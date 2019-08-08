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بعد حمو بيكا.. «الموسيقيين» تمنع التعامل مع هؤلاء

تحرير:التحرير ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
حمو بيكا
حمو بيكا
أصدرت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الخميس، قرارا بمنع التعامل مع كل مطربي المهرجانات، دون أن توضح حجم تلك التعاملات، وما إذا كانت تقصد إحياء الحفلات فقط، أم أيضًا إصدار الألبومات والمشاركة في الفعاليات الفنية الأخرى. وضمت قائمة "الممنوعين" أسماء سبق أن طرحت في قرار سابق، ومنهم: "حمو بيكا، مجدي شطة" إضافة إلى أشخاص جدد وهم: "كزبرة وحنجرة، فرقة الصواريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتي، فريق الكعب العالي، شواحة، أبو ليلة".
ونوهت النقابة بحظرها التعامل مع جميع فرق المهرجانات، ومن لا يحمل كارنيه النقابة. كانت النقابة قد أصدرت في وقت سابق، قرارا بمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء ومنهم "حمو بيكا، والعفريت، وفرقة الصواريخ، وشاكوش، وحنجرة وكزبرة". وقال طارق مرتضى، المتحدث باسم النقابة، إن النقابة خاطبت مسئولي محافظة مرسى
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جينيفر-لوبيز

جينفير لوبيز» تقدم أولى حفلاتها غدا في مصر

تحيي النجمة العالمية جينفير لوبيز حفلها الأول في مصر بمدينة العلمين الجديدة، والتي تأتي ضمن جولة تقوم بها في عدد من دول العالم وتختتمها في مصر بمناسبة ذكرى ميلادها. ويأتي الحفل برعاية شركة «اتصالات مصر» دعما لتنشيط السياحة، وأكد المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات مصر» أن اتصالات تستهدف من خلال رعايتها مثل تلك الأحداث دعم السياحة المصرية بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري وإنعاشه، كما أنها تأتي في إطار خطة اتصالات مصر التي تستهدف من خلالها تقديم باقة متنوعة من الخدمات المتميزة للجمهور، تغطي من خلالها مختلف المجالات.
هيثم-شاكر

«معرفة قديمة» لهيثم شاكر الأكثر تداولا على «تويتر»

ربما لم يكن يتوقع الفنان هيثم شاكر، كل هذا الترحيب من قبل الجمهور، بعودته إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد غياب 5 سنوات منذ أخر ألبوم له، إذ تفاجأ الكثيرين صباح اليوم الخميس، بأن ألبومه الجديد «معرفة قديمة» الذى تم طرحه قبل ساعات، هو الأكثر تداولا على موقع «تويتر»، وسط إشادات واسعة من قبل الجمهور بالأغاني التي يتضمنها الألبوم والرسالة التي يحملها، ويضم الألبوم 13 أغنية وهم: «ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحوا، إحنا افترقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح ومعرفة قديمة».
هيثم-شاكر

هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته «معرفة قديمة» (فيديو)

أطلق النجم هيثم شاكر أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"، اليوم الأربعاء، على منصات مختلفة، إضافة إلى موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وذلك بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة. وكان شاكر مهَّد لإطلاق الألبوم بـ2 برومو لأغنيتي ياما ياما وماتوصنيش، كما طرح مؤخرًا كليب أغنية "ماتوصنيش" الذي صور في اليونان، ومن المقرر أن يقدم 3 كليبات مختلفة أخرى قريبا. ويضم الألبوم 14 أغنية وهي: ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحوا، إحنا افترقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك".
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انتخابات-نقابة-الموسيقيين

بدء الفرز في انتخابات نقابة الموسيقيين

أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الموسيقيين، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، حيث توافد العشرات من أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم. ومع بدء الفرز، أظهرت المؤشرات الأولية تقدم الفنان هاني شاكر، المُرشح على منصب النقيب، على منافسه، الفنان مصطفى كامل في لجان القاهرة، فيما تفوق مصطفى كامل على هاني شاكر في عدد من اللجان الخاصة بالمحافظات. يذكر أن نحو 45 عضوا يتنافسون على مقاعد عضوية النقابة في مجلس إدارة النقابة.
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سكرتير المهن الموسيقية: مصطفى كامل عارف إنه هيخسر

قال أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، والتي تجري انتخاباتها اليوم الثلاثاء بمقر انتخابات نقابة الموسيقيين بشارع البحر الأعظم بالجيزة، إن الفنان مصطفى كامل، المرشح على منصب النقيب ويتنافس مع الفنان هاني شاكر، اعتدى بالضرب على منصور هندي عضو مجلس النقابة والمرشح ضمن قائمة هاني شاكر، حيث "ضربه بالدماغ في وشه ومناخيره"، ثم أعقب ذلك مشادات من قِبل مؤيدي الطرفين. ولفت رمضان، في تصريحات لـ"التحرير"، إلى أن مؤيدي هاني شاكر قاموا بتهدئة "هندي" انطلاقًا من حرصهم على الشكل العام للموسيقيين بشكل عام.
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انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين بالقاهرة والمحافظات

يشهد اليوم الثلاثاء، انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين، بنادي نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم، حيث بدأ أعضاء الجمعية العمومية فى التوافد على مقر النقابة من أجل المشاركة فى الانتخابات واختيار مرشحهم الأنسب لشغل منصب رئيس نقابة الموسيقيين، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الفنان هانى شاكر والفنان مصطفى كامل، اللذان سبق وتوليا هذا المنصب من قبل، إلى جانب تنافس 45 عضوا على عضوية مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، وتستمر الانتخابات اليوم حتى الخامسة مساءً، ومن ثم تبدأ عملية فرز الأصوات من أجل إعلان النتيجة فى نفس اليوم.
حمو-بيكا

الموسيقيين تمنع التعامل مع «حمو بيكا» و«العفريت»

أصدر نقيب الموسيقيين، الفنان هانى شاكر، اليوم الخميس، قرارًا بمنع التعامل مع كل من؛ «حمو بيكا، العفريت، فرقة الصواريخ، شاكوش، حنجرة وكسبرة»، وهي فرق وكيانات تدعي امتهانها الموسيقى والغناء، وقال طارق مرتضى، المتحدث باسم النقابة، إن النقابة خاطبت مسئولي محافظة مرسى مطروح بشكل رسمي بمنع أي مطرب أو «دي جي» غير مقيد أو منتسب للنقابة بالغناء في الساحل الشمالي؛ وذلك للحفاظ على الفن في مصر من الأغراض السيئة، وذلك وفقًا للبيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قبل قليل.
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