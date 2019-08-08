رياضة

رسميا.. إنتر يعلن ضم لوكاكو لصفوف الفريق

تحرير:محمد جمال ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو
أعلن نادي إنتر الايطالي اليوم، الخميس، تعاقده رسمياً مع البلجيكى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ونشر الحساب الرسمي لنادي الإنتر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو للنجم البلجيكي لوكاكو وهو يرتدي قميص "النيراتزوري". ولم يكشف نادي الإنتر عن قيمة الصفقة، إلا أن الصحافة الإيطالية كشفت فى وقت سابق أن إنتر وافق على دفع 80 مليون يورو للشياطين الحمر، للحصول على خدمات لوكاكو، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع بين الناديين.
وأفادت صحيفة "فوتبول إيطاليا" أمس الأربعاء، بأن إنتر استطاع الحصول على خدمات لوكاكو، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع بين الناديين، ثم توقفت بدخول يوفنتوس في الصفقة. وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الدولي سيوقع على عقد مع إنتر ميلان يمتد لخمس سنوات، مقابل راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو. وكان يوفنتوس قد حاول
اقرأ المزيد
سيد-عبد-الحفيظ

الأهلي: إعارة ثنائي الفريق لطنطا وهذا موقف أحمد علاء

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة انتقال هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لصفوف فريق طنطا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير": هشام محمد لم ينتقل لصفوف أي فريق حتى الآن، ونادي طنطا لم يتقدم بأي عروض رسمية لضم لاعب خط وسط الفريق من الأساس. وأضاف عبد الحفيظ أن من انتقل لنادي طنطا هما هشام شعبان ومصطفى عزت لاعبا فريق مواليد 97، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
لوكاكو-مانشستر-يونايتد

لوكاكو يجتاز الكشف الطبي في إنتر ميلان

تخطى الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الفحص الطبي بنجاح، ليكتمل انتقاله إلى صفوف فريق إنتر ميلان قادمًا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث كلف «لوكاكو» خزينة إنتر ميلان 73 مليون جنيه إسترليني، من أجل إفراج مانشستر يونايتد عن اللاعب والسماح بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، وارتداء القمصان الزرقاء والسوداء. اللاعب الدولي البلجيكي البالغ من العمر 26 عامًا يوم الأربعاء في ميلانو يوم الخميس، وتم تصويره مع وكيله على متن طائرة خاصة، كتب على إنستجرام "جاهز للإقلاع... باتجاه ميلانو".
يورجن كلوب‎

كلوب عن انطلاقة «البريميرليج»: علينا أن نكون جشعين

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أهمية تحقيق ضربة بداية مميزة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بجانب إظهار القوة المطلوبة، وذلك قبل ساعات من مواجهة فريق نورويتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي، إذ قال الألماني كلوب في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نورويتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري: «علينا أن نتأكد أننا على الاستعداد التام، وعلينا أن نحترمهم مع بذل كل الجهد والرغبة التي يجب أن نظهرها منذ البداية».
اقرأ المزيد من الأخبار
لوكاكو (2)

إنتر ميلان يتفق مع مانشستر يونايتد على ضم لوكاكو

أكدت تقارير إيطالية أن نادي إنتر ميلان، أنهى اتفاقه مع مانشستر يونايتد، لضم البلجيكي روميلو لوكاكو، مقابل 80 مليون يورو مهاجم الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت صحيفة "فوتبول إيطاليا" اليوم الأربعاء، بأن إنتر وافق على دفع 80 مليون يورو للشياطين الحمر، للحصول على خدمات لوكاكو، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع بين الناديين، ثم توقفت بدخول يوفنتوس في الصفقة. وأشارت الصحيفة، إلى أن المهاجم الدولي، سيوقع على عقد مع إنتر ميلان يمتد لخمس سنوات، مقابل راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية أخرى.
ديبالا (1)

يوفينتوس يوافق على رحيل ديبالا إلى توتنهام

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن انتقال الدولى الأرجنتين باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، لفريق توتنهام الإنجليزي، على سبيل البيع النهائى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشفت شبكة سكاى سبورت بنسختها الإيطالية أن إداراة السبيرز وصلت لاتفاق مع إداراة السيدة العجوز، وأضافت الشبكة أن صفقة ديبالا ستصل إلى 64.4 مليون جنيه إسترليني. وأكلمت الصحيفة خلال تقريرها أن الصفقة تقف الآن على الاتفاق بين توتنهام وديبالا على الشروط الشخصية.
ديبالا (1)

بعد شائعات انتقاله.. ديبالا يعود إلى تورينو

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالي عودة كل من باولو ديبالا وأليكس ساندرو إلى مدينة تورينو اليوم وذلك بعد غيابهم عن المعسكر التحضيرى للفريق للموسم المقبل 2019-2020. وجاء إعلان البيانكونيرى عبر الصفحة الرسمية للفريق على تويتر من خلال صور للاعبين أثناء فحوصات اللياقة البدنية. وكشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عن أن عودة ديبالا تأتى بعد فشل المفاوضات بين إدارة السيدة العجوز وإدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، لانتقال اللاعب الأرجنتينى فى صفقة تبادلية من خلال التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ورحيل ديبالا إلى صفوف الشياطين الحمر.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

يوفنتوس يسعى لضم لوكاكو بصفقة تبادلية

كشفت تقارير صحفية عن تواجد وكيل باولو ديبالا خط وسط يوفنتوس فى إنجلترا لإنهاء صفقة انتقال اللاعب لمانشستر يونايتد فى صفقة تبادلية مع روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر. وكشفت شبكة سكاي سبورت خلال موقعها الإيطالى أن صاحب الـ25 عاما متردد حتى الآن فى الانتقال للدورى الإنجليزى من بوابة اليونايتد، وأضافت أن إدارة البيانكونيري لن تنتظر حتى يوافق ممثلو ديبالا، وأنها بالفعل أعطت الضوء الأخضر للاعب للرحيل عن السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org