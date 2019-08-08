رياضة

أرسنال يعلن ضم نجم سيلتك الأسكتلندي

تحرير:محمد جمال ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م
كيران تيرنى
كيران تيرنى
أعلن نادى أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس، ضم كيران تيرنى الظهير الأيسر لنادى سيلتك الأسكتلندى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية والتى سيتم إغلاقها خلال الساعات القادمة، ونشر الحساب الرسمى لنادى أرسنال عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فيديو يظهر فيه اللاعب بقميص الجانرز. وعلق الحساب على فيديو الدولى الأسكتلندى قائلا: "إنه هنا، أهلا بك فى أرسنال" . وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" فى وقت سابق، أن أرسنال توصل إلى اتفاق مع سيلتيك لضم المدافع كيران تيرني.
  He's here... Welcome to The Arsenal, @kierantierney1 ?? ?????????????? #TimeForTierney pic.twitter.com/oGJQ5BIIrY — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019 كان أرسنال يشعر بالقلق بسبب موقف سيلتيك المتشدد من عدم رغبته الموافقة على إتمام الصفقة وذلك بعد محاولة الجانرز ضم اللاعب فى يناير الماضى،
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فرج-عامر (3)

رئيس سموحة يعلن الحصول على خدمات لاعب الأهلي

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الحصول على خدمات ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ناصر ماهر لاعبًا في سموحة الموسم القادم". وعلم "التحرير" أن رئيس سموحة عقد جلسة منذ قليل رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وبحضور اللاعب للاتفاق على بنود التعاقد والتوقيع على العقود.
سليمانى-كوليبالى

بيان جديد من النجم الساحلي بشأن «كوليبالي» الهارب

نشرت الصفحة الرسمية لنادي النجم الرياضي الساحلي التونسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي حريص على تسوية وضعيته وقد بادر منذ توقيعه للنجم الرياضي الساحلي بتكليف محام تونسي للتفاوض مع النادي الأهلي المصري، ثم بتقدم المفاوضات تداخل النجم الرياضي الساحلي للتفاوض بشكل جدي ومباشر مع النادي الأهلي المصري، وقدم تصوره لفض النزاع وعرض مقترحا لتسوية وضعية اللاعب، ومن المنتظر تلقي رد النادي الأهلي في الأيام القليلة القادمة.
لوكاكو (2)

رسميا.. إنتر يعلن ضم لوكاكو لصفوف الفريق

أعلن نادي إنتر الايطالي اليوم، الخميس، تعاقده رسمياً مع البلجيكى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ونشر الحساب الرسمي لنادي الإنتر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو للنجم البلجيكي لوكاكو وهو يرتدي قميص "النيراتزوري". ولم يكشف نادي الإنتر عن قيمة الصفقة، إلا أن الصحافة الإيطالية كشفت فى وقت سابق أن إنتر وافق على دفع 80 مليون يورو للشياطين الحمر، للحصول على خدمات لوكاكو، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع بين الناديين.
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ديفيد لويز

دافيد لويز يرغب في الانتقال إلى آرسنال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة الدولى البرازيلي دافيد لويز مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، الانتقال لنادى أرسنال، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. وفى تقرير لشبكة سكاي سبورت الإنجليزية كشفت خلاله عن رغبة المدافع البرازيلي الانتقال للجانرز، وأضافت أن ذلك يأتى فى الوقت الذى يتدرب فيه لويز بعيدا عن أبناء لامبارد. وكشف أوناى إيمرى المدير الفنى لأرسنال خلال تصريحات للشبكة الإنجليزية عن رغبته فى ضم مدافع للفريق قبل إغلاق موسم الانتقالات الصيفية لهذا الموسم فى إنجلترا مساء الخميس المقبل.
ويلبك

ويلبك ينضم لصفوف واتفورد فى صفقة انتقال حر

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي الدولى داني ويلبك، قادما من صفوف فريق آرسنال، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان دانى ويلبك رحل عن ناديه السابق أرسنال بنهاية الموسم الماضي، ليصبح لاعبًا حرًّا ونشر النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لويلبك داخل النادي. وقال النادي: "يسرنا أن نؤكد على توقيعنا مع المهاجم الدولي داني ويلبك في صفقة انتقال حر".
نيكولاس-بيبي‎ (2)

أرسنال يعلن ضم نجم فريق ليل ومنتخب كوت ديفوار

أعلن نادى أرسنال الإنجليزي عن انضمام الإيفوارى نيكولا بيبي إلى صفوف الجانرز قادما من نادى ليل الفرنسى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. وجاء إعلان أرسنال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر من خلال تغريدة بالفيديو وتعليق يظهر فيه اللاعب مرتديا قميص الجانرز، وجاء فى التعليق: "أهلا بك فى أرسنال، نيكولاس بيبي". ومن المقرر أن يرتدى الدولى الإيفوارى رقم 19 مع فريقه الجديد، وأشارت تقارير صحفية إنجليزية فى وقت سابق، إلى وصول بيبي إلى مدينة لندن، الثلاثاء الماضى، للخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا لانتقاله إلى أرسنال.
ويلفرد-زاها‎

زاها يبلغ إدارة كريستال بالاس برغبته فى الرحيل

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن نية اللاعب ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس الرحيل عن الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية، وسبق أن صرح أكثر من مرة برغبته فى خوض تحدٍّ جديد والانتقال لنادى يوفر له فرصة أكبر في المنافسة على البطولات. وأوضحت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عبر تقرير لها أن الجناح الإيفوارى، أظهر بشكل واضح لإدارة ناديه رغبته فى الرحيل عن الفريق، وتقدم أرسنال فى وقت سابق بعرض لضم زاها مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن كريستال بالاس رفض العرض، ويضع أرسنال ميزانية قدرها 45 مليون جنيه إسترليني للصفقات هذا الصيف.
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