رئيس سموحة يعلن الحصول على خدمات لاعب الأهلي

تحرير:أحمد محمد ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

فرج عامر

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الحصول على خدمات ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ناصر ماهر لاعبًا في سموحة الموسم القادم". وعلم "التحرير" أن رئيس سموحة عقد جلسة منذ قليل رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وبحضور اللاعب للاتفاق على بنود التعاقد والتوقيع على العقود.

ولم يعلن الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي، قيد ناصر ماهر في القائمة الإفريقية المكونة من 26 لاعبًا التي أرسلها للاتحاد الإفريقي، وتم قيد محمد مجدي "أفشة"، بالإضافة إلى وجود صالح جمعة، في قائمة الفريق. وانضم ناصر ماهر من الأهلي قادمًا من سموحة في 2018، مع سموحة، وشارك ناصر ماهر