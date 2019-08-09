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من برجك هتعرف تحتفل في العيد.. الأسد بيحب لمة العيلة

أغلب الأشخاص يلتزمون البيت أول أيام العيد بعد جهد طويل من الذبح وشواء اللحم، والسهر يوم الوقفة للارتياح قليلا والاستعداد لباقي الأيام، ولكن برج الجدي لا يهدأ، ولا يتعب.
تحرير:فيروز ياسر ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
الأبراج والعيد
الأبراج والعيد
أيام قليلة تفصلك عن العيد، وعلى الرغم أن الجميع يحتفل بنفس الشكل في الغالب من خلال الخروج من المنزل والتجمع العائلي ومقابلة الأصدقاء، لكن ثق تماما أن لكل شخص احتفالا مختلفا حتى وإن كان صغيرا يجعله مميزا عن الباقين، لذا ما رأيك أن تتخيل الآن معي ماذا يمكن أن يفعل كل برج من الأبراج الفلكية في عيد الأضحى المبارك، بعيدا عن الذبح وتناول اللحوم بأشكالها وأنواعها؟.. تفكر الآن بالطبع، لذا سأساعدك وأكشف لك عما يدور في تفكيرك ببساطة وبعيدا عن التكلف كما هو موجود في أغلب الأبراج الفلكية.
1- الجدي.. مجنون خروجات أغلب الأشخاص يلتزمون البيت أول أيام العيد بعد جهد طويل من الذبح وشواء اللحم، والسهر يوم الوقفة للارتياح قليلا والاستعداد لباقي الأيام، ولكن الجدي لا يهدأ، ولا يتعب، يترك كل هذا جانبا، وبعد تناوله الطعام في المنزل سواء مع أسرته أو من خلال التجمع العائلي الكبير، فإنه يتصل على
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«برج الحواء».. جدل زيادة عدد الأبراج لا ينتهي

أصبحت الأبراج في الحقبة الزمنية الأخيرة حديث الساعة، وتخطى الأمر السخرية من بعض الأبراج، فبين الحين والآخر يتم تداول معلومات تشكك في عدد الأبراج الفلكية (12 برجا)، حيث يزعم أن هناك برجًا آخر يسمى "الحواء" ومنذ عدة سنوات قيل إنه يسمى "حامل الثعبان"، سيضاف إلى المجموعة الفلكية. ولكن لا يوجد حتى الآن إسنادٌ علميٌّ يؤكد هذه المعلومات، وما نشر ما هو إلا شائعات أو اجتهادات ليس لها أدلة موثقة، أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض بين مؤيدٍ ومعارضٍ.
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كونك من برج الأسد فأنت شخص شديد الثقة بالنفس، تستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب في وقت قصير ولديك من المهارات ما يجعل النجاح حليفك في كل مرة، وغالبا ما تبحث عن التحديات وتواجهها بكل شجاعة، فلا تغلبك المصاعب، ولا تعرف الاستسلام. على الرغم من أنك هادئ وقد تبدو متواضعا في بعض الأحيان، لكن قوتك الداخلية تنعكس على تصرفاتك وملامحك، ولهذا لديك كاريزما جذابة لمن حولك، وعند التحدث عن المهن المناسبة لك فهناك الكثير، ولكن البعض منها قد يبدو غريبا، لذا تعرف على أبرزها وفقا لما ذكره موقع Free Horoscopes.
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حالة من الجدل أثيرت بعد انتشار شائعة حول الأبراج الفلكية، تكشف عن وجود برج آخر يسمى «حواء» يمتد من 29 نوفمبر حتى 17 ديسمبر، ليستمر 17 يوما، وذلك بدلا من برج القوس، ونفى خبراء الأبراج تلك الشائعة ولكن تخيل لو كانت حقيقية! أريدك الآن، عزيزي القارئ، تبدأ يومك وكأن برجك الفلكي تغير تماما، بالطبع ستتساءل عن الصفات التي اكتسبتها وفقدتها، وتحتاج إلى تحليل كامل لما أصابك والشكل الذي سيكون عليه برجك الجديد؛ لذا دعنا نتخيل معًا صفاتك الخفية في برجك الجديد إذا كنت مهتما حقا بالأبراج الفلكية.
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كوني أنيقة في العيد بستايلات بسيطة ومكياج هادئ

إذا كنتِ تستعدين للعيد، فهناك بعض الأمور التي يجب القيام بها بخلاف الاهتمام بالمنزل والتنظيف وغسل الستائر والسجاجيد، إذ عليك الاهتمام بنفسك جيدا، والتحضير لتلك المناسبة السعيدة. وفي هذا الوقت من كل عام، تعرض محلات الملابس التخفيضات؛ ولهذا تلجأ الكثير من الفتيات إلى اللف على المحلات المختلفة، لشراء الملابس بأسعار مخفضة، ترتدي منها في العيد وتقضي باقي الصيف بملابس جديدة، فمن المعروف أن موسم الصيف طويل للغاية، ودرجة الحرارة غالبا ما تكون مرتفعة؛ لذا دعينا نساعدك في اختياراتك لعيد الأضحى.
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العلاقة بين الأسد والعقرب ممكنة ومستحيلة

عند ذكر الأسد والعقرب معا، فغالبا ما تسمع أنهما ليسا متوافقين نهائيا، ولكن لا تعرف السبب الحقيقي وراء هذا التصنيف، وإذا كنت مهتما بالإجابة سيكون عليك الوصول إلى المكان الصحيح. ما يجب التركيز عليه أنه ليست كل الأبراج تتوافق مع الأسد وينطبق نفس الشيء على العقرب الذي يُعد من أكثر الابراج غموضا، ولكن هناك توافق بينهما حتى وإن لم يكن قويا. هناك بعض الأشياء التي يفقدها برج الأسد لكن يعوضها العقرب، وإذا كنت رجلا من برج الأسد ومعجب بامرأة من برج العقرب، هناك بعض الأمور الواجب أخذها في الاعتبار تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Guy Counseling.
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