الأهلي: إعارة ثنائي الفريق لطنطا وهذا موقف أحمد علاء

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م

سيد عبد الحفيظ

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة انتقال هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لصفوف فريق طنطا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير": هشام محمد لم ينتقل لصفوف أي فريق حتى الآن، ونادي طنطا لم يتقدم بأي عروض رسمية لضم لاعب خط وسط الفريق من الأساس. وأضاف عبد الحفيظ أن من انتقل لنادي طنطا هما هشام شعبان ومصطفى عزت لاعبا فريق مواليد 97، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

يأتي قرار إعارة لاعبي فريق مواليد 1997 بعد أن ألغى الاتحاد المصري لكرة القدم مسابقة مواليد 1997 و1998 على أن تكون قائمة الفريق الأول مكونة من 30 لاعبا. وتطرق مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال حديثه عن أحمد علاء قائلا: "انتقال أحمد علاء لطلائع الجيش قريب جدًا وأن مسؤولي الفريقين يضعون الرتوش الأخيرة فقط،