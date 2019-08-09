من برجك هتعرف تحتفل في العيد.. الأسد بيحب لمة العيلة

أغلب الأشخاص يلتزمون البيت أول أيام العيد بعد جهد طويل من الذبح وشواء اللحم، والسهر يوم الوقفة للارتياح قليلا والاستعداد لباقي الأيام، ولكن برج الجدي لا يهدأ، ولا يتعب.
أيام قليلة تفصلك عن العيد، وعلى الرغم أن الجميع يحتفل بنفس الشكل في الغالب من خلال الخروج من المنزل والتجمع العائلي ومقابلة الأصدقاء، لكن ثق تماما أن لكل شخص احتفالا مختلفا حتى وإن كان صغيرا يجعله مميزا عن الباقين، لذا ما رأيك أن تتخيل الآن معي ماذا يمكن أن يفعل كل برج من الأبراج الفلكية في عيد الأضحى المبارك، بعيدا عن الذبح وتناول اللحوم بأشكالها وأنواعها؟.. تفكر الآن بالطبع، لذا سأساعدك وأكشف لك عما يدور في تفكيرك ببساطة وبعيدا عن التكلف كما هو موجود في أغلب الأبراج الفلكية.
1- الجدي.. مجنون خروجات
أغلب الأشخاص يلتزمون البيت أول أيام العيد بعد جهد طويل من الذبح وشواء اللحم، والسهر يوم الوقفة للارتياح قليلا والاستعداد لباقي الأيام، ولكن الجدي لا يهدأ، ولا يتعب، يترك كل هذا جانبا، وبعد تناوله الطعام في المنزل سواء مع أسرته أو من خلال التجمع العائلي الكبير، فإنه يتصل على
1- الجدي.. مجنون خروجات
أغلب الأشخاص يلتزمون البيت أول أيام العيد بعد جهد طويل من الذبح وشواء اللحم، والسهر يوم الوقفة للارتياح قليلا والاستعداد لباقي الأيام، ولكن الجدي لا يهدأ، ولا يتعب، يترك كل هذا جانبا، وبعد تناوله الطعام في المنزل سواء مع أسرته أو من خلال التجمع العائلي الكبير، فإنه يتصل على أصدقائه المقربين ويتجمع معهم في أحد الأماكن المطلة على النيل ليقضي باقي اليوم.
2- الدلو.. متردد في احتفاله
الدلو برج متردد كما أنه مزاجي قليلا، وفي حالة شعوره بالحماس للخروج ليلا، قد يفقد الحماس عندما يحين الوقت المناسب، وبدلا من الوفاء بميعاده مع أصدقائه وأقاربه للذهاب والاحتفال قد يترك الجميع ويلتزم المنزل، يشاهد فيلما جديدا، ويضع بجانبه الحلوى
واللب والبيبسي.
3- الحوت.. بيحب قعدة البيت
يرى الحوت أنه مجهد كثيرا نتيجة ضغط الشغل قبل العيد، والسهر يوم الوقفة وفي حاجة إلى الارتياح قليلا، ولهذا قد يجلس في المنزل أول يومين أو حتى جميع أيام العيد وقد يستقبل الأقارب وبعض الأصدقاء، حيث يصنع عالمه الخاص ويبسط نفسه بأقل التكاليف.
4- الحمل.. غاوي مصاريف
الحمل برج اندفاعي ومجنون قليلا، حتى إنه يترك ما لذ وطاب في المنزل من فتة وكوارع وجميع أنواع اللحوم
ويتناول الطعام بالخارج من أجل أصدقائه، كما يحتار أفضل الأماكن للترفيه والجلوس معهم.
5- الثور.. بيتوتي ولكن
من المعروف أن الثور هادئ ويحب عائلته كثيرا وغالبا ما يقضي معهم المناسبات، ولكن هذا لا يعني أنه سيبقى بالمنزل طويلا، فإذا جاءه اقتراح لخروجة لا تعوض فإنه قد يترك كل من حوله ويذهب للاستمتاع بوقته، حيث إنه بحاجة إلى الترفيه بعد فترة من المشكلات والكآبة.
6- الجوزاء.. كل ساعة بحال
الجوزاء ماعندوش قرار معين، لأنه بيتغير كل ساعة، ولهذا بدأ يفكر في وضع قراراته على الطاولة في الحال وتنفيذها على الفور قبل تغييرها نتيجة مزاجه المتقلب، ولأنه شخص عملي ففي الغالب قد يقضي أول يوم العيد في العمل، وقد يذهب لمقابلة أصدقائه بعدها، ولكن الأهم من كل ذلك حبه لتناول الطعام في المنزل.
7- السرطان.. هيقضي إجازته مع حبيبته
لو كنت برج السرطان وخاطب، في الغالب ستقضي العيد مع خطيبتك، فهذا البرج رومانسي ويعطي اهتماما كبيرا لشريكه، كما أنه سيحب تناول لحم العيد في المنزل بعيدا عن اللحوم المصنعة والسندوتشات غير الصحية.
8- الأسد.. بيحب لمة العيلة
يخصص برج الأسد وقتا كبيرا للمة العيلة، حيث يحب قضاء العيد معهم، حتى وإن كانت جميع التجمعات بالمنزل، فلا يفرق معه المكان بقدر الأشخاص.
9- العذراء.. كئيب حتى في الاحتفال
العذراء شخصية انطوائية تحب العزلة، ولا يظهر فرحته كثيرا، ولهذا قد يقضي العيد في غرفته، ولا يختلط كثيرا بالمحيطين حوله، كما أنه لا يحب الزحام وبالتالي يرفض الخروجات.
10- الميزان.. مفلس وهيقعد في البيت
برج الميزان غالبا ما يكون فقري، ولأنه يصرف ما في جيبه، إذن سيحتفل بالعيد في المنزل، حتى وإن دعاه أصدقاؤه للخروجات فإن كآبته تجعله في مود سيئ.
11- العقرب.. الأنتخة لزوم الاحتفال
العقرب شخصية قوية ومحب للهدوء بشكل مبالغ فيه، ولهذا لا يخرج من المنزل في العيد بسبب الزحمة ورائحة الذبح، لذا يحب الجلوس في غرفته وقد يستقبل بعض الأشخاص في حالة كان مزاجه جيدا.
12- القوس.. مهتم بالطبخ
القوس من أكثر الأبراج التي تحب الطهي كثيرا، لذا كل ما سيفعله في العيد الوقوف في المطبخ وتحضير أشهى الأطعمة من فتة
وكوارع وغيرها من المأكولات الخاصة بالعيد.