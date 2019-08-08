جريمة

مقتل عدد من العناصر الإرهابية في مداهمة بجبال الفيوم

تحرير:نصر الدين عبد المنعم ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م
حملة أمنية
حملة أمنية
قتل عدد من العناصر المسلحة والإرهابية في مداهمات للشرطة بالظهير الصحراوي بالفيوم، اليوم الخميس، حسب ما أذاعه التليفزيون المصري في نبأ عاجل. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات حدثت في أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، وعناصر إرهابية، متورطة في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية، ونقلت جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت حراسة أمنية مشددة، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق والتحفظ على الأسلحة والذخائر والأوراق التنظيمية المضبوطة مع المتهمين.
وتقوم قوات الأمن المصري بمداهمات مستمرة لأوكار المسلحين، خاصة في الأماكن الصحراوية والجبال التي يتخذ منها هؤلاء ساترا قبل تنفيذ هجماتهم، وسبق وداهمت القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية عددا من الأوكار التي تتخذها العناصر الإرهابية وشديدة الخطورة ملاذا للانطلاق والاختباء لتنفيذ العمليات الإرهابية والإجرامية،
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القبض-على-متهم

ضبط 3 سرقوا 230 ألف جنيه تحت تهديد السلاح

أقدم 3 لصوص على سرقة مبلغ مالى قدره 230 ألف جنيه وفيزا كارد وهاتف محمول، من شاب وفتاة تصادف وقوفهما على شاطئ الكورنيش بمنطقة ميامي شرق مدينة الإسكندرية، وسارعا بإبلاغ الجهات الأمنية التى أجرت تحرياتها اللازمة حول الواقعة وتم التأكد من صحتها والتوصل لمرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب السرقة وأرشدوا عن المسروقات وتم إعادتها وإحالة المتهمين للنيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادثة وسماع أقوال المجني عليهما.
تنظيم-داعش-في-ليبيا

«خطف وقتل وإرهاب» تفاصيل تحقيقات «تخابر خلية الردع»

تفاصيل جديدة حملتها أوراق التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع عامل بمحافظة الفيوم؛ لاتهامه بالتخابر لصالح «خلية الردع بليبيا» وتنظيم داعش الإرهابي، قبل أن تأمر النيابة بإحالته محبوسًا مع 9 آخرين "هاربين"، بينهم 4 يحملون الجنسية الليبية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك لاتهامهم بالتخابر لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، إلى جانب قيامهم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين المصريين إلى ليبيا عبر الحدود الغربية، بغرض ارتكاب جرائم تضر بمصلحة البلاد.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (14)

ارتفاع ضحايا تفجير معهد الأورام إلى 23 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث الانفجار أمام معهد الأورام الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي، وسط حالة من الحزن الشديد، جراء فقد أكثر من 20 شخصا من عائلة واحدة، كانوا فى طريق عودتهم من حفل خطبة، واصطدمت بهم سيارة الإرهابي التى كان ينقل فيها متفجرات، فانفجرت بهم أمام مقر معهد الأورام.
انهيار-عقار-فى-الاسكندرية (4)

انهيار عقار بالزيتون.. ومصرع موظف وإصابة 3 آخرين

انهار عقار مكون من 6 طوابق، اليوم الخميس، بمنطقة الزيتون في القاهرة، وتم انتشال جثة موظف من أسفل الأنقاض، لقى مصرعه جراء الانهيار، بينما أصيب 3 آخرون، وتباشر النيابة العامة التحقيق وأمرت بنقل جثة المتوفى للمستشفى تحت تصرفها، بينما يتلقى المصابون الإسعافات اللازمة، وأجرت النيابة معاينة لموقع الحادث، وطلبت ترخيص العقار المنهار من حى الزيتون وتشكيل لجنة هندسية فنية لإعداد تقرير بشأنه، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (5)

«الداخلية»: حركة حسم متورطة في تفجير معهد الأورام

أعلنت وزارة الداخلية أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين، كما كشفت الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، وكانت في طريقها لتفجير أحد الأهداف. في نفس الوقت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.
سلاح-ومخدرات (6)

الشرطة تضبط 53 قطعة سلاح و132 تاجر مخدرات

أعدت أجهزة وزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 9 بنادق خرطوش- 39 فردا محليا- 255 طلقة- 7 خزن- 518 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

24 ساعة حسم.. الداخلية تنفذ 49 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري بحوزة 24 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 7 بنادق خرطوش- 16 فردا محليا- 73 طلقة- 5 خزائن- 182 قطعة سلاح أبيض).
حملة-أمنية-في-العبور (3)

الداخلية تقتحم أوكار الكيف وتطارد حائزي السلاح

جهود متواصلة لقوات الشرطة من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 39 قطعة سلاح نارى بحوزة 32 متهما، و190 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 51 ألفا و916 حكما قضائيا متنوعا، تتصدرها أحكام الغرامة بـ26042 حكما، تليها الأحكام الجزئية بـ15 ألفا و848.
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