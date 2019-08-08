رياضة

رئيس سموحة يعلن الحصول على خدمات لاعب الأهلي

تحرير:أحمد محمد ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
فرج عامر
فرج عامر
أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الحصول على خدمات ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ناصر ماهر لاعبًا في سموحة الموسم القادم". وعلم "التحرير" أن رئيس سموحة عقد جلسة منذ قليل رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وبحضور اللاعب للاتفاق على بنود التعاقد والتوقيع على العقود.
ولم يعلن الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي، قيد ناصر ماهر في القائمة الإفريقية المكونة من 26 لاعبًا التي أرسلها للاتحاد الإفريقي، وتم قيد محمد مجدي "أفشة"، بالإضافة إلى وجود صالح جمعة، في قائمة الفريق. وانضم ناصر ماهر من الأهلي قادمًا من سموحة في 2018، مع سموحة، وشارك ناصر ماهر
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كيران -تيرني

أرسنال يعلن ضم نجم سيلتك الأسكتلندي

أعلن نادى أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس، ضم كيران تيرنى الظهير الأيسر لنادى سيلتك الأسكتلندى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية والتى سيتم إغلاقها خلال الساعات القادمة، ونشر الحساب الرسمى لنادى أرسنال عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فيديو يظهر فيه اللاعب بقميص الجانرز. وعلق الحساب على فيديو الدولى الأسكتلندى قائلا: "إنه هنا، أهلا بك فى أرسنال" . وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" فى وقت سابق، أن أرسنال توصل إلى اتفاق مع سيلتيك لضم المدافع كيران تيرني.
سليمانى-كوليبالى

بيان جديد من النجم الساحلي بشأن «كوليبالي» الهارب

نشرت الصفحة الرسمية لنادي النجم الرياضي الساحلي التونسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي حريص على تسوية وضعيته وقد بادر منذ توقيعه للنجم الرياضي الساحلي بتكليف محام تونسي للتفاوض مع النادي الأهلي المصري، ثم بتقدم المفاوضات تداخل النجم الرياضي الساحلي للتفاوض بشكل جدي ومباشر مع النادي الأهلي المصري، وقدم تصوره لفض النزاع وعرض مقترحا لتسوية وضعية اللاعب، ومن المنتظر تلقي رد النادي الأهلي في الأيام القليلة القادمة.
لوكاكو (2)

رسميا.. إنتر يعلن ضم لوكاكو لصفوف الفريق

أعلن نادي إنتر الايطالي اليوم، الخميس، تعاقده رسمياً مع البلجيكى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ونشر الحساب الرسمي لنادي الإنتر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو للنجم البلجيكي لوكاكو وهو يرتدي قميص "النيراتزوري". ولم يكشف نادي الإنتر عن قيمة الصفقة، إلا أن الصحافة الإيطالية كشفت فى وقت سابق أن إنتر وافق على دفع 80 مليون يورو للشياطين الحمر، للحصول على خدمات لوكاكو، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع بين الناديين.
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
محمود-متولى (3)

متولي يتحدث عن انتقاله للأهلي وأحلام يتمنى تحقيقها

لاعب ارتبط اسمه كثيرا بالانتقال للنادي الأهلي، طالبت الجماهير بالتعاقد معه ووجدت فيه الحل الرئيس لأزمة الأهلي الدفاعية، إنه محمود متولي قائد فريق الإسماعيلي، وأتم انتقاله لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأجرى الموقع الرسمي للمارد الأحمر حوارًا مطولا مع اللاعب أعرب فيه عن سعادته الكبيرة بعد انتقاله بشكل رسمي لصفوف القلعة الحمراء، وتمنى أن يكون على قدر ثقة وطموحات جماهير الأهلي.
لاسارتى

كواليس خلاف الخطيب ولاسارتي بسبب القائمة الإفريقية

شهد اجتماع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وطه إسماعيل رئيس اللجنة وعضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلافا حادا بين اللجنة والمدير الفني، حيث شهد الاجتماع مناقشة القائمتين الإفريقية والمحلية واستعراض رؤية الجهاز الفني. وعلمت «التحرير» كواليس الخلاف الذي نشب بين الخطيب ولاسارتي، من أجل مناقشة اللاعبين الذي سيتم قيدهم في القائمة الإفريقية.
محمد-يوسف-الأهلى وحرس الحدود (1)

يوسف: الانتقادات لا تهمني ولم نفقد أمل الفوز بالدوري

بعد 365 يومًا بالتمام والكمال، أسدل الستار أخيرًا على مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، وتمكن فريق الأهلي من التتويج بالبطولة رقم 41 في تاريخه، بعد موسم مجهد وشاق جدًّا نجح المارد الأحمر في إنهاء المسابقة قبل نهايتها بجولة واحدة وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك، في موسم شهد العديد من التقلبات، من أداء سيئ من النادي الأهلي وسقوط متكرر، وأداء جيد من نادي الزمالك الذي نجح في اعتلاء صدارة جدول الدوري طوال الدور الأول من المسابقة مع محاولات من نادي بيراميدز في خلق منافسة شرسة مع النادي الأبيض.
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