أرسنال يعلن ضم نجم سيلتك الأسكتلندي

تحرير:محمد جمال ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م

كيران تيرنى

أعلن نادى أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس، ضم كيران تيرنى الظهير الأيسر لنادى سيلتك الأسكتلندى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية والتى سيتم إغلاقها خلال الساعات القادمة، ونشر الحساب الرسمى لنادى أرسنال عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فيديو يظهر فيه اللاعب بقميص الجانرز. وعلق الحساب على فيديو الدولى الأسكتلندى قائلا: "إنه هنا، أهلا بك فى أرسنال" . وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" فى وقت سابق، أن أرسنال توصل إلى اتفاق مع سيلتيك لضم المدافع كيران تيرني.

He's here... Welcome to The Arsenal, @kierantierney1 ?? ?????????????? #TimeForTierney pic.twitter.com/oGJQ5BIIrY — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019 كان أرسنال يشعر بالقلق بسبب موقف سيلتيك المتشدد من عدم رغبته الموافقة على إتمام الصفقة وذلك بعد محاولة الجانرز ضم اللاعب فى يناير الماضى،