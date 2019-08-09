من برجك هتعرف تحتفل في العيد.. الأسد بيحب لمة العيلة

أغلب الأشخاص يلتزمون البيت أول أيام العيد بعد جهد طويل من الذبح وشواء اللحم، والسهر يوم الوقفة للارتياح قليلا والاستعداد لباقي الأيام، ولكن برج الجدي لا يهدأ، ولا يتعب.

تحرير:فيروز ياسر ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

الأبراج والعيد

أيام قليلة تفصلك عن العيد، وعلى الرغم أن الجميع يحتفل بنفس الشكل في الغالب من خلال الخروج من المنزل والتجمع العائلي ومقابلة الأصدقاء، لكن ثق تماما أن لكل شخص احتفالا مختلفا حتى وإن كان صغيرا يجعله مميزا عن الباقين، لذا ما رأيك أن تتخيل الآن معي ماذا يمكن أن يفعل كل برج من الأبراج الفلكية في عيد الأضحى المبارك، بعيدا عن الذبح وتناول اللحوم بأشكالها وأنواعها؟.. تفكر الآن بالطبع، لذا سأساعدك وأكشف لك عما يدور في تفكيرك ببساطة وبعيدا عن التكلف كما هو موجود في أغلب الأبراج الفلكية.

1- الجدي.. مجنون خروجات أغلب الأشخاص يلتزمون البيت أول أيام العيد بعد جهد طويل من الذبح وشواء اللحم، والسهر يوم الوقفة للارتياح قليلا والاستعداد لباقي الأيام، ولكن الجدي لا يهدأ، ولا يتعب، يترك كل هذا جانبا، وبعد تناوله الطعام في المنزل سواء مع أسرته أو من خلال التجمع العائلي الكبير، فإنه يتصل على