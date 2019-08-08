رياضة

بيان جديد من النجم الساحلي بشأن «كوليبالي» الهارب

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م
كوليبالي
كوليبالي
نشرت الصفحة الرسمية لنادي النجم الرياضي الساحلي التونسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي حريص على تسوية وضعيته وقد بادر منذ توقيعه للنجم الرياضي الساحلي بتكليف محام تونسي للتفاوض مع النادي الأهلي المصري، ثم بتقدم المفاوضات تداخل النجم الرياضي الساحلي للتفاوض بشكل جدي ومباشر مع النادي الأهلي المصري، وقدم تصوره لفض النزاع وعرض مقترحا لتسوية وضعية اللاعب، ومن المنتظر تلقي رد النادي الأهلي في الأيام القليلة القادمة.
وكان كوليبالي قد هرب من النادي الأهلي عام 2017 قبل أن ينضم لنادي بارتيك الأسكتلندي ثم انضم إلى النجم الساحلي التونسي في شهر مايو الماضي، وتقدم الأهلي بشكوى ضد اللاعب بعد هروب الإيفواري من صفوف الفريق، وقررت المحكمة الرياضية تغريم اللاعب مليونا و436 دولارا. وكان نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي كشف
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