33

«المقاولون العرب» تبدأ صيانة فورية لـ«معهد الأورام»

تقدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث "المنيل" الذى وقع مساء أمس الأحد، أمام معهد الأورام، وتابع حالة المصابين في المستشفيات، كما وجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم. كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، اتصالا مع الدكتور خالد عبد العفار، وزير التعليم العالى، للتنسيق بشأن البدء الفورى في إصلاح مبنى معهد الأورام، بعد التلفيات التي حدثت به جراء حادث الأمس، وتم الاتفاق على أن تتولى شركة "المقاولون العرب" بدء الإصلاحات.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: انخفاض نسب البطالة إلى 8.9% في أواخر 2018

أعلنت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مضيفاً أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو فى موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%، موضحا أن هيكل النمو تحسن وأصبح أكثر استدامة وتنوعا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%. جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعيّ، نتائج الأداء المالى لعام 2018/2019 ومستهدفات موازنة 2019/2020.
رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء» يوافق على مشروع قانون لتسوية المنازعات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة، ومنها الموافقة على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذي يأتي في 34 مادة عبر أربعة فصول، تمت صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية.
نمو-اقتصاد

مصر بالمركز الثالث عالميا في معدل النمو الاقتصادي

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على وصول مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة «الإيكونوميست» الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، إذ حققت مصر طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، فى حين تأتى الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%. واحتلت الفلبين المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادى يقدر بنحو 5.6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5.1%، تليها بولندا فى المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4.7%.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org