مقتل عدد من العناصر الإرهابية في مداهمة بجبال الفيوم

تحرير:نصر الدين عبد المنعم ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م

حملة أمنية

قتل عدد من العناصر المسلحة والإرهابية في مداهمات للشرطة بالظهير الصحراوي بالفيوم، اليوم الخميس، حسب ما أذاعه التليفزيون المصري في نبأ عاجل. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات حدثت في أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، وعناصر إرهابية، متورطة في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية، ونقلت جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت حراسة أمنية مشددة، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق والتحفظ على الأسلحة والذخائر والأوراق التنظيمية المضبوطة مع المتهمين.

وتقوم قوات الأمن المصري بمداهمات مستمرة لأوكار المسلحين، خاصة في الأماكن الصحراوية والجبال التي يتخذ منها هؤلاء ساترا قبل تنفيذ هجماتهم، وسبق وداهمت القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية عددا من الأوكار التي تتخذها العناصر الإرهابية وشديدة الخطورة ملاذا للانطلاق والاختباء لتنفيذ العمليات الإرهابية والإجرامية،

وتقوم قوات الأمن المصري بمداهمات مستمرة لأوكار المسلحين، خاصة في الأماكن الصحراوية والجبال التي يتخذ منها هؤلاء ساترا قبل تنفيذ هجماتهم، وسبق وداهمت القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية عددا من الأوكار التي تتخذها العناصر الإرهابية وشديدة الخطورة ملاذا للانطلاق والاختباء لتنفيذ العمليات الإرهابية والإجرامية، أسفرت عن ضبط ومقتل عدد منهم، كما تشن القوات مداهمات مستمرة على أوكار تجار المخدرات في الطرق الصحراوية وتحديدا في منطقة السحر والجمال بالمنطقة الحدودية بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية.



كانت وزارة الداخلية أعلنت تورط حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في حادث تفجير وقع أمام معهد الأورام الإثنين وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة نحو 46 آخرين.



