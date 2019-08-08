رسميا.. إنتر يعلن ضم لوكاكو لصفوف الفريق

تحرير:محمد جمال ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

روميلو لوكاكو

أعلن نادي إنتر الايطالي اليوم، الخميس، تعاقده رسمياً مع البلجيكى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ونشر الحساب الرسمي لنادي الإنتر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو للنجم البلجيكي لوكاكو وهو يرتدي قميص "النيراتزوري". ولم يكشف نادي الإنتر عن قيمة الصفقة، إلا أن الصحافة الإيطالية كشفت فى وقت سابق أن إنتر وافق على دفع 80 مليون يورو للشياطين الحمر، للحصول على خدمات لوكاكو، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع بين الناديين.

وأفادت صحيفة "فوتبول إيطاليا" أمس الأربعاء، بأن إنتر استطاع الحصول على خدمات لوكاكو، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع بين الناديين، ثم توقفت بدخول يوفنتوس في الصفقة. وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الدولي سيوقع على عقد مع إنتر ميلان يمتد لخمس سنوات، مقابل راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو. وكان يوفنتوس قد حاول