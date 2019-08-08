بعد حمو بيكا.. «الموسيقيين» تمنع التعامل مع هؤلاء

تحرير:التحرير ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

حمو بيكا

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الخميس، قرارا بمنع التعامل مع كل مطربي المهرجانات، دون أن توضح حجم تلك التعاملات، وما إذا كانت تقصد إحياء الحفلات فقط، أم أيضًا إصدار الألبومات والمشاركة في الفعاليات الفنية الأخرى. وضمت قائمة "الممنوعين" أسماء سبق أن طرحت في قرار سابق، ومنهم: "حمو بيكا، مجدي شطة" إضافة إلى أشخاص جدد وهم: "كزبرة وحنجرة، فرقة الصواريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتي، فريق الكعب العالي، شواحة، أبو ليلة".

ونوهت النقابة بحظرها التعامل مع جميع فرق المهرجانات، ومن لا يحمل كارنيه النقابة. كانت النقابة قد أصدرت في وقت سابق، قرارا بمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء ومنهم "حمو بيكا، والعفريت، وفرقة الصواريخ، وشاكوش، وحنجرة وكزبرة". وقال طارق مرتضى، المتحدث باسم النقابة، إن النقابة خاطبت مسئولي محافظة مرسى