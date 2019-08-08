رئيس سموحة يعلن الحصول على خدمات لاعب الأهلي
تحرير:أحمد محمد
٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
فرج عامر
أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الحصول على خدمات ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ناصر ماهر لاعبًا في سموحة الموسم القادم".
وعلم "التحرير" أن رئيس سموحة عقد جلسة منذ قليل رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وبحضور اللاعب للاتفاق على بنود التعاقد والتوقيع على العقود.
ولم يعلن الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي، قيد ناصر ماهر في القائمة الإفريقية المكونة من 26 لاعبًا التي أرسلها للاتحاد الإفريقي، وتم قيد محمد مجدي "أفشة"، بالإضافة إلى وجود صالح جمعة، في قائمة الفريق.
وانضم ناصر ماهر من الأهلي قادمًا من سموحة في 2018، مع سموحة، وشارك ناصر ماهر
ولم يعلن الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي، قيد ناصر ماهر في القائمة الإفريقية المكونة من 26 لاعبًا التي أرسلها للاتحاد الإفريقي، وتم قيد محمد مجدي "أفشة"، بالإضافة إلى وجود صالح جمعة، في قائمة الفريق.
وانضم ناصر ماهر من الأهلي قادمًا من سموحة في 2018، مع سموحة، وشارك ناصر ماهر في 37 مباراة وسجل هدفين وصنع 4 أهداف.
وخاض اللاعب صاحب الـ22 عاما، 23 مباراة الموسم الماضي مع النادي الأهلي بالدوري، بالإضافة لـ10 مباريات بدوري أبطال إفريقيا، بإجمالي 33 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها.
ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، يوم الأحد المُقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ64من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.