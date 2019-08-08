رئيس الوزراء: سنصبح دولة متقدمة رغما عن الإرهاب

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م

د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرهاب لن يوقف أعمالنا، ورغمًا عن قوى الشر سنصبح في مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن الحكومة تسارع الزمن لتعويض ما فُقد في الفترة الماضية. وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى مدينة العلمين الجديدة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، أن ما تشهده المدينة من إنجازات نُفّذ على مدار عامين، وإذا كنا فى ظروف أخرى كان سينفذ فى 10 سنوات. وفي رسالة إلى الشعب المصري، أكد مدبولي، أن العنف والتخريب لن يبني دولة أو مجتمعا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو التحرك للمستقبل.

وأشار إلى أن وزيرة التخطيط أعلنت اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء أن معدل البطالة انخفض لـ7.5%، ومعدل التضخم لـ7.8%، أي أنه قلّ بـ13% في يونيو 2018 وهذا يعني أننا نسير بخطى سليمة. وانطلق اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة للمرة الثانية،